«Сожгли машину»: что случилось после вопроса Порошенко

Автомобиль днепровского активиста Яши Днепровского был сожжен неизвестными после того, как мужчина попытался задать вопрос президенту Украины Петру Порошенко. Вопрос касался процветания в Днепре (в прошлом — Днепропетровск) наркоторговли, передает «Страна.ua».

Яков пришел на встречу с Порошенко в рамках его предвыборной кампании. Мужчина попытался задать вопрос о наркоторговле, которая «открыто происходит» в Днепре.

«Человек 15-20 спортивных ребят побежало в нашу сторону. Одного нашего активиста, который снимал происходящее в прямом эфире, ударили так, что он потерял сознание и [ему] сломали челюсть. Мы взяли его под руки и понесли в ближайшие дежурившие скорые помощи, но нам сказали, что они обслуживают только гостей Петра Порошенко», — рассказал Днепровский.

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Он добавил, что после встречи за ним якобы проследила группа из пяти человек, один из которых сфотографировал номерные знаки его автомобиля. Спустя несколько часов машина сгорела во дворе дома Яши Днепровского, передает ФАН.

По мнению Днепровского, к поджогу причастна охрана президента, которая вела себя агрессивно во время приезда главы государства в город. «Ребят, это горит моя машина после встречи с Петей Порошенко», — говорится закадровым голосом на видео.

В начале марта президент Украины Петр Порошенко в ходе своей рабочей поездки в Запорожье схватил мужчину за нос и похлопал по плечу. Видеозапись с этим жестом опубликовала в своем фейсбуке украинская журналистка Татьяна Высоцкая.

«Неуважение к людям со стороны президента — это системный феномен. На самом деле это какой-то шок», — написала она. На кадрах видео видно, как

украинский президент смеется и хватает гражданина за нос, сильно хлопнув его по плечу. Мужчина заметно дернулся и отстранился, а Порошенко с улыбкой двинулся дальше.

До этого в сети вспыхнул еще один скандал после публикации видео, на котором Порошенко будто бы срывает с женщины шапку, выйдя «в народ». Судя по видео, нельзя наверняка сказать, сорвал ли головной убор сам Порошенко или это был его охранник. Тем не менее, некоторые пользователи интернета предположили, что эту грубость допустил украинский президент.

Однако в тот же день администрация украинского президента прокомментировала, что Порошенко схватил головной убор женщины случайно.

Агрессивное поведение Порошенко на встречах с населением регулярно попадает во внимание СМИ. В середине января президент Украины выбил мобильный телефон из рук мужчины, пытавшегося задать главе государства вопрос о свободе слова. Инцидент произошел в ходе тура украинского президента по городам страны в честь получения томоса неканонической «православной церкви Украины». По словам очевидцев, Порошенко даже не стал выслушивать вопрос. Вскоре к снимавшему ролик мужчине подошли сотрудники национальной полиции Украины и люди в штатском и потребовали у него показать содержимое рюкзака и представиться.

«Петру Алексеевичу Порошенко стали во всех городах задавать вопросы — или пытаться задавать вопросы — касательно свободы слова. <...> Сам Порошенко боится теперь любых вопросов как черт ладана»,

— рассказал впоследствии блогер Анатолий Шарий.

Спустя полтора месяца Порошенко высокомерно ответил одному из шахтеров, собравшихся на митинге в городе Червоноград Львовской области. «Ты такой же шахтер, как я — балерина», — заявил Порошенко человеку, недовольному отказом президента прямо ответить на вопрос о задержке зарплат шахтеров. Толпа встретила ответ украинского лидера заливистым смехом. Долги горнякам по зарплате составляют сейчас $4,5 млн.

Президент Украины ушел от прямого ответа и переадресовал вопрос первому вице-премьеру. «Внимание! Я хотел бы сейчас попросить, чтобы Степан Кубив, первый вице-премьер, прокомментировал погашение задолженности по шахтерам», — обратился президент к собравшимся и ретировался подальше от микрофона.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, Порошенко может рассчитывать на второе место в первом туре голосования. Сейчас за Порошенко отдали бы свои голоса 18% опрошенных, он на втором месте — после комика Владимира Зеленского.