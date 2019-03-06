«Можем и по морде дать»: Украина готовится к насилию на выборах

Меньше чем через месяц Украина выберет своего президента. Атмосфера в стране накануне этого важнейшего политического события напряженная. Кандидаты переходят в активное наступление, причем в арсенале некоторых из них подготовлены особые методы для победы.

Шоумен Владимир Зеленский, который уверенно занимает первое место в предвыборных рейтингах, готовит ролик, в котором его герой «расстреливает» депутатов Верховной рады.

На видеозаписи продемонстрировано, как депутаты горячо спорят и отказываются проголосовать за реформы под песню «Ни обещаний, ни прощений» знаменитого украинского музыканта Виктора Павлика. В итоге Зеленский расстреливает присутствующих из двух автоматов. Ролик смонтирован из кадров сериала «Слуга народа», в котором шоумен играет роль президента.

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Тем временем нынешнего лидера Петра Порошенко обвиняют в реальном применении насилия к избирателям. Украинский оппозиционный журналист Анатолий Шарий опубликовал письмо неизвестного автора, в котором рассказывается о митинге Порошенко в городе Днепр. По словам мужчины, президент привез людей, которые приходят на встречу в гражданской одежде и забирают тех, кто задает «неправильные вопросы».

Автор письма рассказывает, что его друг задал президенту вопрос, после чего его избили и увели.

В настоящее время Петр Порошенко совершает тур по Украине в ходе своей предвыборной кампании, из которого регулярно поступают новости о неоднозначных действиях со стороны президента. Недавно он, например, похлопал девушку по плечу, после того как она спросила о преследовании журналиста Анатолия Шария. Девушка рассказала, что охранник президента хотел выбить телефон из ее рук, однако Порошенко предпочел отреагировать другим образом.

«Он просто озверел, стал сатаной. Очень сильно меня хлопал по плечу, шарпал за курточку и пошел дальше», — рассказала девушка.

После митинга, по ее словам, она отправилась в кафе, куда за ней пришли «уже не городская милиция», а также около 15 человек из охраны президента. Когда она попыталась позвонить, мужчина попытался отобрать ее телефон. «В итоге я позвонила своему отцу, он быстро прибежал, я все это время сидела в кафе и меня сторожили все эти 15 милиционеров», — рассказала она.

Ранее украинская журналистка Татьяна Высоцкая опубликовала видеозапись, на которой видно, как на встрече с избирателями Порошенко или его охранник (качество записи оставляет желать лучшего, поэтому сложно понять, кто именно это делает) срывает с женщины, которая ему что-то говорит, шапку. Многие предположили, что такую неоднозначную реакцию Порошенко также вызвал вопрос о Шарии.

В середине января Петр Порошенко решил и вовсе не выслушивать вопрос от мужчины и выбил мобильный телефон из его рук. Инцидент произошел в ходе тура украинского президента по городам страны в честь получения томоса неканонической «православной церкви Украины». Один из присутствующих на встрече с президентом гражданин попытался задать Порошенко вопрос о свободе слова.

Вскоре к снимавшему ролик мужчине подошли сотрудники национальной полиции Украины и люди в штатском, потребовавшие у него показать содержимое рюкзака и представиться.

В преддверии выборов в стране разворачивается еще одно противостояние — между МВД и «Национальной дружиной», члены которой планируют присутствовать на выборах в качестве наблюдателей. Накануне представители организации заявили, что готовы к применению силы в случае фиксации нарушений.

Командир «Нацдружин» Игорь Михайленко сообщил, что «если за справедливость надо будет дать кому-то по морде — мы это сделаем без промедления».

Пресс-секретарь организации Игорь Вдовин заявил, что члены «дружины» готовы последовать приказу командира. «Если правоохранители будут закрывать глаза на откровенные правонарушения и не захотят их фиксировать, то мы будем делать то, что заявил наш командир, — сказал он. — Мы решили идти наблюдателями, потому что мы считаем, что это будут одни из самых грязных выборов».

В МВД Украины не смогли проигнорировать подобные заявления. Глава ведомства Арсен Аваков заявил, что МВД не допустит силового вмешательства в процесс выборов.

«Ни «Национальные дружины», ни любая другая организация не может и не будет определять ситуацию силовым методом! Приемлемо только сотрудничество и апелляция к законным силам правопорядка. Любые попытки силового вмешательства в избирательный процесс будут решительно и, при необходимости, жестко пресекаться», — сказал он.

Кроме того, политик призвал всех, кто заинтересован в проведении честных выборов, прибегать исключительно к законным методам: «Прошу всех, кто объявляет своим постулатом и заинтересован в прозрачности и честности выборов, использовать только законные ненасильственные методы. Нацполиция имеет все необходимые силы и средства — помогайте, а не мешайте».