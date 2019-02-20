Новый «Авангард»? Чем Путин удивит парламент. LIVE

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Георгиевский зал в настоящий момент находится на ремонте. «В этот раз не успеваем», — отметил пресс-секретарь. Также он не смог уточнить, будет ли в этом году Путин использовать инфографику во время послания, как это было в прошлый раз. Он подчеркнул, что она сама по себе не является «самоцелью» и предложил подождать, пока текст послания «устаканится».