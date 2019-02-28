«Недиванный патриот»: что значит Родину любить

«Газете.Ru» стало известно о планах подведомственной федеральным властям организации «Роспатриотцентр» начать дискуссии по переосмыслению понятия «патриотизм». Об этом рассказал источник, близкий к руководству организации, а также подтвердил еще один собеседник, знакомый с ситуацией. Обсуждение пройдет в рамках проекта «Недиванный патриот».

Сегодня все чаще понятие «патриотизм» воспринимается негативно, считает собеседник «Газеты.Ru». А виной тому — «диванные войска» и «ура-патриоты»,

которые зачастую своей исключительно милитаристской риторикой подменяют действие бездействием.

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«В новом проекте мы хотим сформировать видение патриотизма как активной деятельности, а не пассивного выражения чувств любви, радости и гордости», — отметил источник из «Роспатриотцентра».

Он уверен, что дискуссия по поводу «любви к Родине» необходима для преодоления этой ситуации. Собеседник считает, что новое определение «патриотизма» должно ассоциироваться с реальными делами на пользу стране и людям.

Он также отмечает, что ценностные ориентиры, идеалы каждого нового поколения меняются, но «мы совершенно убеждены, что абсолютное большинство молодежи нацелено на созидание». Реальными делами могут быть спортивные победы, научные открытия, достижения в различных областях.

Кроме того, деятельным патриотом можно считать тех, кто преподает иностранцам русский язык или раскрывает традиции и особенности культуры народов России. Вместе с тем, полагает источник, надо прийти к пониманию, что патриотом может быть и человек, который не родился или не живет в России из-за процессов миграции.

«Роспатриотцентр» — государственное бюджетное учреждение, подведомственное федеральному агентству по делам молодежи «Росмолодежь». С середины 2018 года агентство напрямую подчиняется правительству, а ранее находилось под патронажем Министерства образования.

Впрочем, по информации «Газеты.Ru», традиционно «Росмолодежь» больше курировалась администрацией президента. Сейчас молодежная политика закреплена за управлением общественных проектов АП (УОП).

На данный момент «Роспатриотцентр» возглавляет Ксения Разуваева, однако, как писала «Газета.Ru», в ближайшее время она как раз должна перейти в УОП.

Изначально дискуссия о патриотизме начнется в сообществах «Роспатриотцентра» во «ВКонтакте» и «Инстаграме». Причем высказаться сможет любой желающий. В дальнейшем, по словам источника, обсуждения проекта пройдут вживую на различных площадках, имеющихся в распоряжении «Роспатриотцентра».

Политолог Андрей Колядин считает, что патриотизм долгое время был достаточно интимным понятием. «Насаждать его — это все равно, что насаждать веру», — считает эксперт. По его словам, сама по себе идея обсудить «патриотизм» в спокойном и выдержанном ключе неплоха и достойна внимания.

Однако организаторы дискуссии должны быть готовы к тому, что они не смогут прийти к какому-то единому определению данного понятия.

Тем более что часто человек, который, например, раньше относился к законам пренебрежительно, вдруг может осуществить действительно геройский поступок. Колядин напоминает о существовании версии, что герой Великой Отечественной войны Александр Матросов был в штрафном батальоне. Но это не помешало ему совершить патриотический поступок. Эксперт подчеркивает, что

патриотами могут быть люди из разных классов, но не факт, что понимание «патриотизма» у них будет одинаковым.

«Собрание одной государственной структуры, четырех вузов, институтов или 12 партий не решит вопроса о единственно правильном понимании патриотизма», — предостерегает Колядин.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов также скептично оценивает саму идею обсуждения понятия «патриотизм», поскольку, прежде всего, это относится к области чувств.

«Проговаривание чувств вслух нередко убивает или притупляет их. Экспертная дискуссия о том, как правильно любить женщин (или детей), вряд ли может эти чувства укрепить», — рассуждает Виноградов.

Эксперт убежден, что обсуждение подобных тем основано на «ложной предпосылке» о возможности воспитания патриотических чувств, а это, по мнению Виноградова, сродни попытке привить чувство юмора.