Отобрать бомбы: что Трамп требует от Кима. LIVE

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Но, судя по всему, Трамп не готовился к большому прорыву в диалоге с Пхеньяном, по крайней мере, сегодня.
«Я думаю, мы будем [встречаться] много в ближайшие годы. Я не могу говорить про сегодня, но в ближайшее время мы достигнем фантастических успехов», — говорил Трамп перед началом встречи с Кимом сегодня.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предполагает, что Трамп на переговорах с Кимом поднимает вопрос о полной ликвидации баллистический ракет КНДР. Именно Япония испытывает наибольшие угрозы от работы КНДР по созданию ядерного арсенала. Некоторые тестовые ракеты, которые пару лет назад испытывал Ким, взрывались недалеко от японских островов.
«В Северной Корее сейчас развернуто несколько сотен ракет, способных нанести удар по Японии. Они угрожают также находящимся в нашей стране войскам США. Под прицелом находится и американский остров Гуам. Уверен, что президент Трамп ведет сейчас переговоры в Ханое с учетом всех этих факторов с тем, чтобы устранить все существующие угрозы», — заявил Абэ.
Документ, над которым работают сейчас делегации США и КНДР получит название «Ханоская декларация». Источники ТАССа сообщают, что сторонам удалось согласовать три ее пункта.
К слову, Трампу вторит и Ким Чен Ын, говоря о том, что рассчитывает на то, что диалог с президентом США будет «замечательным».
«Заверю вас, что я сделаю все от меня зависящее, чтобы достичь хороших результатов. По крайней мере сегодня», — с такой оговоркой говорит о предстоящих сегодня переговорах Ким Чен Ын.
Приветственная встреча сегодняшнего дня в формате тет-а-тет продлилась около 40 минут — достаточно непродолжительное время на фоне того, сколько обычно длятся переговоры Трампа с мировыми лидерами.
Сейчас, по данным РИА «Новости» началась встреча в расширенном составе. Видимо, именно на ней будут обсуждаться параметры возможных будущих соглашений.
Несмотря на то что время в контексте разрешения споров вокруг Пхеньяна — это, по оценкам главы Белого дома, самое важное, Трамп не собирается принимать решения в спешке.
«Спешки нет. Спешка — это не то, что нам нужно сейчас», — сказал он перед встречей с лидером КНДР.
В свой актив достижений Трамп относит и отказ Пхеньяна от проведения испытаний ядерного оружия.
«Я очень ценю отсутствие тестовых пусков ядерных ракет, очень это ценю. У нас был очень хороший разговор об этом прошлой ночью», — заявил Трамп на встрече с Северокорейским лидером.
«Я готов <…> помочь [ КНДР стать мощной экономической дежавой]», — ни много ни мало предлагает Трамп. Хотя, напомним, до относительно недавнего времени именно Вашингтон был инициатором жесткой санкционной линии против Пхеньяна.
А само будущее КНДР Трамп характеризует как «нечто особенное».
Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru».
В Ханое продолжаются переговоры американского и северокорейского лидера Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Трамп настроен решительно — в отсутствие других направлений во внешней политике, где Белому дому удается достичь внушительных результатов, он стремится продемонстрировать успехи в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.
Удастся ли Трампу и Киму прийти к каким-либо более конкретным результатам сегодня, следим в режиме онлайн.