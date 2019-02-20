«Страна угрюмых пенсионеров»: Украине предрекли судьбу Прибалтики

Кандидат в президенты Украины, депутат Верховной рады Евгений Мураев предостерег страну от будущего Балтийских государств. «Мы превратимся в Прибалтику. Не хочу сейчас прибалтов ранить, но по сути это страна угрюмых пенсионеров», — сказал он в эфире телеканала «Наш».

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Политик сделал подобное заявление из-за миграционных и экономических проблем Украины. Он подчеркнул, что необходимо приступить к действиям, которые смогут исправить политический кризис в стране.

«Нам необходимо возвращать молодежь. Нам нужно создавать рабочие места. Нам нужно, наоборот, отказываться от договора об ассоциации [с ЕС] или пересмотреть. Конечно, надо попытаться пересмотреть его в нашу пользу», — заявил политик.

Он при этом добавил, что Украина отличается от «маленьких прибалтийских стран». Мураев также заявил, что Киев «не будет на иждивении».

Если посмотреть на список стран-членов ЕС, то балтийские государства нельзя назвать хорошим примером для Украины. По сравнению с партнерами по содружеству, их экономическое положение оставляет желать лучшего. Уровень жизни в Латвии по меркам ЕС ниже среднего, Литва и вовсе является одной из самых бедных стран Евросоюза. Среди стран Прибалтики самым высоким уровнем жизни может похвастаться Эстония. При этом все три государства составляют топ стран союза, в которых пенсионеры наиболее страдают от бедности.

Впрочем, сравнивать Украину уместнее именно с Прибалтикой. После госпереворота 2014 года страна испытывает политический и экономический кризис. В 2018 году с Украины уехало втрое больше граждан, чем в предыдущем. Трудовая миграция растет большими темпами, о чем и выразил обеспокоенность Евгений Мураев. Лидер партии «НАШИ», который намерен занять президентское кресло, называет эту проблему одной из самых главных.

«Проблему трудовой миграции я считаю основной, поскольку все другие потуги по реанимированию экономики без решения этого вопроса невозможны», — заявлял Мураев.

Политическая фигура Евгения Мураева интересна тем, что его риторика касательно членства Украины в НАТО отличается от остальных кандидатов. Он, например, считает, что Киеву следует вернуть внеблоковой статус государства.

«Украина должна стать внеблоковым нейтральным государством, чтобы мир знал, что мы не есть зона для распространения НАТО или ОДКБ. И это надо решать на референдуме», — считает политик.

Отличается Мураев и своими взглядами на культурную сторону общественной жизни Украины. Депутат считает, что стране необходима культурная децентрализация, чтобы каждый регион был самостоятелен в вопросах выбора религии, языковой политики, а также исторических точек зрения.

«Необходимо прекратить культурную войну и навязывание стереотипов в вопросах истории, религии, языковой политики одной частью Украины другой. Для этого необходимо провести культурную децентрализацию и дать возможность на местах, с помощью местных референдумов, определяться самим общинам», — считает он.

Говоря о ситуации вокруг религиозного раскола, Мураев выступает по другую сторону от правительства. И в этом вопросе его взгляды также значительно отличаются от политического большинства.

«У нас церковь отделена от государства. Пока недогарант Конституции не полез туда своими грязными руками, никто и не задавал себе вопрос, в какой храм он ходит. Никто и не думал, что у нас может вспыхнуть религиозный конфликт. Сейчас административным путем отбираются храмы, бьют священников, люди в балаклавах, которые не знают, как читается «Отче наш», решают, куда должна отходить религиозная община», — заявлял депутат в прямом эфире проекта «РингТайм».

Он также говорит о необходимости поиска компромисса между различными религиозными течениями и конфессиями. По словам Мураева, решение об автономии было бы верным лишь после налаживания подобного диалога.

«Если разобраться, то в этом томосе, с которым Порошенко висит на каждом столбе и с каждого утюга лает, никакой независимости мы не получили. Новая церковь более зависима от Турции, чем УПЦ от Москвы», — считает политик.

Подобными заявлениями Мураев заслужил на Украине звание пророссийского политика. Его фамилия в прессе часто идет рядом с фамилией двух других кандидатов, которые борются за электорат восточных и южных областей — экс вице-премьером Юрием Бойко и представителем Оппозиционного блока Александром Вилкулом.

Электорат этих трех политиков во многом пересекаются. И это сильно сокращает шансы любого из них на победу.

На сегодняшний день Мураева и Вилкула аналитики воспринимают как менее серьезных претендентов, чем Юрия Бойко, чей политический опыт гораздо богаче. Он же и самый популярный из условно «пророссийских» кандидатов: он занимает пятое место в февральском рейтинге центра Разумкова.

Мураев активно вступил в гонку в начале года. Лидер партии «НАШИ» в политике относительно новое лицо, что может служить как преимуществом, так и недостатком. При этом похвастаться высоким рейтингом Мураев не может. По различным оценкам его поддерживают от 1,5% до 4% избирателей. Однако в условиях, когда в президентской гонке участвуют 44 кандидата и рейтинг каждого из них достаточно низок, даже это количество голосов, будучи отданными за Бойко, оставляют ему шансы на второй тур.

Партия Мураева «Наши» совсем новая. 21 сентября 2018 года политик объявил о своем уходе из оппозиционной партии Вадима Рабиновича «За життя» и анонсировал создание новой политической силы.

Вскоре он обвинил своих бывших соратников в том, что они представляют интересы Кремля, и положил начало конфликту среди сторонников «юго-восточной» оппозиции.

Мураев, делая это заявление, обратился к главе СБУ Василию Грицаку с призывом найти «пятую колонну Кремля» в Оппозиционной платформе, от которой выдвигается Бойко и куда входит «За життя».

«В украинскую политику открыто идут партии, которые возглавляют люди, которые являются представителями президента Российской Федерации», — заявил Мураев. Судя по всему, он имел ввиду главу политсовета партии «За життя» Виктора Медведчука.

«Далеко не ищите и ничего не придумывайте. У вас все перед глазами. Я напомню, что недавно образовалась новая платформа («Оппозиционная платформа За життя»), представителем которой и кандидатом является непосредственно менеджер Дмитрия Фирташа, который когда-то возглавлял предприятие «РосУкрЭнерго», — заявил Мураев, намекая на своего соперника Юрия Бойко.

Впрочем, подобные заявления, скорее, ударили по самому кандидату. За Мураевым закрепилось прозвище «стукача», а скандал стал символом раскола «юго-восточной» оппозиции.