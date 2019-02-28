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Без Порошенко: Зеленский против Тимошенко на канале Коломойского. LIVE

Кандидаты в президенты Украины спорят о коррупционном скандале в армии

Фавориты президентской гонки на Украине — Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко — принимают участие в политическом ток-шоу, посвященном коррупционному скандалу в украинской армии. Программа проходит на телеканале «1+1», принадлежащем Игорю Коломойскому, который считается покровителем Зеленского. Участник коррупционной схемы — пусть и косвенный — Петр Порошенко в эфире не участвует. «Газета.Ru» следит за дебатами кандидатов в текстовой онлайн-трансляции.
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23:59

Журналисты Bihus.info, ссылаясь на личную переписку, утверждают, что Игорь Гладковский, сын соратника украинского президента Петра Порошенко и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского, участвовал в «миллионных» хищениях в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) Украины.

Расследование журналистов утверждает, что Гладковский «примерно в 2015 году» организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники. По их информации, украинские предприятия ОПК закупали их, переплачивая в 2-4 раза.

Расследователи также рассказали, что в мошеннических схемах помимо Гладковского участвовали его друг Виталий Жуков, который работал в «Укроборонпроме» до 2014 года и «специалист по контрабанде» Андрей Рогоза, который якобы и раньше зарабатывал на «сомнительных оборонных контрактах».

23:50

Главной темой передачи стал коррупционный скандал в украинской армии, ставший главной политической темой Украины в последние несколько дней.

Расследование о масштабных хищениях в украинской армии провели журналисты портала Bihas.info. По их данным, махинациями в оборонной сфере занимались приближенные к Порошенко должностные лица, которые продавали предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Расследователи убеждены, что от «Укрооборонпрома» эти чиновники получили не менее 250 млн гривен, то есть порядка $9 млн.

Особо возмутил украинскую общественность тот факт, что эти детали закупались у России.

23:40

Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

До президентских выборов на Украине остается всего месяц, и кандидаты начинают вступать в прямые словесные баталии. На телеканале «1+1», принадлежащем олигарху Игорю Коломойскому, который считается покровителем лидера президентской гонки Владимира Зеленского, проходит эфир шоу «Право на власть».

Он примечателен тем, что в нем примут участие 7 из 44 кандидатов в президенты Украины, среди которых и явные фавориты гонки: Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко, Олег Ляшко. А также менее популярные кандидаты Андрей Садовый, Александр Шевченко, и Валентин Наливайченко.

Мы следим за эфиром в текстовой онлайн-трансляции.