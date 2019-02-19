«Кто врет: Порошенко или Пенс?»: Захарова о контактах с США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что США не будут встречаться с представителями РФ из-за инцидента в Керченском проливе. По словам украинского президента, об этом рассказал вице-президент США Майк Пенс на конференции по безопасности в Мюнхене.

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«Теперь вопрос: кто врет? Порошенко наврал, что ему это сказал Пенс. Или Пенс наврал Порошенко?» — заявила Мария Захарова.

Представитель ведомства отметила, что никакие встречи с американской делегацией или американскими представителями не планировались, не отменялись, не запрашивались и не подтверждались.

19 февраля украинский лидер Петр Порошенко заявил, что власти США не будут проводить встречи с российской стороной, пока украинские моряки не будут отпущены.

«В Мюнхене в рамках конференции по безопасности у меня была встреча с вице-президентом США Майком Пенсом, который подчеркнул, что руководство США из-за акта агрессии в Керченском проливе отменило все встречи с россиянами. И пока не отпустят (украинских моряков, задержанных пограничниками РФ. — «Газета.Ru»), встреч не будет»,

— сказал Порошенко, трансляцию вел украинский телеканал «Прямой».

При этом на сайте президента Украины также сообщается, что вице-президент США Майк Пенс во время встречи с Петром Порошенко в Мюнхене заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину. «Позвольте мне выразить очень простой сигнал вам и украинскому народу: «Мы с вами», — цитирует сайт слова Пенса.

Отмечается, что вице-президент похвалил «экономические реформы» на Украине и выразил надежду, что страна продолжит демонстрировать «прогресс» в экономике.

Украинская тема действительно стала одной из самых заметных на завершившейся на прошлой неделе Мюнхенской конференции по безопасности. Канцлер Германии Ангела Меркель во время своего выступления поддержала принятие новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе.

Меркель при этом отметила, что ЕС с геостратегической точки зрения не хочет «обрывать» отношения с Россией. Канцлер считает, что страны Европы должны выстраивать в соответствии с подписанным в 1997 году Основополагающим актом Россия — НАТО, в котором описываются общие принципы двухстороннего сотрудничества и европейской безопасности.

Она также уточнила, что санкции должны быть согласованы с Украиной, поскольку новые ограничительные меры вводятся из-за инцидента в Керченском проливе. Киев же решительно настроен на этот счет.

Сам Порошенко после своего выступления на Мюнхенской конференции заявил, что глава МИД Украины Павел Климкин проведет ряд встреч на международном уровне, чтобы обсудить 124-страничный проект санкций.

«Я не сомневаюсь, что в ближайшее время, в начале следующей недели, в Брюсселе санкции после координации усилий с Украиной точно будут приняты», — сказал Порошенко.

18 февраля в Брюсселе прошло заседание Совета ЕС по иностранным делам, на котором обсуждалось введение новых ограничительных мер против России. Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев сразу же заявил, что в результате заседания был принят «азовский пакет» санкций.

«Как раз наше участие в [Мюнхенской] конференции совпало с тем, что ЕС готовился к заседанию Совета министров ЕС, которая сегодня состоялась, и я хотел бы сказать, что, наконец, ЕС после определенной паузы принял важное решение относительно пакета санкций, так называемый «азовский» пакет», — цитирует его слова «Интерфакс-Украина».

Детали нового санкционного пакета станут известны в течение нескольких дней после завершения технического процесса оформления новых санкций, которые в этот раз, как ожидается, будут носить «мягкий» характер. Так, например, Bloomberg сообщал, что юридические лица под санкции не попадут, что косвенно подтвердила и глава австрийского МИДа Карин Кнайсль. Издание сообщало, что ЕС намерен ввести индивидуальные санкции в отношении восьми россиян, причастных к аресту украинских моряков.

Правда, итогами Мюнхенской конференции, судя по всему, остался недоволен министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он заявил, что многие воспринимают «российскую агрессию» в отношении Украины как «драматическое кино». Климкин подчеркнул, что такая «удобная» для некоторых позиция его «раздражает».

«Российская агрессия против Украины до сих пор воспринимается многими как драматическое кино, которое они смотрят из своей комфортной диванной реальности», — заявил Климкин.