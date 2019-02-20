Новый «Авангард»? Чем Путин удивит парламент. LIVE

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Послание президента Федеральному собранию — не столь продолжительное по времени мероприятие, в отличие от, например, «Большой пресс-конференции» или «Прямой линии с президентом». По структуре своей это монолог, в котором глава государства тезисно останавливается на политически и экономически важных аспектах. Самое продолжительное обращение было в 2018 году — тогда речь заняла речь длилась 1 час 57 минут. Самые короткие были в 2000, 2004 и 2005 годах — тогда Путин уложился в 47-48 минут. Сколько времени займет послание в этом году, — посмотрим.
Прошлогоднее послание было условно разделено на две логические части. В первой президент рассказал о текущем положении дел и планах на будущее, а вторая стала для всех неожиданной, и именно к ней было привлечено внимание многих наблюдателей не только в нашей стране, но и за рубежом. Чего можно ожидать в этом году — читайте в нашем материале.
Гостиный двор впервые выбран для проведения подобного мероприятия. В список аккредитованных для освещения послания журналистов вошел 761 представитель российских и зарубежных СМИ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Георгиевский зал в настоящий момент находится на ремонте. «В этот раз не успеваем», — отметил пресс-секретарь. Также он не смог уточнить, будет ли в этом году Путин использовать инфографику во время послания, как это было в прошлый раз. Он подчеркнул, что она сама по себе не является «самоцелью» и предложил подождать, пока текст послания «устаканится».
Дата послания также отличается от привычной. До прошлого года Путин обычно выступал с таким обращением в декабре. Однако впоследствии эту традицию несколько пересмотрели. В календарном 2017 году Госдума и Совфед остались вообще без послания, а в 2018 году оно прозвучало в марте.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru».
Сегодня президент России Владимир Путин обратится к Федеральному собранию со своим ежегодным посланием. Традиционно глава государства обращался к депутатам и сенаторам в Георгиевском зале Кремля. Однако в 2018 году году мероприятие прошло в Манеже. На этот раз Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе.