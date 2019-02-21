«Думал, это крест»: за что судили экс-советника Трампа

В четверг, 21 февраля, Роджер Стоун предстал перед судьей федерального суда Вашингтона Арми Берман Джексон в связи с публикацией скандального фото. В понедельник, 18 февраля, Стоун, который был советником Трампа во время его предвыборной кампании, опубликовал в инстаграме пост с изображением судьи по своему делу.

Roger Stone now directly attacking the federal judge presiding over his case and posting a pic of her head beside crosshairs pic.twitter.com/ze3lnuoSOE — Jon Swaine (@jonswaine) February 18, 2019

В нем говорилось, что судья Арми Берман Джексон санционировала арест другого советника Трампа Пола Манафорта, а также отклонила обвинения против Хиллари Клинтон по «делу Бенгази». Речь идет об убийстве исламистами в Ливии американского посла в 2012 году, когда Клинтон занимала пост госсекретаря.

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В этом же посте Стоун назвал Мюллера «наемным убийцей из глубинного государства». Этот термин, пришедший из турецкого языка, означает тайную власть спецслужб.

В углу фотографии было изображение стилизованной мишени, что может быть воспринято как угроза федеральному судье.

Стоун принес извинения за публикацию фотографии и текста, однако сам факт публикации может быть расценен как попытка давления на суд. В таком случае Стоун мог быть отправлен под стражу.

Однако после судебных слушаний было решено не отправлять Стоуна в тюрьму, однако ужесточить условия залога — ему будет запрещено делать какие-либо публичные заявления касательно своего дела.

Правда, Стоун пытался оправдаться — сообщил, что расценил знак на фото «кельтским крестом», а не изображением прицела, и еще раз принес извинения за «свою глупость».

Бывший советник Трампа, которого обвиняют в препятствовании правосудию и даче лживых показаний конгрессу, был арестован 25 января, однако его отпустили под залог, сумма которого составила $250 тыс.

Сам Стоун, отказался давать показания против американского лидера. Он также подчеркнул, что не признает свою вину. При этом Стоун заявил, что обвинения в его адрес являются политически мотивированными.

Эпатажный враг Клинтон

Экс-советник Трампа — достаточно колоритная фигура. Он известен любовью к яркой одежде и даже пишет колонки для модных журналов. Стоун любит провоцировать публику не только своим внешним видом и то и дело демонстирует татуировки на спине с изображением президента Ричарда Никсона.

В 2015 году он написал книгу под названием «Война Клинтон против женщин», в которой утверждал, что экс-госсекретарь частенько побивала своего супруга экс-президента Билла Клинтона.

«Хиллари Клинтон неоднократно применяла домашнее насилие по отношению к Биллу, она избивала Билла, бросая в него тяжелые предметы, царапала его и покусала так, что у него шла кровь», — писал Роджер Стоун в книге.

Стоун — автор многих скандальных книг о политических перипетиях Америки, его работы пользуются популярностью и часто становились бестселлерами.

«Стоун специализируется на таких полных ненависти «разоблачениях», и поэтому я бы не доверяла его теориям и выводам», — рассказывала «Газете.Ru» профессор политических наук Университета Дьюка Элен Мицкевич. Репутация соавтора Стоуна, историка Роберта Мюрроу, тоже хуже некуда: он известен пристрастием к всевозможным конспирологическим теориям, а также личной ненавистью к Клинтон, которую неоднократно оскорблял публично.

Стоит отметить, что спецпрокурор Мюллер ранее заявил, что

экс-советник Трампа Стоун связан с WikiLeaks и его основателем Джулианом Ассанджем.

Он рассказал о наличии переписи, подтверждающей связь между доверенным лицом президента США Роджером Стоуном и WikiLeaks.

Как отмечается, следователи ознакомились с перепиской Стоуна и WikiLeaks во время проведения расследования взлома электронной почты Национального комитета Демократической партии. Им выдали ордера для получения данных об аккаунтах, через которые могли распространяться похищенные у демократов сведения.

«Часть этих аккаунтов «содержала переписку Стоуна с «Гуччифером 2.0 (якобы румынским хакером, взявшим на себя ответственность за взлом ящиков электронной почты. — Газета.Ru)», — говорится в заявлении следствия.

Ярость Трампа

Президент США, хорошо знающий Стоуна, резко отозвался об аресте своего бывшего советника:

«Величайшая охота на ведьм в истории страны!»

Он также задался вопросом, кто сообщил телеканалу CNN о предстоящем аресте Стоуна.

Кроме того, Трамп заявил, что рассматривает возможность обращения к ФБР с просьбой пересмотреть свою политику после жесткого рейда в доме своего бывшего советника Роджера Стоуна, которого задержали по «российскому делу» на прошлой неделе. Об этом Трамп рассказал в интервью изданию The Daily Caller.

По словам Трампа, он общался со многими людьми, которые были очень разочарованы действиями ФБР, ворвавшимися в дом Стоуна.

«Вы знаете, я остался в стороне от всей этой ситуации, потому что не было никакого сговора [с Россией] вообще. Ничего неправильного не делал. И, честно говоря, я мог бы вмешаться гораздо раньше. Я мог бы закончить это очень легко, если бы захотел», — сказал Трамп.

Трамп признал, что применение силы ФБР при задержании Стоуна было «очень разочаровывающей сценой».

Он также вновь заявил, что расследование специального прокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы в Соединенных Штатах является «незаконным и сфальсифицированным».

Трамп подчеркнул, что расследование Мюллера является «охотой на ведьм» и отметил, что оно не должно было начаться. При этом, добавил президент, Мюллер мог бы расследовать неназванные «преступления демократов».