Помешать вмешательству: США борются с «влиянием России»

США намерены разработать систему противодействия российскому информационному влиянию за рубежом. В рамках этой программы Штаты в 2019-2020 годах намерены открыть сеть Национальных центров цифровых расследований в ряде стран по всему миру. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

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Первые три пилотных центра откроются уже в апреле-мае 2019 года в Грузии, Прибалтике и на Балканах. Вашингтон обратил внимание в первую очередь на эти регионы в связи с тем, что там имеется доля населения, «которая с одобрением относится к России и ее руководству». «Именно с такими тенденциями и будет бороться создаваемая сеть», — говорит источник издания. Так, правозащитник и общественный деятель Янис Кузинс отмечает, что хотя в Прибалтике проживает много русскоязычных людей, «которые настроены дружелюбно к России», власти этих стран «полностью зависят от одобрения и поддержки кураторов из США». Официальной целью работы таких центров станет выявление и препятствование влиянию России на общественное мнение в зарубежных странах.

Депутат черногорского парламента Милан Кнежевич также высказал мнение, что один из таких центров, возможно, в скором времени появится в Черногории.

С одной стороны, черногорский президент Мило Джуканович настроен против Москвы. Под его руководством Черногория, не являясь членом Евросоюза, присоединилась к антироссийским санкциям в 2014 году, а также выслала российского дипломата по «делу Скрипалей», отмечает парламентарий. С другой стороны, большинство граждан Черногории против демонизации Москвы — «люди понимают, что все обвинения во вмешательстве спущены из Вашингтона».

«Если подобный центр действительно будет создан, это станет продолжением антироссийской истерии, когда Москву пытаются выставить причиной любой проблемы, возникшей в той или иной стране. <…> потенциальное появление таких структур возводит дополнительные барьеры для нормализации отношений с Россией», — приводит его слова «Известия».

Информационные центры совместно со специальными «мониторинговыми миссиями» будут следить также и за «вмешательством Москвы в электоральные процессы». Этот вид деятельности центры начнут уже на мартовских выборах президента Украины, на майском голосовании в Европарламент и избирательной кампании в парламент Канады в октябре.

В 2020 году США планируют «особо промониторить» президентские выборы в Казахстане, Молдавии, Тайване и на Шри-Ланке, а также проследить за парламентскими выборами в Венесуэле, Грузии, Литве и Черногории. Штаб-квартира, которая займется координацией работы данной глобальной сети, будет расположена в Вашингтоне. Один из источников пояснил журналистам, что созданные Штатами центры будут тесно сотрудничать с местными СМИ и НПО. По его словам, также планируется привлечь к работе крупнейшие IT-компании — прежде всего Facebook, Twitter и Google.

«На такие планы выделяются миллионы долларов. Это часть программы по противодействию российскому влиянию в странах-союзниках США, а также других государствах, в которых Вашингтон заинтересован»,

— пояснил «Известиям» собеседник в политических кругах Вашингтона.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев прокомментировал планы США. По мнению парламентария, настоящей целью Вашингтона является усиление собственного влияния в соседних с Россией странах. «Фактически, американцы создают новые «силовые центры», которые будут продвигать русофобию и могут при благоприятных обстоятельствах служить штабами «экспорта цветной революции», — написал парламентарий в фейсбуке.

При этом президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский пояснил, что такие проекты не новшество, их существует уже достаточно много, а обсуждение подобной деятельности проводится регулярно.

«Известно, что Госдепартамент США уже выделил на антироссийские информационные войны порядка $120 млн. У НАТО также есть на это отдельный бюджет. Кроме того, действует Национальный фонд демократии (НКО, финансируемая Конгрессом США — «Газета.Ru»). Поэтому такая инициатива идет в русле глобальной политики противодействия России. Другими словами, раз Москва враг, то информационные войны — это часть борьбы с ней», — пояснил американский политолог.

С 2017 года в Штатах проходит расследование якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. В рамках разбирательства обвинения предъявлены уже 31 человеку — пяти гражданам США, уроженцу Нидерландов и 25 россиянам. Москва неоднократно заявляла о том, что никогда не вмешивалась во внутриполитические процессы других стран, а какие-либо доказательства влияния РФ за все эти годы так и не были представлены.