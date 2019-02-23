«Не только Германия»: Киев призвали уважать соседей

Министерство иностранных дел Польши призвало Украину налаживать отношения с соседними государствами. Такое заявление сделал заместитель главы польского внешнеполитического ведомства Бартош Чихоцкий, отметив, что Запад слишком многое прощает Киеву.

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«Я хотел бы указать украинским политикам, что Европа не состоит только из Германии и следует заботиться об отношениях с ближайшими соседями», — обратил внимание дипломат.

Он также напомнил, что по-прежнему с повестки дня не снят вопрос об эксгумации поляков, погибших на украинской земле.

В последнее время украинско-польские отношения накаляются именно вокруг этой проблемы. В сентябре прошлого года украинский посол в Варшаве Андрей Дещица в эфире польской радиостанции RMF 24 заявил, что Польша получит разрешение на проведение эксгумационных работ на Украине только после полного восстановления ею уничтоженных памятников Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (УПА, украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная в России) в Пикуличах под Перемышлем и Монастыре возле Верхраты.

Он назвал запрет на проведение эксгумации польских захоронений «эмоциональным решением», принятым из-за того, что польские власти не отреагировали на разрушение украинских памятников.

После этого украинское издание ZN.UA со ссылкой на анонимный источник в правительстве Польши сообщило, что Варшава разочарована Киевом из-за его позиции по вопросу исторической памяти и «антипольского пиара». В издании подчеркнули, что такая ситуация создает негативную атмосферу в двусторонних отношениях и не позволяет Польше идти на уступки.

«В Варшаве заявления посла Дещицы вызывают отвращение. Это оценка не только руководства МИД, но и польского правительства», — сказал источник, отметив, что украинский посол «перешел красную черту» в своих заявлениях.

Между тем, еще в начале июля президент Украины Петр Порошенко в ходе своего визита в Польшу заявил, что Киев подтверждает приверженность договоренностям о разблокировке проведения Польшей на украинской территории поисковых и эксгумационных работ. Он также выразил надежду на то, что эксперты начнут работать уже в ближайшее время.

«Я подтверждаю преданность политическим договоренностям, которые были достигнуты во время моей встречи с президентом [Польши Анджеем] Дудой в декабре минувшего года о разблокировании проведения польской стороной поисковых, эксгумационных работ на территории Украины. Надеемся, что в ближайшее время наши эксперты начнут соответствующую работу», — отметил Порошенко.

Украинский Институт национальной памяти в 2017 году принял решение запретить эксгумационные работы в селе Костюхновка Маневичского района Волынской области, которые проводил польский Институт национальной памяти для поиска легионеров из Польши 1915–1916 годов.

Введение моратория было оправдано вандализмом по отношению к украинским памятникам в республике.

Впрочем, через некоторое время Украина и Польша договорились отменить этот мораторий. Вопросы проведения взаимной эксгумации останков украинцев и поляков, жертв войн должна согласовать комиссия по спорным историческим вопросам государств.

Несмотря на достигнутые договоренности вопрос все еще стоит на повестке дня. В феврале прошлого года вице-премьер Украины Павел Розенко находился с визитом в Варшаве, где провел переговоры со своим польским коллегой Петром Глинским относительно этого закона Института национальной памяти. Розенко назвал переговоры тяжелыми, но при этом, по его словам, обе стороны стремятся договориться.

Польский вице-премьер Глинский, в свою очередь, заявил, что переговоры с украинской стороной продолжатся через членов делегации.

«Меня пригласили в Киев на следующий раунд переговоров. Я думаю, что когда мы будем готовы, я поеду в Киев на встречу с заместителем премьер-министра Розенко», — отметил он.

На следующий день в Польше выразили «глубокое разочарование» в связи с результатами переговоров между украинским и польским вице-премьер-министрами, так как Киев по-прежнему не отменил мораторий на эксгумацию польских захоронений в Украине, говорилось в заявлении пресс-службы президента Польши.

«В канцелярии президента Республики Польша глубоко разочарованы итогами переговоров между вице-премьер-министрами Украины и Польши. Отсутствие решения украинской стороны относительно основополагающего вопроса об отмене запрета на эксгумацию польских захоронений на территории Украины означает серьезный регресс доверия и не реализует мандат на переговоры от президентов обеих стран, что существенно влияет на взаимные отношения», — подчеркнули в заявлении.

Там также выразили надежду, что запрет на эксгумацию польских захоронений в ближайшем будущем все же будет снят.