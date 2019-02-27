Свергаем кого хотим: Лавров сформулировал новую доктрину США

Вашингтон собирается ударить по основам международного права, планируя сменить власть в Никарагуа, Венесуэле и на Кубе. Такую точку зрения выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Доктрина Монро — она бледнеет перед той доктриной, которая сейчас на наших глазах формируется, <...> американцы узурпируют право применять силу где им заблагорассудится для того, чтобы свергать режимы, которые их по тем или иным причинам не устраивают», — возмутился глава МИД РФ.

Президент США Джеймс Монро провозгласил свою доктрину в 1823 году. Опираясь на нее, США смогли расширить свои территории и влияние в Северной и Южной Америках, таким образом не позволяя Европе вмешиваться в дела Нового света, а со своей стороны отказываясь от вмешательства в европейские дела. Под прикрытием доктрины Монро США присоединили к себе территории Техаса, Калифорнии, Аризоны, Невады, Юты, Нью-Мексико, Колорадо и Вайоминга.

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По словам Лаврова, открытые заявления американских высших должностных лиц о намерениях «менять режим» в Венесуэле являются «тревожными обстоятельствами». Попытки прорыва через венесуэльскую границу грузовиков с американской гуманитарной помощью «сделаны в расчете на жертвы», добавил министр. «Затем по хорошо использованному сценарию будут истеричные крики, и произойдет уже попытка военного вмешательства», — подчеркнул Лавров, сообщает ФАН.

Американский госсекретарь Майк Помпео рассказал четырьмя днями ранее, где еще Вашингтон намерен добиться смены власти. Его интервью телеканалу Telemundo размещено на сайте Госдепартамента США. По его словам, Соединенные Штаты намерены действовать так же, как действуют на территории Венесуэлы, на Кубе и в Никарагуа.

«Я надеюсь, что в каждой из этих стран граждане понимают, что иго авторитаризма, которое было им навязано, не является необходимым», — сказал Помпео. Он добавил, что американский народ окажет им поддержку при смене власти.

В субботу, 23 февраля, ситуация на границах Венесуэлы накалилась до предела. Из Бразилии и Колумбии попытались въехать два грузовика с гуманитарной помощью, однако первый был вынужден вернуться обратно, а второй был сожжен. На пограничном мосту имени Мантандера между Колумбией и Венесуэлой сторонники оппозиционного лидера Хуана Гуайдо штурмовали полицейский кордон и прошли на венесуэльскую часть сооружения.

В ответ действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Боготой. После этого президент Колумбии Иван Дуке заявил, что ответственность за насилие на границе лежит на действующих властях Венесуэлы.

Одна из наиболее горячих точек венесуэльского кризиса — граница с Колумбией. Именно в эту страну США отправили свою гуманитарную помощь на сумму в $20 млн, которую Мадуро не пропускает через границу. 18 февраля президент США Дональд Трамп обратился с речью к венесуэльским военным, призвав их пропустить гуманитарные конвои на территорию своей страны, сообщает Associated Press. «Пропустите гуманитарный конвой США и будьте амнистированы, или потеряйте все. Если вы выберете первый путь, то поможете создать безопасное и благополучное будущее для всего народа Венесуэлы», — передает НСН слова американского лидера.

Постпред Кубы в ООН Ана Родригес 27 февраля заявила, что власти США готовят почву для военной операции в Венесуэле под «гуманитарным предлогом». Она также добавила, что

попытка завезти силой в Венесуэлу гуманитарную помощь является серьезным нарушением международного права. Родригес подчеркнула, что власти США пытаются подорвать суверенитет Венесуэлы.

В Вашингтоне считают иначе: США планируют помочь экономике Венесуэлы в случае падения власти Мадуро, но в настоящее время в Вашингтоне рассматривают новые санкции против нефтяной компании PDVSA, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. США также рассматривают несколько вариантов помощи государству по восстановлению экономики в случае смены правительства. В частности, на законодательном уровне американские власти могут защитить Венесуэлу от кредиторов и помочь с реструктуризацией долга. Аналогичный вариант был в случае с Ираком в 2003 году после свержения режима Саддама Хусейна.