«Думал, это крест»: за что судили экс-советника Трампа

В четверг, 21 февраля, Роджер Стоун предстал перед судьей федерального суда Вашингтона Арми Берман Джексон в связи с публикацией скандального фото. В понедельник, 18 февраля, Стоун, который был советником Трампа во время его предвыборной кампании, опубликовал в инстаграме пост с изображением судьи по своему делу.
В нем говорилось, что судья Арми Берман Джексон санционировала арест другого советника Трампа Пола Манафорта, а также отклонила обвинения против Хиллари Клинтон по «делу Бенгази». Речь идет об убийстве исламистами в Ливии американского посла в 2012 году, когда Клинтон занимала пост госсекретаря.
В этом же посте Стоун назвал Мюллера «наемным убийцей из глубинного государства». Этот термин, пришедший из турецкого языка, означает тайную власть спецслужб.
В углу фотографии было изображение стилизованной мишени, что может быть воспринято как угроза федеральному судье.
Стоун принес извинения за публикацию фотографии и текста, однако сам факт публикации может быть расценен как попытка давления на суд. В таком случае Стоун мог быть отправлен под стражу.
Однако после судебных слушаний было решено не отправлять Стоуна в тюрьму, однако ужесточить условия залога — ему будет запрещено делать какие-либо публичные заявления касательно своего дела.
Правда, Стоун пытался оправдаться — сообщил, что расценил знак на фото «кельтским крестом», а не изображением прицела, и еще раз принес извинения за «свою глупость».
Бывший советник Трампа, которого обвиняют в препятствовании правосудию и даче лживых показаний конгрессу, был арестован 25 января, однако его отпустили под залог, сумма которого составила $250 тыс.
Сам Стоун, отказался давать показания против американского лидера. Он также подчеркнул, что не признает свою вину. При этом Стоун заявил, что обвинения в его адрес являются политически мотивированными.
Эпатажный враг Клинтон
Экс-советник Трампа — достаточно колоритная фигура. Он известен любовью к яркой одежде и даже пишет колонки для модных журналов. Стоун любит провоцировать публику не только своим внешним видом и то и дело демонстирует татуировки на спине с изображением президента Ричарда Никсона.
В 2015 году он написал книгу под названием «Война Клинтон против женщин», в которой утверждал, что экс-госсекретарь частенько побивала своего супруга экс-президента Билла Клинтона.
«Хиллари Клинтон неоднократно применяла домашнее насилие по отношению к Биллу, она избивала Билла, бросая в него тяжелые предметы, царапала его и покусала так, что у него шла кровь», — писал Роджер Стоун в книге.
Стоун — автор многих скандальных книг о политических перипетиях Америки, его работы пользуются популярностью и часто становились бестселлерами.
«Стоун специализируется на таких полных ненависти «разоблачениях», и поэтому я бы не доверяла его теориям и выводам», — рассказывала «Газете.Ru» профессор политических наук Университета Дьюка Элен Мицкевич. Репутация соавтора Стоуна, историка Роберта Мюрроу, тоже хуже некуда: он известен пристрастием к всевозможным конспирологическим теориям, а также личной ненавистью к Клинтон, которую неоднократно оскорблял публично.
Стоит отметить, что спецпрокурор Мюллер ранее заявил, что
экс-советник Трампа Стоун связан с WikiLeaks и его основателем Джулианом Ассанджем.
Он рассказал о наличии переписи, подтверждающей связь между доверенным лицом президента США Роджером Стоуном и WikiLeaks.
Как отмечается, следователи ознакомились с перепиской Стоуна и WikiLeaks во время проведения расследования взлома электронной почты Национального комитета Демократической партии. Им выдали ордера для получения данных об аккаунтах, через которые могли распространяться похищенные у демократов сведения.
«Часть этих аккаунтов «содержала переписку Стоуна с «Гуччифером 2.0 (якобы румынским хакером, взявшим на себя ответственность за взлом ящиков электронной почты. — Газета.Ru)», — говорится в заявлении следствия.
Ярость Трампа
Президент США, хорошо знающий Стоуна, резко отозвался об аресте своего бывшего советника:
«Величайшая охота на ведьм в истории страны!»
Он также задался вопросом, кто сообщил телеканалу CNN о предстоящем аресте Стоуна.
Кроме того, Трамп заявил, что рассматривает возможность обращения к ФБР с просьбой пересмотреть свою политику после жесткого рейда в доме своего бывшего советника Роджера Стоуна, которого задержали по «российскому делу» на прошлой неделе. Об этом Трамп рассказал в интервью изданию The Daily Caller.
По словам Трампа, он общался со многими людьми, которые были очень разочарованы действиями ФБР, ворвавшимися в дом Стоуна.
«Вы знаете, я остался в стороне от всей этой ситуации, потому что не было никакого сговора [с Россией] вообще. Ничего неправильного не делал. И, честно говоря, я мог бы вмешаться гораздо раньше. Я мог бы закончить это очень легко, если бы захотел», — сказал Трамп.
Трамп признал, что применение силы ФБР при задержании Стоуна было «очень разочаровывающей сценой».
Он также вновь заявил, что расследование специального прокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы в Соединенных Штатах является «незаконным и сфальсифицированным».
Трамп подчеркнул, что расследование Мюллера является «охотой на ведьм» и отметил, что оно не должно было начаться. При этом, добавил президент, Мюллер мог бы расследовать неназванные «преступления демократов».