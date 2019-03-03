«Ложь и клевета»: посол РФ требует извинений от британских СМИ

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко требует от газеты Mail on Sunday извиниться за клеветническую статью, опубликованную ранее. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на письмо главреду британского таблоида.

«Распространенная вашей газетой информация о том, что посол А. В. Яковенко, работая в постпредстве России в Нью-Йорке, был выслан за шпионаж, не соответствуют действительности. <...> Информация о его высылке является грубой ложью. Учитывая вышеизложенное, посол ждет ваших извинений»,

— говорится в письме.

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Российская дипмиссия подчеркивает, что Александр Яковенко служил в советском постпредстве при ООН с 1981 по 1986 годы. Отъезд его из Америки вовсе не был высылкой, а связан был с завершением срока командировки.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем фейсбуке заявила, что британские газеты синхронно публикуют «откровенные фейки», чтобы отвлечь внимание от реальных событий в Солсбери и отравления Сергея и Юлии Скрипалей.

«Годовщина «Солсбери» отмечена британскими бульварными газетами достойно и, как всегда, срежиссированно. Журналисты там не зря едят свою кашу — найден наиглавнейший советско-российский шпион,

и им оказался... Александр Яковенко, наш посол в Лондоне», — заявила представитель МИДа.

По словам Захаровой, расследование британцев не выдерживает критики и опирается на факты, которые легко объясняются и опровергаются. На «шпионаж» Яковенко якобы указывают, во-первых, его награждение орденом Александра Невского, «которым награждают за военные заслуги», а во-вторых – его высылка из США в период, когда из Штатов высылали агентов КГБ.

«В принципе, все сходится», — отметила Захарова, указав при этом на то, что Яковенко прослужил в Нью-Йорке «пять лет и завершил командировку в установленный срок». Орденом Александра Невского, по ее словам, весьма часто награждают дипломатов, поскольку святой князь «является их небесным покровителем», передает НСН.

Речь идет, вероятно, о двух публикациях: во-первых, статье в таблоиде Mail on Sunday, в которой говорится о том, что посол России в Лондоне Александр Яковенко предположительно был шпионом в 1980-х, когда он работал в советском постпредстве ООН. Заявления о его возможном «шпионаже» делают в тексте не официальные лица, а эксперты, которые также предполагают, что он был шпионом, не приводя конструктивных доказательств.

«Слишком долгое время Лондон был игровой площадкой для российских шпионов. Британское правительство должно немедленно сообщить, что ему известно о прошлом Яковенко», — заявил некто Эндрю Фоксхолл, член исследовательского центра Общества Генри Джексона.

Во-вторых, Захарова могла говорить о статье-расследовании, опубликованной изданием The Sunday Times.

В ней говорится о том, что

«шпионы Путина сватаются к британским аристократам» посредством активизации деятельности Императорского православного палестинского общества.

Сейчас эту неправительственную организацию с непростой историей возглавляет бывший премьер-министр и экс-директор Федеральной службы безопасности России Сергей Степашин, «сохраняющий давние тесные связи в высших эшелонах российской власти». Председателем комитета почетных членов общества является патриарх Кирилл. В число этих почетных членов ИППО входит и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров — то есть, у организации, «скорее всего, есть серьезные возможности по линии государственной дипломатии». Имя посла Яковенко также упоминается в статье.

По мнению Марии Захаровой, такая шумиха в английских газетах может быть связана с годовщиной отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 4 марта 2018 года перебежчик и его дочь были найдены без сознания на лавочке в центре маленького английского городка. По версии британских властей, агента SIS отравили российские шпионы, использовавшие якобы боевое химическое вещество «Новичок». Москва отрицает выдвинутые обвинения и требует провести всестороннее расследование атаки на российских граждан.

В декабре посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что английский политический истеблишмент «охвачен шпиономанией». По его словам, Россия неоднократно предлагала Британии организовать консультации по вопросам кибербезопасности. Он также добавил, что британская сторона необоснованно отвергают предлагаемые Россией в ООН инициативы по безопасности.