Оппозиция победила: к чему приведет смена власти в Эстонии

Пять партий прошли по итогам выборов в парламент Эстонии, оппозиционная праволиберальная Реформистская партия получила треть мандатов, следует из данных эстонской избирательной комиссии.

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Реформистская партия набрала 28,8 % голосов и получила таким образом 34 из 101 места в парламенте, увеличив свое представительство на 4 мандата. Центристская партия набрала 23% голосов и получила 26 мест — на одно меньше, чем до выборов. Консервативная народная партия увеличила свое представительство до с 7 до 19 мест, набрав 17,8%. Социал-демократическая партия и партия Isamaa напротив, утратили доверие избирателей, набрав 11,4% и 9,8% соответственно. Вместе они потеряли 7 мандатов.

Тем не менее, социал-демократы и Isamaa не теряют возможности вновь принять участие в формировании правительства.

Также остаться частью коалиции может ранее правившая Центристская партия, о чем заявила глава «Партии Реформ» Кая Каллас.

«Мы будем иметь в виду и обсуждать все возможные варианты коалиции. Переговоры только начинаются, — сказала она. — Если мы посмотрим на программы, то с Центристской партией у нас будут большие различия в трех вопросах: налогах, гражданстве и образовании на эстонском языке».

Во время предвыборной кампании тема образования на русском и эстонском языках, а также русскоязычного населения страны активно обсуждалась во время дебатов, а также в ходе политической кампании.

Острую полемику в Эстонии вызвали предвыборные плакаты, призывающие эстонцев и русских ждать трамвая по отдельности: «здесь только русские» и «siin ainult eestlased» — «здесь только эстонцы».

Плакаты были созданы недавно появившейся партией «Эстония 200», которая не смогла преодолеть 5% барьер для попадания в парламент. Ее лидер Кристина Каллас сказала, что такой шаг был необходим, чтобы привлечь внимание к проблеме разобщенности русской и эстонской общин в стране.

«Расколотое общество — наша реальная проблема. Пусть первый бросит в меня камень тот, кто скажет, что смысл изображенного на плакатах не является правдой. Наши дети ходят в разные школы, мы работаем в разных рабочих коллективах и живем в разных районах города. Мы смотрим разные телеканалы. И если это — не расколотое общество, то как тогда это называть?» — вопрошает Каллас.

В свою очередь, один из лидеров эстонской правящей Центристской партии Раймонд Кальюлайд выразил мнение, что такого рода плакаты сеют межнациональную вражду и являются провокацией.

Часть эстонской политической элиты, признавая существование политического раскола, считает, что преодолеть его можно, полностью отказавшись обучения на русском языке в школах.

Такого мнения, в частности, придерживается президент страны Керсти Кальюлайд. Недавно она поддержала полный переход образования в стране на эстонский язык.

Новому парламенту Эстонии, который приступит к работе после выборов, предстоит работа над ратификацией пограничного договора с Россией.

Этот вопрос давно уже является камнем преткновения между двумя странами, так как Москва дает понять, что ратификация договора произойдет лишь тогда, когда Эстония откажется от «русофобской политики».

В случае, если в парламент попадут национал-консерваторы, сделать это будет еще сложнее. Недавно один из ее депутатов в местном парламенте даже подготовил проект закона, который предусматривает отказ от ратификации пограничного договора с Россией.

Партия не только выступает с подобными заявлениями, но и будет чинить препятствия по заключению договора. При этом работу над документами новому составу парламента придется начинать снова, так как согласно регламенту парламента, все незавершенные проекты должны быть удалены из повестки дня.

Работа над договором идет давно. Территориальное положение границ было согласовано еще в 2005 году. Тогда же был подписан договор о границах, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание Тартуского договора 1920 года, в котором шла речь о дополнительных территориальных претензиях к России. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, переговоры замедлились, и процесс остался юридически незавершенным.

Продвинуться удалось только в феврале 2014 года, когда главы МИД Эстонии и России подписали новый договор. В ноябре 2015 года эстонский парламент одобрил документ в первом чтении. В России он пока не прошел первого чтения.