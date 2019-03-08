Климкин, проведай тестя: главу МИД Украины зовут в Крым

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин мог бы посетить проживающего в Крыму своего тестя Юрия Михайленко, награжденного медалью «За возвращение Крыма», заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

Реклама

Ранее глава МИД Украины назвал Крым «намного худшей версией России, гораздо худшей версией диктатуры, где многие люди просто боятся выходить из дома». По его словам, жителей полуострова ежедневно вызывают в ФСБ, чтобы запугивать. Кроме того, Климкин заявил, что в Крым из России переселяют людей, многие из которых имеют криминальное прошлое, передает РИА «Новости».

«Очень странно слышать такие заявления от человека, чьи родственники получают медаль за освобождение Крыма. Я уверена, и Климкин получил бы с удовольствием российский паспорт и переехал жить в Крым, если бы ему его кто-то дал... Приглашаем господина Климкина в Крым. Пусть приедет и проведает родственников, заодно наглядно убедится в своей неправоте, а мы ему все покажем и расскажем», — ответила на это Гридчина.

По ее словам Гридчиной, глава украинского внешнеполитического ведомства — это абсолютно типичный представитель киевской конъюнктурной политики. Ранее интернет-издание «Страна.ua» сообщало о том, что отец жены Климкина, генерал-майор в отставке Юрий Михайленко награжден в 2014 году медалью «За возвращение Крыма» и проживает на полуострове.

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в твиттере также высмеял слова главы МИД Украины.

«Новый перл от Климкина: «Крым — это худшая версия России», а люди там боятся выходить из дома. Какая чушь! В Крыму не убивают журналистов, как в Киеве, не сжигают людей, как в Одессе...

Благодаря России, крымчане живут в безопасности. И это очень приятная, морская версия России»,

— написал российский сенатор.

Неделей ранее кандидат в президенты Украины, участник силовой операции украинских войск в Донецкой и Луганской областях Илья Кива рассказал, почему Киев не смог сохранить контроль над Крымом, передает ФАН.

«Для того, чтобы сохранить Крым нужна была всего лишь навсего позиция. Нужно было поддержать тех, кто был готов отстаивать интересы украинского закона, украинского государства; поддержать, а не сдавать и бросать их на произвол судьбы», — пояснил Кива.

За два дня до этого заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил на заседании постоянного совета организации о завершении интеграции Крыма в политическое, правовое и экономическое пространство России.

По его словам, все, кто говорит об «аннексии», необходимости «затолкать» Крым назад на Украину, проявляют крайнюю степень неуважения к жителям Крыма, так как они являются носителями суверенитета его территории.

«В настоящее время можно с уверенностью сказать, что его интеграция в общее политическое, правовое, социально-экономическое пространство России завершена», — подчеркнул дипломат.

Также Балкин предложил, всем, кто не верит, посетить полуостров и убедиться в этом лично. Он отметил, что еще «многое нужно сделать», но работа в данном направлении продолжается. В прошлом месяце

аппарат уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой попросил дипломатов посетить 43 российских гражданина, находящихся в украинских тюрьмах.

В аппарате пояснили, что у них есть данные о нарушении их прав.

Аппарат омбудсмена обратился с этой просьбой в МИД «в целях обеспечения гарантий государственной защиты их прав и свобод». Украинские дипломаты должны предоставить информацию об их состоянии здоровья.

В ноябре прошлого года Третий комитет Генассамблеи ООН, отвечающий за гуманитарные, культурные и социальные вопросы, принял резолюцию Украины о нарушении прав человека в Крыму. Подобный документ принимается ГА ООН уже третий раз подряд, однако в сравнении с предыдущими годами резолюцию поддержало меньше стран.

В 2016 и 2017 годах резолюцию Украины поддержало 70 государств мира, а в 2018-м — 67. Против выступили 26 стран. Еще 82 воздержались. Оба прошлых раза воздерживались 77 и 76 государств соответственно, а против все так же выступало 26 стран, передает НСН.

Большая часть поддержавших резолюцию — страны Европы, США, Турция и Великобритания. В числе противников: Россия, Белоруссия, Китай, Индия, Сербия, Сирия, ЮАР и другие.

Реагируя на произошедшее, член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков указал, что именно на Украине преследуют за свободу слова, вмешиваются в религиозные дела, осуществляют внесудебные расправы, аресты и убийства.

«Все это происходит на Украине, но они в очередной раз валят с больной головы на здоровую. Данная резолюция очень характеризует нынешнее состояние дел в международных отношениях. То есть ложь стала нормой в деятельности США, стран ЕС и тех, кто их поддерживает», — указал парламентарий.