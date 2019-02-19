«Надо закончить революцию»: главный враг Клинтон возвращается

«Мы вместе в 2016 году начали нашу кампанию как политическую революцию, и сегодня мы должны закончить нашу революцию и внедрить идеи, за которые боролись», — заявил Берни Сандерс в видеообращении к сторонникам.

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«Наша кампания не только том, чтобы победить [президента США] Дональда Трампа, самого опасного президента в современной истории США. Наша кампания состоит в том, чтобы перестроить нашу страну и создать правительство, основанное на экономической, расовой, социальной и экологической справедливости», — говорит Сандерс.

В обращении Сандерс заявил, что его программа предусматривает создание системы бесплатного обучения в вузах, миграционную реформу, изменения тюремной системы, внедрение обязательной программы медицинского страхования для всех. Кроме того, он выступает за реформирование системы продажи оружия и запрет на продажу скорострельных винтовок. Что касается внешней политики, то США «должны лидировать» в создании союзов с другими государствами и бороться за демократизацию, полагает Сандерс.

При этом Politico также пишет, что

сенатор уже проводит переговоры с кандидатами, которые займут руководящие посты в аппарате в случае его победы.

У Сандерса большое количество сторонников среди молодежи, студенчества, представителей левых демократов благодаря его выступлениям против крупных корпораций, а также поддержке социальных льгот для студентов. Сандерс стал первым за многие годы американским политиком, который называет себя социалистом и сторонником социальной системы скандинавских стран.

Студенты и работающая молодежь поддерживали Сандерса, так как он выступал за реформу образования и снижение огромных долгов за учебу, а они есть у большинства студентов. Он также выступает против крупного бизнеса и «толстосумов с Уолл-стрит». Миллионы его сторонников отправляли в избирательный фонд по несколько долларов.

«Все мои студенты без ума от Сандерса. Feel the Bern (игра слов, которую на русский можно перевести примерно как «Почувствуй огонь Берни». — «Газета.Ru») — этот слоган сегодня чрезвычайно популярен», — рассказал американский профессор Американского университета Джеймс Тарбер.

На выборах 2016 года Сандерс, собиравший толпы сторонников на предвыборных митингах, стал настоящей политической сенсацией. Он выступил главным соперником экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в борьбе за номинацию кандидата на пост президента от Демократической партии. В то время Сандерс уверял, что Клинтон, десятилетиями находившаяся в верхах американской политики, слишком коррумпирована, причем не столько деньгами, сколько властью.

Эксперты считают, что приверженность Сандерса левым идеям оттолкнула от него истеблишмент, который предпочел ему системного кандидата в лице Клинтон. Правда, Джеймс Тарбер сказал «Газете.Ru», что Сандерс не является социалистом в европейском понимании этого слова, а стоит на леволиберальных позициях.

Кроме того, у идей Сандерса появилось немало сторонников после президентской кампании 2016 года. Сторонником Сандерса называла себя и актриса Синтия Никсон, исполнившая роль в телесериале «Секс в большом городе». В 2018 году она выдвигалась на пост мэра Нью-Йорка, правда, проиграла сопернику.

Подняв на щит идеи Сандерса, движение «Демократические социалисты Америки» поддержало на промежуточных выборах США более 40 кандидатов в различные органы власти. Одним из них стала 28-летняя Александра Оказио Кортес, ставшая членом конгресса США от штата Нью-Йорк.

Именно ее издание The Washington Post называет «стремительно восходящей звездой» Демократической партии, которая обсуждает «демократический социализм» на телевизионных ток-шоу и в интервью. «Я считаю, что каждый американец должен иметь стабильное, достойное жилье, здравоохранение, что самые элементарные потребности в поддержании современной жизни должны быть гарантированы в обществе, если оно считает себя моральным», — говорит Кортес.

Интерес американского общества к левым идеям почувствовал и президент США Дональд Трамп, который в недавнем послании заявил, что США «не будут социалистической страной».

В то же время, несмотря на популярность Сандерса, против политика играет его возраст — ему 77 лет, он на пять лет старше Трампа — самого возрастного президента в новейшей истории США. В случае если Сандерс будет избран, ему в конце первого срока будет 82 года.

Выдвигая свою кандидатуру на выборах 2020 года, Сандерс пополняет внушительный ряд политиков, которые уже заявили о желании участвовать в праймериз Демпартии США. О своем желании выдвигаться в президенты заявили бывший член администрации Барака Обамы Джулиан Кастро, бывший член конгресса США Бето О' Рурк, конгрессвумен от штата Гавайи 37-летняя Тулси Габбард.

Среди потенциальных участников демократических праймериз также называют бывшего вице-президента США Джо Байдена, экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга и саму Хиллари Клинтон.