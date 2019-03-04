В тюрьму или в президентское кресло? Куда вернется Гуайдо

Гуайдо вернется в Венесуэлу в понедельник, 4 марта. Об этом он заявил в видео, опубликованном в его твиттере.

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По его словам, возвращение в родную страну станет для него «историческим вызовом». «Если, конечно, режим (действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. — «Газета.Ru») осмелится нас похитить, это станет их последней ошибкой», — заявил Гуйадо. Ранее его супруга рассказала об угрозе жизни мужа и возможных арестах.

Гуайдо возвращается в Каракас, чтобы возглавить запланированные на 4 и 5 марта акции протеста против действующего президента страны Николаса Мадуро.

Власти Венесуэлы уже заявили, что арестуют Гуайдо в случае его возвращения.

Политик совершал поездки по странам Латинской Америки и проводил встречи с первыми лицами, в которых пытался заручиться их поддержкой в борьбе с Мадуро.

Среди тех, с кем он встретился, были президент Бразилии Жаир Болсонару, глава Эквадора Ленин Морено, а также президент Колумбии Иван Дуке Маркес. Все они заявили о своей поддержке лидеру венесуэльской оппозиции, однако их примеру последовали далеко не все.

В частности, руководство Мексики поддерживает Мадуро. Кроме того, в поддержку действующего президента высказались страны Карибского бассейна.

Отъезд главного оппозиционного политика из страны в момент кризиса выглядит странным, однако часть наблюдателей отмечает, что он позволил Гуайдо заручился поддержкой США на самом высоком уровне.

Побывав в Колумбии, он встретился с вице-президентом США Майклом Пенсом. Именно в этой стране сегодня находится центр сопротивления властям Венесуэлы.

После того, как Гуайдо поделился опасениями относительно своего возвращения на родину, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что, если лидер оппозиции не сможет прибыть в Венесуэлу, власти страны столкнутся с «решительным ответом» со стороны Вашингтона.

«Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо планирует вернуться на родину. Любые угрозы или акты, направленные против его безопасного возвращения, будут встречены решительным ответом Соединенных Штатов и международного сообщества», — пишет Болтон в твиттере.

В то же время советник американского президента дал понять, что

США не собираются самостоятельно совершать интервенцию в Венесуэлу, предпочитая создать коалицию для смены власти в этой стране.

«Я бы хотел видеть коалицию, широкую настолько, насколько мы можем собрать, чтобы сменить весь коррумпированный режим. Это мы и пытаемся сделать», — сказал он.

Стоит отметить, что самой боеспособной силой в регионе обладает соседняя с Венесуэлой Колумбия. Армия этой страны имеет большой опыт борьбы с радикальными силами повстанцев у себя дома.

В России предупреждают, что в случае, если США вторгнуться в Венесуэлу, это будет нарушением международного права. В ходе совместной пресс-конференции с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Вашингтон скупает оружие в Восточной Европе, чтобы доставить его в граничащие с Венесуэлой страны.

Лавров также заверил вице-президента Венесуэлы, что Москва и Каракас тесно сотрудничают и координируют все действия на международной арене. «Сейчас это обретает особую значимость в условиях, когда Венесуэла подвергается фронтальному наступлению, беззастенчивому вмешательству во внутренние дела», — министр Лавров.

Уже на следующий день после этой пресс-конференции Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, в котором заявил, что Москва готова к консультациям по теме Венесуэлы.

«В связи с предложением Вашингтона о проведении двусторонних консультаций по венесуэльской тематике указано, что мы к этому готовы, но необходимо неукоснительно руководствоваться принципами Устава ООН, поскольку только венесуэльцы вправе определять свое будущее», — говорится в сообщении МИД России.