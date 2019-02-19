Трамп убирает врагов: «российское дело» лишилось куратора

Род Розенштайн, заместитель генпрокурора США, в течение двух лет контролировавший ход расследования «российского дела», принял решение уйти в отставку в течение нескольких недель. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в американском минюсте.

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Розенштайн был одним из инициаторов и самых видных сторонников расследования «российского вмешательства» в американские выборы спецпрокурора Роберта Мюллера. Розенштайн — опытный юрист и работал в системе американского минюста с 1987 года. Он служил в этом ведомстве на различных должностях — как при демократах, так и при республиканцах.

Он планирует подать в отставку после утверждения в должности нового генпрокурора Уильяма Барра.

Американские СМИ писали, что отставка Розенштайна может привести к прекращению расследования Мюллера. Тем не менее, новоиспеченный генпрокурор Барр поспешил заверить конгрессменов во время слушаний по его кандидатуре, что позволит спецпрокурору завершить расследование.

«Не было абсолютно никаких признаков, что он собирается говорить Бобу Мюллеру, что или как ему делать», — заявил перед слушаниями, прошедшими 12 февраля, сенатор от республиканцев Линдси Грэм.

В целом, отставка замгенпрокурора была ожидаема, так как Розенштайн занимал должность уже в течение двух лет. Более того, это распространенная практика — новые руководители министерства юстиции США обычно приводят с собой нового заместителя, отмечает ABC News.

Работа Розенштайна часто подвергалась критике со стороны президента США Дональда Трампа, который негативно отзывался о его решении назначить Роберта Мюллера спецпрокурором по «российскому делу».

В Белом доме заявили, что Розенштайн уходит в отставку по собственному желанию. Пресс-секретарь администрации американского президента завила, что заместитель генпрокурора всегда планировал занимать должность не более двух лет и теперь хочет помочь с передачей полномочий новому генпрокурору.

«Я не думаю, что у президента или Белого дома есть желание вытеснить его», — сказала официальный представитель американской администрации Сара Сандерс телеканалу Fox News.

Пост заместителя главы ведомства может занять бывший высокопоставленный сотрудник минтранса США Джеффри Розен,

сообщила ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники. Барр хорошо знает Розена, который работал в министерстве в период правления Джорджа Буша-младшего и занимался юридическими делами министерства.

Вступление в должность Барра проходит на фоне важнейшего этапа расследования Мюллера: в ближайшие месяцы спецпрокурор должен представить результаты своей работы минюсту США.

Ситуация с расследованием заставляет президента США заметно нервничать. Недавно Трамп вновь заявил, что расследование специального прокурора Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы в Соединенных Штатах является «незаконным и сфальсифицированным». Об этом он написал в своем твиттере. Президент США подчеркнул, что расследование Мюллера представляет собой «охоту на ведьм», и отметил, что оно не должно было начаться. При этом, добавил президент, Мюллер мог бы расследовать неназванные «преступления демократов».

Сам Барр до вступления в должность выступал с критикой в адрес «российского дела». В частности, новоиспеченный генпрокурор в прошлом году направил Трампу письмо, в котором нелестно отзывался о расследовании Мюллера.

В декабре прошлого года, тем не менее, Розенштайн заявил, что расследование спецпрокурора будет «надлежащим образом» продолжено независимо от того, кто его курирует.

«Барр будет отличным прокурором», — приводит слова Розенштайна ABC News.

В воскресенье, 17 февраля, бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале CBS, что в 2017 году сотрудники внутренней разведки США всерьез обсуждали возможность применении 25-й поправки конституции, которая позволяет отстранить президента от должности, мотивируя это недееспособностью главы государства.

Маккейб добавил, что Розенштайн обсуждал данную возможность с несколькими представителями кабинета Трампа.

Президент США резко негативно отреагировал на интервью. «Незаконная попытка государственного переворота!» — написал он в твиттере. В Белом доме заявили, что Маккейб, который был уволен в прошлом году за то, что, предположительно, лгал правительственным следователям, «не заслуживает доверия».

Сам Розенштайн ранее отрицал, что с кем-либо обсуждал применение поправки.

В сентябре 2018 года, как пишет ABC News, заместитель генпрокурора отправился в Белый дом, ожидая, что он будет уволен из-за сообщений о возможном сговоре против Трампа. Однако после личной беседы с президентом США он сохранил свою должность.