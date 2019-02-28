«Мы по разные стороны баррикад»: Майдан отвернулся от Порошенко

Первым о выходе из партии в своем телеграм-канале заявил Мустафа Найем. Его демарш можно считать серьезным репутационным ударом по Порошенко, поскольку Найем был одним из вдохновителей Евромайдана. В ноябре 2013 года он был в числе первых публичных лиц, кто призвал украинцев выйти на площадь Независимости, чтобы поддержать подписание соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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В политику Найем пошел именно после Евромайдана, до этого он занимался журналистикой. В том же 2013 году он стоял у истоков ныне популярного интернет-телеканала «Громадское телевидение».

Комментируя свое решение покинуть партию действующего президента, Найем назвал его формальным:

«Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад. Последние события это только подтвердили».

О каких событиях идет речь, Найем не уточнил. Однако в его заявлении говорится о его нежелании «даже формально быть связанными с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию».

«За 4,5 года я слышал 15 тысяч раз вопрос «почему вы в БПП?». У меня на этот вопрос были ответы, которые, впрочем, мало кому казались убедительными. Теперь можно никого ни в чем не убеждать. Эта страница перевернута», — резюмировал нардеп.

Вслед за Найемом последовали еще два нардепа: Светлана Залищук и Сергей Лещенко. Последний опубликовал в соцсетях лишь фото заявления, не сопроводив его комментариями. Более многословной была Залищук:

«Не думаю, что мандат — это билет раба. За последние 4 года он дал возможность бороться за важные законы. Например, закон об антикоррупционном суде. Но дальше не представляется возможным иметь какую-либо привязку к этой аббревиатуре. Обворовывать солдат — это за гранью».

Написала заяву про вихд з БПП.



Не вважаю, що мандат - це квиток раба. За останн 4 роки вн дав можливсть боротися за важлив закони. Наприклад, закон про антикор. суд.



Але дал нема можливост мати жодно прив'язки до ц абреватури. Розкрадання солдат - це за межею. pic.twitter.com/oQmxSL8X7h — Svitlana Zalishchuk (@svitlanaza) February 28, 2019

Нардеп имеет в виду недавно обнародованную в СМИ информации о махинациях в украинской армии. Расследование о масштабных хищениях в украинской армии провели журналисты портала Bihas.info. По их данным, махинациями в оборонной сфере занимались приближенные к Порошенко должностные лица, которые продавали предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Расследователи убеждены, что от «Укрооборонпрома» эти чиновники получили не менее 250 млн гривен, то есть порядка $9 млн.

Особо возмутил украинских политиков тот факт, что эти детали закупались у России.

Для фракции «Еврооптимистов», в которую как раз входят бывшие журналисты Лещенко, Найем и Залищук, эта история подвернулась как нельзя кстати. Еще в 2016 году эти трое вступили в партию «Демократический альянс», которая также объединила сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Тогда же Лещенко стал говорить об объединении большого количества людей для создания на базе «Демократического альянса» новой оппозиционной партии. Но даже к тому моменту «еврооптимисты» уже год как подрывали единство БПП, обвиняя окружение Петра Порошенко, в первую очередь Игоря Кононенко, в коррупции, контроле над ключевыми украинскими государственными предприятиями на страницах популярного украинского издания «Украинская правда». Нередко они отказывались голосовать за важные для президента Петра Порошенко инициативы.

Уже тогда сторонники Порошенко, в том числе и Кононенко, говорили, что с таким поведением депутаты могут не рассчитывать на попадание в список БПП на следующих выборах.

Однако об исключении их из партии речь не шла — слишком высоким остается авторитет зачинщиков Евромайдана.

Для «еврооптимистов» одновременное членство в «Демократическом альянсе» и БПП также приносило репутационные издержки, что подтверждает и нынешнее заявление Найема. Сложно сохранить лицо, оставаясь членом партии, которую постоянно критикуешь.

Однако выбора у оппозиционеров по сути не было. Украинское законодательство устроено таким образом, что в случае выхода нардепов из фракции политические силы имеют право лишить их мандатов, поставив на их места в Раде действующих членов партии.

Теперь же, когда до парламентских выборов на Украине остается чуть больше чем полгода, сохранение депутатского мандата уже не имеет большого значения.

«Еврооптимисты» будут избираться в Раду от «Демократического альянса», который осенью 2018 года для совместного участия в парламентских, президентских и региональных выборах заключил союз с Объединением «Самопомощь».

На приближающихся президентских выборах эту политическую силу будет представлять мэр Львова Андрей Садовый.

Он входит в десятку самых популярных кандидатов на пост президента из всех 44 кандидатов. Согласно последнему опросу Киевского международного института социологии, его готовы поддержать 2,4% избирателей.

Хотя шансов выйти во второй тур у Садового нет, хорошее выступление на президентских выборах может стать неплохим подспорьем для начала избирательной кампании в парламент, в которой определенно примут участие бежавшие от Порошенко «еврооптимисты».