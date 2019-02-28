Без Порошенко: Зеленский против Тимошенко на канале Коломойского. LIVE

Журналисты Bihus.info, ссылаясь на личную переписку, утверждают, что Игорь Гладковский, сын соратника украинского президента Петра Порошенко и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского, участвовал в «миллионных» хищениях в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) Украины.

Расследование журналистов утверждает, что Гладковский «примерно в 2015 году» организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники. По их информации, украинские предприятия ОПК закупали их, переплачивая в 2-4 раза.

Расследователи также рассказали, что в мошеннических схемах помимо Гладковского участвовали его друг Виталий Жуков, который работал в «Укроборонпроме» до 2014 года и «специалист по контрабанде» Андрей Рогоза, который якобы и раньше зарабатывал на «сомнительных оборонных контрактах».