От Януковича до Трампа: Манафорт получил срок

Пол Манафорт, экс-глава предвыборного штаба Дональла Трампа, приговорен к 47 месяцам тюремного заключения по делу о финансовых нарушениях. Также он должен выплатить штраф в размере $50 тыс. и компенсацию за причиненный им ущерб — $24,8 млн. Вердикт вынес суд города Александрия (штат Вирджиния). Манафорта признали виновным по ряду обвинений, среди которых нарушения налогового и банковского законодательств.

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Судья Томас Эллис принял решение учесть то время, которое Манафорт уже провел в тюрьме. Таким образом срок отбывания наказания сократится почти до трех лет.

Срок, к которому приговорили Манафорта более чем на 15 лет меньше, чем запрашивал спецпрокурор Роберт Мюллер. Сторона обвинения просила приговорить экс-главу штаба президента США к 19-24 годам заключения. Однако судья посчитал, что наказание, которое требует прокуратура — чрезмерное, так как обвиняемый «прожил безупречную жизнь».

13 марта Пол Манафорт также предстанет в Вашингтоне перед судом округа Колумбия. Там ему вынесут приговор по делу о даче ложных показаний.

Манафорт был в суде в инвалидной коляске. «Последние два года были самыми трудными для меня и моей семьи, — сказал он в своем последнем слове. — Сказать, что я чувствую себя униженным и мне стыдно, было бы грубым преуменьшением».

Судья обратил внимание, что экс-глава предвыборного штаба Трампа не выразил сожаления о содеянном. Об этом же сказал и Роберт Мюллер.

«Кроме того, заявление обвиняемого буквально наполнено утверждениями, которые противоречат признанию вины. Обвиняемый винит всех, от офиса спецпрокурора до своих украинских клиентов, в собственных криминальных поступках. Например, Манафорт предполагает, что если бы не назначение сппецпрокурора, его бы не обвинили в сокрытии 55 миллионов долларов за рубежом, в неуплате налогов более чем на шесть миллионов долларов и в мошенничестве в отношении трех банков на более чем 25 миллионов долларов», — добавляет Мюллер.

Кроме того, Томас Эллис отметил, что дело Пола Манафорта не связано с расследованием вмешательства России в президентские выборы США.

«У нас нет никаких улик, которые доказывают, что Манафорт был вовлечен в какой-либо сговор с каким-либо представителем России», — сказал судья.

Суд над Манафортом начался 31 июля 2018 года. Первым, кто выступил во время заседания, был как раз Роберт Мюллер. Обвинение заявило, что бывший руководитель кампании Трампа «поставил себя и свои деньги выше закона». Команда Мюллера считает, что Манафорт якобы открыл более 30 иностранных счетов в трех государствах, чтобы «получать и прятать» деньги, полученные от украинской стороны.

22 августа члены жюри присяжных суда Александрии (штат Вирджинии) в ходе заседания по делу бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта признали его виновным по восьми пунктам обвинения из восемнадцати. После этого он пошел на сделку со следствием, согласившись выплатить $22 млн и сотрудничать с Мюллером.

Однако, в декабре 2018 года спецпрокурор заявил, что Манафорт лгал о своих связях с администрацией Трампа и полученных платежах.

Манафорта обвинили в сокрытии иностранных банковских счетов, отмывании денег, сговоре против США, даче ложных показаний, несоблюдении законов о раскрытии информации и налоговых махинациях.

Также Манафорт был признан виновным в налоговом мошенничестве по пяти эпизодам, двух случаях банковского мошенничества и одному эпизоду с непредоставлением информации о банковских счетах за рубежом.

По версии следствия, Манафорт якобы осуществлял в США лоббистскую деятельность от имени экс-президента Украины Виктора Януковича. По крайней мере, на это указывает ряд документов, датированных 2013 годом и опубликованных несколько недель назад Мюллером.

Сам Манафорт возглавлял команду американских политтехнологов, работавших с Виктором Януковичем в период его избирательной кампании в президенты Украины. Обвинение полагает, что в последние 10 лет основным источником доходов Манафорта были украинские бизнесмены и политики, переводившие экс-главе кампании американского президента со своих кипрских счетов деньги за политические консультации.

Следствие полагает, что таким образом, Манафорт заработал около $60 млн.

Но это не единственные обвинения против Манафорта — его подозревали в подделке документов для приобретения недвижимости, а также в получении крупных кредитов в обмен на обещания должности в администрации Трампа одному из руководителей кредитной организации.

Кроме того, Мюллер обвиняет Манафорта в попытке оказать давление на свидетелей по своему делу, когда он находился под арестом. 4 июня был опубликован судебный отчет, согласно которому Манафорт нарушил условия освобождения из-под стражи, поскольку пытался связаться со свидетелями по своему делу. До этого — в декабре 2017 года — Манафорт был освобожден из-под стражи под залог в $10 млн.