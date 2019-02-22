Америка, помоги! Что приказал Гуайдо

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, объявивший себя «президентом» страны, подписал свой первый указ. Копии документа были опубликованы в твиттере Гуайдо.

«Как главнокомандующий вооруженными силами я позволяю, чтобы гуманитарная помощь поступила на территорию Венесуэлы, и приказываю, чтобы армия открыла границы с Бразилией, <...>, Арубой, Кюрасао и Бонайре, <...> и чтобы все представители государственных органов действовали в соответствии с этой инструкцией»,

— говорится в указе. По его словам, у членов парламента есть два дня, чтобы начать действовать в соответствии с инструкцией Гуайдо.

Реклама

Ранее действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал закрыть сухопутную границу с Бразилией, а также морскую границу с островами в Карибском море, через территорию которых Гуайдо планировал получать гуманитарные грузы. «Я не исключаю также закрытия границы с Колумбией, если это потребуется», — передает слова Мадуро ФАН.

В Колумбии сосредоточена гуманитарная помощь из США на сумму $20 млн. В субботу, 23 февраля, США планируют начать доставлять эти грузы в Венесуэлу, однако пограничники блокируют их ввоз в Боливарианскую республику — по приказу Мадуро.

Одновременно с этим Николас Мадуро принял предложение Евросоюза и согласился на финансировании по части технической гуманитарной помощи через систему ООН в размере $2 млрд. При этом наличие в Венесуэле гуманитарного кризиса Мадуро решительно опроверг.

«Гуманитарная помощь» является предлогом для масштабной провокации на колумбийско-венесуэльской границе, заявил ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Находясь в некотором провокационном угаре, наши американские коллеги, готовящие сейчас вопиющую несомненную провокацию <...>, назначенную на 23 февраля, слишком увлеклись»,

— заявил зампостпреда.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, также заявила, что попытки доставить американскую гуманитарную помощь в Венесуэлу — провокация. Попытки «прорыва» через границу будут вынуждать пограничников и военнослужащих «применять силу», подчеркнула она.

18 февраля президент США Дональд Трамп обратился с речью к венесуэльским военным, призвав их пропустить гуманитарные конвои на территорию своей страны, сообщает Associated Press. «Пропустите гуманитарный конвой США и будьте амнистированы, или потеряйте все. Если вы выберете первый путь, то поможете создать безопасное и благополучное будущее для всего народа Венесуэлы.

Если вы выберете второй путь и будете поддерживать Николаса Мадуро, то не найдете ни убежища, ни легкого выхода, ни пути назад», — заявил Трамп. По словам американского президента, социализм в Венесуэле довел страну до крайней нищеты и разрухи, несмотря на крупнейшие в мире запасы нефти. Он добавил, что «в Латинскую Америку приходит новый день».

Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин убежден, что венесуэльская армия поддерживает Мадуро, потому что им важно выживание страны, передает НСН.

«Если выбирать между жизнью и бутербродом, то будут выбирать жизнь. А для ее защиты нужно современное оружие. В данном случае речь идет о лояльности армии и сил безопасности. Пока армия с ним [Мадуро], опасность меньше», — сообщил Травкин.

Колумбия, расположенная к западу от Венесуэлы, имеет прочные связи с США и, по мнению представителя МИД России Марии Захаровой, «возвращение демократии в Венесуэлу, дестабилизация ситуации в этой стране осуществляется именно с территории Колумбии». В МИД Колумбии в свою очередь заявили, что будут продолжать развивать отношения с США «по всем темам, представляющим взаимный интерес», а также поддерживают курс на демократические изменения в Венесуэле.

Хуан Гуайдо сообщил вскоре после этого, что в Колумбию прилетели самолеты с гуманитарной помощью из США, которую Мадуро отказывается пропустить в Венесуэлу. Гуайдо добавил, что на эту помощь могут рассчитывать более 25 млн венесуэльцев.

Из-за экономического и политического кризиса из Венесуэлы бегут местные жители. В соседних Эквадоре и Перу власти объявили чрезвычайное положение из-за притока беженцев. К ноябрю 2018 года из Венесуэлы бежали 3 млн человек, заявили в ООН еще до начала противостояния между Мадуро и Гуайдо. Еще порядка 2 млн человек покинули страну за два месяца 2019 года, из них 1 млн 170 тыс. приняла Колумбия, 550 тыс. — Перу, и 250 тыс. человек уехали в Эквадор.