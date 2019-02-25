Был в Монако два раза: Ушаков подал в суд за клевету

Мэр Риги Нил Ушаков подал судебный иск против оппозиционного депутата Рижской думы Вилниса Кирсиса, который ранее обвинил его в коррупции. Ушаков требует взыскать с парламентария €400 и обязать его принести публичные извинения, передает Skaties.lv.

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1 октября 2018 года на заседании Рижской думы Кирсис затронул проблему неудачного начала отопительного сезона в Риге. «Рижане часто спрашивают меня, каково лицо коррупции? Да мы каждое заседание думы можем видеть два таких рижских коррупционных лица (депутат имел в виду мэра Риги и бывшего вице-мэра Андриса Америкса — «Газета.Ru»). Пока они загорают на своих яхтах и виллах в Монако, рижанам приходится замерзать. Каждый раз, когда им поступает новость о замерзающем рижанине, они добавляют кубики льда к своим ледяным коктейлям и продолжают наслаждаться жизнью», — заявил Кирсис.

Нил Ушаков, посчитав такое заявление оскорбительным, обратился в Госполицию с просьбой провести проверку и возбудить дело против Кирсиса о клевете, однако там дать ход делу отказались.

Теперь Ушаков обратился в суд. «Нельзя открыто врать и говорить, что я наслаждаюсь жизнью в Монако и пью мохито, если я там всего два раза в жизни был. Должны быть какие-то границы», — заявил Ушаков.

Ушаков отметил, что депутат имел право использовать метафоры и эпитеты, однако обвиняя его в коррупции, парламентарий не применял в своих высказываниях слова «возможно» или «мне кажется». Таким образом, заявления Кирсиса не являются лишь его мнением, он публично лгал, отмечает Ушаков. Заявление мэра будет рассмотрено в Рижском городском суде Видземского предместья 17 апреля.

При этом из-за коррупционных скандалов Ушаков недавно едва не лишился поста мэра Риги.

В январе бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) провело обыски в его кабинете и по месту жительства. В KNAB отказались раскрыть подробности операции. Как сообщило латвийское агентство LETA, четверо сотрудников бюро пришли в Рижскую думу и вошли в кабинет мэра. Они вышли оттуда в сопровождении директора юридического управления думы Яниса Лиепиньша. Предполагается, что из кабинета были изъяты компьютер и папка с документами. Лиепиньш также отказался комментировать ситуацию, пояснив, что такими полномочиями обладает лишь руководство думы.

За месяц до этого президент Латвии Раймонд Вейонис заявил, что отставка мэра Риги после коррупционного скандала была бы правильной.

«Это, по моему мнению, было бы правильно, ибо, смотря в общем, в самоуправлении или на любом предприятии в первую очередь именно руководитель отвечает за работу конкретного учреждения или самоуправления», — пояснил он.

С ноября прошлого года антикоррупционные службы Польши и Латвии ведут совместное расследование дела о взятках, в получении которых подозревают сотрудников Рижской думы и муниципальной транспортной компании Rigas Satiksme. По версии следствия, предприятия из Чехии и Польши дали взятку в размере €800 тыс., чтобы поставить в Ригу около 200 автобусов и троллейбусов по конкурсам, которые в 2013-2016 годах проводила Rigas Satiksme. В ходе расследования правоохранители провели более 30 обысков и задержали восемь человек в Латвии и Польше, пять из них решением суда были арестованы.

Ушаков полностью отрицал свою вину и заявлял, что не собирается уходить в отставку. В свою очередь, оппозиция потребовала лишить его поста, однако депутаты думы дважды проголосовали против.

Последнее голосование по этому вопросу состоялось 11 февраля. Отставку мэра поддержали 20 депутатов, еще 33 парламентария проголосовали «против». В ходе выступлений депутаты оппозиции обвинили Ушакова не только в коррупции, но и в неэффективной работе на посту градоначальника. Так, на протяжении нескольких лет Рижская дума не способна уменьшить очереди в детские сады и неэффективно содержит улицы, отметили парламентарии. Депутаты партии «Согласие», лидером которой является Ушаков, и партии «Честь служить Риге», отметили, что на предыдущих выборах Ушаков получил наибольшую поддержку избирателей и хорошо выполняет свои обязанности. Перед началом голосования у здания Рижской думы прошел митинг в поддержку Ушакова, на который пришли несколько тысяч человек.

42-летний Нил Ушаков является мэром Риги с 2009 года. Его партия «Согласие» защищает интересы русскоязычного меньшинства Латвии. Осенью 2018 года партия русскоязычного мэра стала лидером на парламентских выборах, наибольшую популярность среди избирателей «Согласие» завоевало на избирательных участках для голосования за пределами страны, в РФ.