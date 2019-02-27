Отобрать бомбы: что Трамп требует от Кима. LIVE

Но, судя по всему, Трамп не готовился к большому прорыву в диалоге с Пхеньяном, по крайней мере, сегодня.

«Я думаю, мы будем [встречаться] много в ближайшие годы. Я не могу говорить про сегодня, но в ближайшее время мы достигнем фантастических успехов», — говорил Трамп перед началом встречи с Кимом сегодня.