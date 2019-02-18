В ОБСЕ выступили против героизаций Степана Бандеры

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак на встрече в Брюсселе с главой МИД Украины Павлом Климкиным заявил, что словацкая общественность обеспокоена ростом национализма на Украине. По его словам, озабоченность, в частности, вызывает героизация Степана Бандеры. Об этом сообщил пресс-секретарь словацкого МИД Борис Гандел.

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«Министры договорились, что этой теме должны уделить совместное внимание историки из обеих стран», — добавил Гандел.

В Госдуме прокомментировали заявление председателя ОБСЕ. Председатель комитета по делам СНГ Леонид Калашников, отметил, что

прежде мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине, как и другие ангажированные институты Запада, замалчивала многие больные темы.

«Касалось ли это массовых убийств людей, преследования по политическим мотивам украинских граждан, сноса исторических памятников, дискриминации по языковым вопросам, — они молчали», — сказал Калашников в беседе с ФАН.

Заявления представителей ОБСЕ — один из первых знаков, показывающих, что об этих проблемах, в том числе и о росте националистических настроений на Украине, начинают говорить и в западных странах. ОБСЕ отличается тем, что ее представители работают на линии разграничения в Донбассе и видят ситуацию чуть более объективно, чем другие, считает Калашников.

«Не так давно представители ОБСЕ, комментируя обвинения США и Великобритании на Совете безопасности ООН, заявили, что никаких российских воинских частей в Донбассе нет. Все это хорошие знаки, посмотрим, что будет дальше», — резюмировал депутат Госдумы.

В конце 2018 года украинский президент Петр Порошенко приравнял участников украинских националистических организаций, в том числе ОУН-УПА (организация запрещена в России) (экстремистская организация, запрещенная в РФ), к ветеранам Великой Отечественной войны и признал их борцами за независимость страны. В Москве это решение осудили, отметив, что «Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц» и что «подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне». В частности, общественность призывают не забывать о «волынской резне» — массовом уничтожении украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни в 1943 году.

В декабре 2018 года Верховная рада также приняла постановление, согласно которому 1 января стал официальным праздником в честь дня рождения Степана Бандеры — лидера украинского националистического движения. Этот день также объявлен памятной датой на 2019 год.

Кроме того, во Львовской и Житомирской областях и городе Тернополе нынешний год был объявлен «годом Степана Бандеры».

1 января в Киеве прошло факельное шествие в честь 110-ого дня рождения Бандеры. Как сообщали украинские СМИ, в мероприятии приняли участие несколько сотен человек. Некоторые из участников носили на голове шапочки Санта-Клауса, шествие возглавляли аниматоры в костюмах снеговиков. Активисты зажигали бенгальские огни, дарили друг другу открытки с изображением Бандеры и кричали «Слава Украине!».

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич провел параллель между празднованием дня рождения на Бандеры и регулярным голосованием Украины в Гнереальной ассамбелии ООН против борьбы с героизацией нацизма.

«По решению Минобрнауки Украины из учебников истории изымаются упоминания о сотрудничестве с нацистами Романа Шухевича и украинских национальных военных формирований. Они, как известно, запомнились своей жестокостью по отношению к еврейскому, польскому, русскому и украинскому мирному гражданскому населению в годы Второй мировой войны. Неудивительно, что Украина четыре года подряд голосует в ГА ООН против резолюции о борьбе с героизацией нацизма», — заявил Лукашевич.

Напомним, в декабре прошлого года ГА ООН приняла российский проект резолюции против героизации нацизма. За принятие документа проголосовали 129 государств. 54 страны воздержались, еще две — Украина и США — не поддержали резолюцию. В тексте документа содержится призыв ко всеобщей ратификации и эффективной реализации Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.