«Вы бы заплатили за этот диалог»: что Трамп пообещал Киму

В столице Вьетнама Ханое 27 февраля прошла уже вторая, но от этого не менее долгожданная встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Переговоры, продлившиеся около 20 минут, положили начало двухдневному саммиту, к которому приковано внимание всего мира.

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Беседа двух лидеров состоялась в отеле Sofitel Legend Metropole. Конечно, главная тема встречи — перспективы полной денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме того, как сообщил неназванный высокопоставленный источник из администрации США журналистам, Трамп также намерен обсудить с Ким Чен Ыном вопрос мирного договора между странами, а также возвращение останков американских солдат, которые пропали в ходе Корейской войны.

Глава Белого дома прибыл в Ханой в достаточно оптимистичном настроении. Он, например, ожидал, что переговоры с Ким Чен Ыном пройдут «превосходно». По словам американского лидера, именно он затрагивает с лидером КНДР темы, которые раньше не обсуждал с ним никто.

Дональд Трамп даже выразил уверенность, что Ким Чен Ын сделает «правильный выбор» в вопросе денуклеаризации.

Два лидера перед началом встречи обменялись рукопожатиями, они улыбались и немного побеседовали, сообщает РИА «Новости». Президент США слегка приобнял и похлопал по плечу северокорейского лидера.

После этого два лидера проследовали в комнату переговоров и произнесли вступительные слова. Трамп отметил, что для него «честь» находиться на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Во время разговора с Кимом, который прошел в достаточно теплой атмосфере, глава Белого дома заявил, что прошлую встречу он считает успешной. Трамп также выразил надежду, что и этот саммит «будет таким же успешным, или даже больше». Американский президент назвал Ким Чен Ына «великим лидером», а также заявил, что Вашингтон окажет помощь Пхеньяну в реализации экономического потенциала страны.

Ким Чен Ын, в свою очередь, также заверил, что ждет «замечательных» результатов, пообещав, что приложит для этого все возможные усилия. Кроме того, лидер КНДР выразил мнение, что Трампу понадобилось мужество, чтобы принять участие во втором саммите.

После этого небольшого разговора состоялся закрытый для прессы рабочий ужин, на котором к лидерам присоединились госсекретарь США Майк Помпео, исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвени, заместитель ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, а также глава МИД КНДР Ли Ён Хо.

О чем шел разговор во время этого ужина станет известно только завтра, после того, как пройдет второй день саммита.

«У нас будет очень занятой день завтра... Будут разрешены многие вопросы», — пообещал Трамп перед тем, как покинуть представителей СМИ.

Первый саммит состоялся в Сингапуре летом прошлого года. Тогда Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместное заявление, в котором, впрочем, о каких-либо конкретных мерах по денуклеаризации КНДР сказано не было. Стороны лишь договорились стремиться к достижению этой цели в дальнейшем, однако, что именно означает эта формулировка — оставалось не ясно.

На этот раз мировое сообщество ожидает от переговоров большей конкретики.

Однако есть и те, кто скептически настроен в этом отношении. Например, глава МИД РФ Сергей Лавров хотя и считает, что вторая встреча лидеров США и КНДР — это позитивный знак, отметил, что жесткая ультимативная позиция, с которой выступает Вашингтон, не принесет нужного результата: «То, что с наскока такую проблему не решить, показал сингапурский саммит, показывает это в очередной раз и подготовка к ханойскому саммиту».

Американский лидер, понимая, что от переговоров ждут конкретных результатов, решил не завышать ожидания публики. «Я не хочу никого торопить. Я просто не хочу, чтобы проводились испытания. Пока испытаний нет, мы довольны», — заявил Трамп.

Подобное заявление послужило поводом для размышлений о том, что президент США готов смягчить требования в вопросе отказа Пхеньяна от ядерного оружия. Впрочем, американский лидер развеял сомнения.

Во время ужина с Ким Чен Ыном журналисты спросили Трампа, готов ли он пойти на уступки и отказаться от денуклеаризации. Ответ президента США был отрицательным. Кроме того, глава Белого дома не исключил, что объявит о формальном окончании Корейской войны.

Судя по всему, сегодняшняя встреча послужила хорошим стартом для саммита. После коротких переговоров Дональд Трамп заявил, что у него состоялся хороший диалог с Ким Чен Ыном.

«Ах, если бы вы слышали этот диалог. Вы бы заплатили за этот диалог. Он был хорош», — сказал Трамп, смеясь. В свою очередь, Ким Чен Ын тоже остался доволен беседой и назвал разговор с главой Белого дома «очень интересным».