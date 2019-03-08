Темный режим: Помпео об отключении света в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в отсутствии электроэнергии практически на всей территории страны.

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«Политика Мадуро не несет ничего, кроме темноты... Нет еды. Нет лекарств. Теперь нет электроэнергии. Дальше не будет и Мадуро», — написал Помпео на своей странице в твиттере.

Политик также опроверг идею о том, что отключение электричества происходит из-за США, Колумблии, Бразилии Европы или «кого-либо еще». По его словам, «дефицит электроэнергии и голод являются результатом некомпетентности режима Мадуро».

8 марта стало известно, что практически вся территория Венесуэлы обесточена из-за неполадок на крупнейшей в стране гидроэлектростанции «Гури».

В 22 из 23 штатов, а также в столичном округе, произошло отключение энергии. Электричество в большей части Каракаса пропало 7 марта около 17:00 (00:00 8 марта по московскому времени), после чего сообщения об отключении света начали поступать из остальных регионов страны.

Из-за сбоя приостановили свою работу аэропорты и метро, выключились светофоры и уличное освещение, перестала работать телефонная связь. Кроме того, Николас Мадуро принял решение приостановить занятия в учебных заведениях и рабочий процесс.

Власти заявили, что причиной стал саботаж на ГЭС. Ведутся восстановительные работы, специалистам удалось вернуть подачу энергии в некоторые районы. Эту информацию также подтвердили в Национальной электрической компании Венесуэлы (Corpoelec).

«Это часть электрической войны против государства... Мы работаем над восстановлением подачи», — сообщили в компании.

Министр связи и информации Хорхе Родригес заявил, что злоумышленники намеревались отключить электроснабжение на несколько дней, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране и воспользоваться этим.

«Задачей было оставить народ Венесуэлы на несколько дней без света, лишить электроснабжения жизненно важные отрасли», — пояснил Родригес, добавив, что специалистам удалось частично восстановить подачу электричества на востоке республики.

Периодически в Венесуэле происходит отключение электричества, в частности, из-за необходимости поддерживать требуемый уровень воды в гидротехнических сооружениях. В связи с этим значительная часть объектов общественно значимой инфраструктуры оборудована резервными источниками питания, которые позволяют некоторое время поддерживать их функционирование. Однако настолько продолжительные отключения происходят в стране крайне редко.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны отметил, что шесть часов без света в Каракасе — «это рекорд». По его словам, отключение света в 22 штатах подтверждает «неэффективность узурпатора».

«Восстановление энергетического сектора и страны возможно только после прекращения узурпации», — написал Гуайдо.

В свою очередь, избранный президент страны Николас Мадуро обвинил «американский империализм» в новой эскалации политического противостояния в Венесуэле.

«Электрическая война против нашего народа, объявленная и возглавляемая американским империализмом, будет побеждена. Ничто и никто не сможет победить народ Боливара и Чавеса. Максимальное единство патриотов!» — написал он в твиттере.

В январе директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН выразил мнение, что США давно вмешиваются во внутренние дела латиноамериканской республики.

Как считает эксперт, американский лидер Дональд Трамп признал Хуана Гуайдо легитимным врио президента, поскольку был полностью уверен, что «с Мадуро удастся покончить в ближайшие даже не дни, а часы, иначе бы он молчал в тряпочку, выжидая, чем все закончится».

По его словам, если переворот в Венесуэле не удастся, это станет «тяжелейшим политическим поражением лично для Трампа». Если же Вашингтон добьется своего, для Трампа это будет «его личной победой и заслугой, ведь можно не сомневаться, что за переворотом в Венесуэле стоят именно США».

Политолог Игорь Рябов отметил, что хотя США не первый год пытаются сменить режим в Венесуэле, именно сейчас этот процесс обострился.

«Это типичная цветная революция. Оппозиция не признает президента, выводит на улицу протест, выдвигает лидера, лидера признают США. Все по методичке, как говорится. Подобное вмешательство США в дела других стран не то чтобы не удивляет. Это риторический момент. Сейчас в Латинской Америке идет волна переформатирования правительств. США взялись за Венесуэлу, получив вслед за Колумбией лояльные правительства в Бразилии и Аргентине», — заявил эксперт.