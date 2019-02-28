Тень прошлого: Муаммар Каддафи потопил Трюдо

В Канаде оппозиция призывает премьер-министра Джастина Трюдо уйти в отставку в связи с громким политическим скандалом. Он разразился в среду, 27 февраля, когда экс-генпрокурор страны Уилсон-Рейбоулд заявила о давлении на нее со стороны канцелярии Трюдо по делу о мошенничестве инженерно-строительной компании SNC Lavalin.

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Расследование в отношении одного из крупнейших в мире конгломератов началось в 2011 году после того, как правоохранительные органы страны выяснили, что

представители компании давали крупные взятки чиновникам правительства покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Канадская кампания рассчитывала на выгодные контракты в Ливии. Высокопоставленные руководители Канады также пытались помочь сыну диктатора Саади Каддафи покинуть страну и получить возможность остаться в Мексике после того, как его отец был свергнут.

Цель давления на тогдашнего генпрокурора Канады Джоди Уилсон-Рейбоулд заключалась в том, чтобы помочь компании SNC Lavalin избежать уголовного преследования. Когда расследование против компании началось, Трюдо еще не занимал поста премьера, однако впоследствии, как рассказала экс-прокурор, члены кабинета министров высказывали угрозы в ее адрес и намекали на необходимость прекращения расследования. Такое же мнение высказывал и сам Трюдо.

Как пишут канадские СМИ, члены кабинета правящих демократов не хотели расследований и крупных штрафов против кампании, так как они могли повлиять на инвестиционный климат в стране, а также нанести вред экономике Квебека, где находится компания. Крупный штраф для SNC Lavalin также означал бы для нее невозможность работать по правительственным контрактам.

Экс-генпрокурор рассказала о произошедшем во время парламентских слушаний. По ее словам, с требованием прекратить расследование к ней обращались 11 человек из правительства страны.

Ситуация усугубляется тем, что Джоди Уилсон-Рейбоулд сама в настоящее время является депутатом от Либеральной партии, к которой принадлежит и Трюдо.

Лидер оппозиционной Консервативной партии Эндрю Шир призвал коллег начать парламентское расследование о действиях администрации и призвал Трюдо уйти в отставку.

Сам Трюдо отверг обвинения и сказал, что пост не покинет: «Я твердо утверждаю, что я и мои сотрудники всегда действовали надлежащим образом и профессионально. И поэтому я полностью не согласен с характеристикой бывшего генерального прокурора об этих событиях».

Обвинения уже вызвали разброд и шатания в кабинете министров. На этой неделе из правительства Трюдо ушел Джеральд Баттс — главный политический советник премьер-министра. На прошлой неделе уволилась министр юстиции и генеральный прокурор Джоди Уилсон-Рейбоулд.

Уход двух высокопоставленных чиновников связан с политическим скандалом вокруг Трюдо, отмечает Газета Globe and Mail.

Это первый столь крупный скандал, связанный с именем премьер-министра, который занял свой пост в 2015 году.

Как отмечает газета, сложившаяся ситуация может ударить по рейтингам популярности Джастина Трюдо и ослабить его влияние на партию.

Рейтинги премьера и сейчас достаточно низки. Канадцы отказывают в доверии политику, который еще три года назад был всеобщим любимцем, а его супруга Софи Грегуар-Трюдо казалась иконой стиля.

Согласно данным социологического агентства Angus Reid, деятельность Трюдо на посту премьера одобряют 35% избирателей — это самый низкий показатель с 2015 года.

Претензии к главе правительства связаны с ухудшением экономической ситуации в стране.

Согласно оценкам Банка Канады, в ноябре 2018 года национальный ВВП сократился на 0,1%, что затронуло многие сектора экономики страны. По Канаде также ударил и выход США из НАФТА — Североамериканского соглашения о свободной торговле. Хотя между США, Канадой и Мексикой был заключен новый договор, некоторые канадские производители считают, что он ущемляет интересы страны.

Не так давно также возникли трения между Оттавой и Пекином. Отношения ухудшились после задержания в этой стране финансового директора китайской Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу. Она была задержана в Канаде по запросу США. Как отмечается, финдиректора Huawei, в частности, обвиняют в работе с Ираном в обход санкций США.

Эксперты отмечают, что если бы намеченные на октябрь этого выборы прошли уже сегодня, на них вполне могли бы одержать победу консерваторы. Подобные цифры демонстрирует опрос Angus Reid. Консерваторы в нем набирают 38% избирателей, в свою очередь либералы во главе с Трюдо отстают на 7%.

Социологи считают, что на мнение избирателей повлияло дело SNC Lavalin.

При этом попытки разыграть «российскую карту» не увенчались успехом. Несмотря на публичные заявления канадских властей о «российском вмешательстве» в последние парламентские выборы в Канаде, а также возможное вмешательство в следующие, правительство не предоставило каких-либо подтверждений и подробностей об этом, передает канадский телеканал CTV cо ссылкой на агентство The Canadian Press.

В частности, консервативный депутат Блейн Калкинс из провинции Альберты направил в правительство письмо, в котором напомнил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо в сентябре заявил, что заметного прямого вмешательства в федеральные выборы 2015 года со стороны России не было.