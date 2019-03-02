Что скажет Россия? Почему ЕС запретил Польше строить канал

Руководство Евросоюза запретило Польше строить канал на балтийском побережье – на границе с Калининградской областью — без одобрения Европейской комиссии, передает РИА «Новости» со ссылкой на чиновников ЕС.

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Власти Польши в конце 2018 года объявили тендер на строительства канала через Балтийскую косу. Балтийская (Вислинская) коса — узкая полоска суши, которая отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. Длина косы — 65 километров (35 из них принадлежит России). В Польше коса соединена с материком, в Калининградской области отделена от материка судоходным проливом.

Польские власти заявили, что Европейская комиссия признала целесообразность строительства канала, однако настояла на продолжении обсуждения технических вопросов. Варшава подчеркивает, что строительство канала необходимо, исходя из соображений безопасности, и в экономических целях.

При этом в ЕК не согласились с необходимостью осуществления проекта, однако обсуждение технических вопросов сторонами продолжается, передает ФАН.

В конце января нынешнего года издание Financial Times писало, что

Польша рискует попасть в новую зависимость от «Газпрома».

Варшаве необходимо согласовывать с российской стороной реализацию своего альтернативного маршрута газовых поставок Baltic Pipe.

Трубопровод, который задумывался польской стороной как альтернативный российскому вариант поставок газа в страну, пересечется в Балтийском море с «Северным потоком — 2», одним из самых ярых противников которого Варшава выступала последние годы.

Польской Gaz-System придется заключать соглашение с «Газпромом» по вопросу пересечения двух трубных магистралей.

«И в этом случае нужно будет заключить соглашение с «Газпромом». Это технический вопрос, но я могу представить себе, как «Газпром» откладывает его решение или делает весь процесс более длительным», — приводило FT слова польского аналитика Роберта Томашевского.

Двумя неделями ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что реализация «Северного потока — 2» «убивает» украинскую сторону. Об этом он сказал в интервью Handelsblatt. По мнению дипломата, НАТО и Евросоюз должны действовать в отношении России решительнее.

«Здесь вопрос «Северного потока — 2» является центральным: трубопровод разрушает эффект санкций. «Северный поток — 2» убивает Украину», — сказал министр.

Он добавил, что в случае реализации проекта Украина лишится значительных доходов, а также гарантии защиты от дальнейшей «российской агрессии».

Напомним, что

«Газпром» при финансовом участии пяти европейских компаний строит газопровод СП-2 мощностью 55 млрд кубометров в год.

Категорически против проекта выступают Украина, которая лишится $2-3 млрд от транзита российского газа в ЕС, Польша, страны Балтии, а также США, планирующие нарастить поставки своего сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, передает НСН.

Недавно к ним присоединилась и Франция. США в ультимативной форме требуют от Берлина отказаться от проекта, считая его политическим оружием Кремля против Киева, и упирая на то, что строительство трубопровода повысит зависимость ЕС от России. А надо вместо этого покупать более дорогой американский СПГ.

Посол США в Германии Ричард Гренелл даже рассылал письма немецким компаниям с угрозами включения их в санкционные списки, если они не откажутся от сотрудничества с «Газпромом» в данном проекте.

В ноябре прошлого года Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на выступлении в Гамбурге заявил, что Россия достроит «Северный поток — 2» и нападет на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «Северный поток — 2» экономически привлекателен в том числе для получателей этого газа в Европе, прежде всего, в Германии.

«Это неудачное заявление. «Северный поток — 2» — это коммерчески выгодный и экономически обоснованный проект», — заявил представитель Кремля.

Он также призвал не политизировать проект.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Варшава предпринимает попытки сорвать реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом он написал в твиттере.

«В Варшаве не знают, что придумать, лишь бы сорвать «Северный поток — 2». Теперь премьер Польши пугает военным походом Москвы на Киев после завершения проекта. Мол, как построят, так войну против Украины начнут. Фантазии Варшавы не знают границ», — написал парламентарий.