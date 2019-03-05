Друг России и либералов: умер Клаус Кинкель

О смерти политика сообщил лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер в своем твиттере.

«Смерть Клауса Кинкеля глубоко тронула меня. Он был честным и скромным человеком, я очень ценил его дружеские советы. Я благодарен ему за многое», — написал Линднер.

Клаус Кинкель руководил Федеральной разведывательной службы Германии (BND) в 1979-1982 годах, занимал пост министра иностранных дел ФРГ с 1992 по 1998 год.

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На смерть политика отреагировала канцлер Ангела Меркель, которая заявила, что оплакивает потерю «верного спутника со времен воссоединения Германии». «Клаус Кинкель был великим либералом и бескомпромиссным борцом за свободу и демократию», — отметила канцлер.

На государственной службе Кинкель находится с 1965 года — вначале в системе МВД, затем стал помощником канцлера Германии Ганса Дитриха Геншера. На посту главы разведывательного ведомства Германии ему пришлось противостоять активной деятельности со стороны разведки ГДР. В то же время, будучи главой Минюста (1991-1992 годы) Германии, в начале 1992 года Кинкель выступил с инициативой смягчения режима заключения и освобождения ряда террористов «Фракции Красной Армии», радиальной левацкой группировки.

Став главой МИД Германии в уже объединенном государстве, Кинкель проводил линию тогдашнего канцлера ФРГ Гельмута Коля по налаживанию связей с Россией: «Лейтмотивом германской политики в отношении России служит интеграция», — говорил в то время Кинкель.

Правда, отношения между двумя странами омрачала ситуация с художественными ценностями, вывезенными в СССР в качестве трофеев. Глава МИД тогда заявлял, что отношения между странами могут испортиться, если ценности не будут возвращены.

Однако, несмотря на разногласия, Кинкель с симпатией относился к России, знал русскую культуру, подчеркивал это в письме к тогдашнему визави Евгению Примакову, с которым был на «ты». В нем он называл себя человеком, «которому очень близки к сердцу отношения с Россией». В свое время Примаков принимал у себя Кинкеля — по-домашнему, вместе с супругой. Но, как писал экс-премьер России, обе стороны за дружеским обедом обсуждали «попытку развязок по НАТО».

Тема расширения НАТО на Восток в то время была одной из болезненных для отношений Москвы и Берлина. Известно, что глава МИД поддерживал расширение НАТО, считая, что, став членами альянса, страны Восточной Европы будут более стабильными для России.

Большой проверкой на прочность позиций для Кинкеля стал кризис вокруг Югославии, вспоминал в своей книге «Встречи на перекрестках» его визави Евгений Примаков. Оба были в хороших отношениях, и Кинкель сетовал Примакову на то, в «каких условиях приходиться работать». Речь шла о давлении на руководство Германии сторонников косоваров-албанцев.

Кинкель также сыграл свою роль в создании трибунала по бывшей Югославии — его он рассматривал как орган, где будут получены правовые оценки действий всех сторон конфликта. Стоит отметить, несмотря на то что после конфликта в Югославии отношения России и Запада начали ухудшаться, Кинкель выступал за сотрудничество с Москвой.

«Изоляция России не послужит ничьим интересам», — подчеркнул Кинкель во время одной из своих встреч в Москве.

Именно Кинкель увидел будущие проблемы Македонии, связанные с выбранным наименованием республики. Еще в 1994 году он предложил два названия для этого государства — «Новая Македония» и «Северная Македония». Последнее через много лет было утверждено в качестве официального названия страны. Кинкелю пришлось заниматься проблемами Македонии после того, как он после окончания карьеры в МИД стал специальным представителем Евросоюза в Скопье.

Политик был сторонником расширения международной роли Германии. При нем страна начала участвовать в миротворческих миссиях, он также считал, что Германия должна стать членом Совбеза ООН.