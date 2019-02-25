Без наскоков: Лавров объяснил, как решать проблему ядерной Кореи

Проблему северокорейской ядерной программы нужно решать обстоятельно и осмотрительно. К такому выводу пришел министр иностранных дел России Сергей Лавров во время конференции в Ханое, сообщает ФАН.

«То, что с наскока такую проблему не решить, по-моему, показал сингапурский саммит, показывает это и в очередной раз подготовка к ханойскому саммиту», — подчеркнул глава МИД России.

Он добавил, что Вашингтон обращался к Москве за консультацией перед встречей президента США Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном. «Логика «действие за действие» сейчас начинает пробивать себе дорогу в Вашингтоне», — добавил Лавров. По его словам, США даже спрашивают у РФ совета, как Москва видит «тот или иной сценарий саммита в Ханое».

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Вторая встреча Трампа и Кима пройдет во вьетнамском Ханое 27-28 февраля. Северная Корея и Америка пытаются договориться об очередности шагов по выполнению достигнутых ранее договоренностей о денуклеаризации, а также достичь взаимопонимания по поводу нормализации отношений Северной и Южной Кореи.

В Ханой северокорейский лидер Ким Чен Ын поедет на бронепоезде, передает НСН. Безопасность президента США Дональда Трампа будут обеспечивать более 200 агентов Секретной службы безопасности Соединенных Штатов. Для передвижений американского лидера по Ханою в местный аэропорт уже доставлен специальный транспорт.

«Эпическая» поездка на поезде лидера КНДР Ким Чен Ына на встречу с президентом США Дональдом Трампом свидетельствует о том, что он становится «нормальным мировым лидером», пишет Bloomberg.

Как отмечается, его поездка во Вьетнам может стать одним из наиболее значительных тому подтверждений. Издание подчеркивает, что некогда «затворнический» лидер КНДР уже стал одним из самых востребованных гостей в Азии. По пути в Ханой его на каждой остановке встречают представители власти, которые стремятся наладить с ним отношения.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялась встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына. В ходе переговоров председатель КНДР подтвердил свою готовность к денуклеаризации Корейского полуострова, при этом президент США согласился предоставить КНДР «гарантии безопасности». Трамп остался весьма доволен итогами саммита.

После встречи в Сингапуре американский лидер сообщал, что угроза ядерного конфликта с КНДР миновала. В начале июля он заявлял, что за последние восемь месяцев Северная Корея не произвела ни одного запуска ракет и не осуществила ни одного ядерного испытания. Трамп отметил, что, если бы не его собственные усилия, Вашингтону бы грозил вооруженный конфликт с Пхеньяном. Об этом американский президент написал в своем твиттере: «Если бы не я, мы бы сейчас воевали с Северной Кореей», — сообщил он и добавил, что диалог с КНДР идет «хорошо», а жалуются только в «оппозиционной [Демократической] партии».

Впрочем, возможно, в действительности все не так хорошо, как представляется американскому лидеру. Как отмечают источники телеканала NBC, власти Северной Кореи не только не свернули производство ядерного топлива, но и увеличили его.

Знакомые с докладами американской разведки собеседники издания The Washington Post рассказали, что северокорейские чиновники пытаются найти способы скрыть от США настоящее количество имеющихся у Пхеньяна боеголовок, ракет и военных объектов. При этом, по мнению Трампа, наличие контакта между ним и Ким Чен Ыном уже является положительным фактором.

«Да, я доверяю ему. Это не значит, что я не могу ошибаться», — заявил Трамп в интервью телеканалу CBS.

Россия также активно старается участвовать в разрешении Корейского кризиса. В апреле 2018 года посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров заявил, что дорожная карта России и Китая по урегулированию кризиса на Корейском полуострове позитивно влияет на ситуацию в регионе.

«Надо сказать, что за год с лишним наш план, наша дорожная карта не только доказала свою жизнеспособность, но и по сути начала уже реализовываться на первых двух этапах», — подчеркнул дипломат.