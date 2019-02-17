Выборы на Украине: кандидат в президенты защищал идеи Гитлера

Невероятный конфуз произошел на Украине – лидер Социал-демократической партии Сергей Каплин, кандидат в президенты, защищал в эфире программы Hate Night Live программу Адольфа Гитлера. Об этом сообщил разыгравший кандидата журналист Юрий Гудименко в своем фейсбуке.

В студии журналист предложил кандидату обсудить его предвыборную программу, и начал зачитывать «25 пунктов», которые Гитлер провозгласил в 1920 году в мюнхенской пивной «Хофбройхаус». Социал-демократ Каплин не заметил подлога и начал с увлечением обсуждать пункты «своей программы».

«Читаю один пункт, второй, третий подряд... Каплин ничего не замечает, комментирует, как свою программу, спорит, защищает каждый пункт, рассказывает, как он будет принимать законы по этим пунктам... Двадцать минут это продолжалось. Потом я не выдержал и сообщил ему, что эту программу писал не Каплин, а Гитлер. Интересно, а кандидаты свои программы хотя бы вообще читают?» – написал Гудименко.

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Кроме того, журналист пошутил, что такой тест кандидатов на знание собственных программ – отличный способ «двадцать минут читать программу Гитлера в прямом эфире и чтобы тебе за это ничего не было», передает ФАН.

В гитлеровской программе заявляются требования объединить всех немцев «в Великую Германию», равноправия немцев с нациями-победительницами в Первой Мировой войне, предоставление «жизненного пространства», предлагается определять принадлежность к немецкой нации по крови и остановить иммиграцию не-немцев.

Кроме того, Гитлер предлагал национализацию предприятий, отмену нетрудовых доходов, конфискацию земель «для общественных нужд», замены римского права «немецким фольксправом», создание «народной армии» и прочие пункты, порой, по мнению ряда экспертов, противоречащие друг другу. Партийное руководство НСДАП было признано преступной организацией Нюрнбергским трибуналом в 1945 году.

Выборы президента на Украине пройдут 31 марта. Центризбирком Украины зарегистрировал 44 претендента, сообщает НСН. Этот показатель почти двукратно превышает рекорд 2004 года — тогда в предвыборной гонке приняли участие 24 кандидата. Всего документы подал 91 человек, чего также не происходило с момента обретения Украиной независимости в 1991 году.

В конце декабря 2018 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские власти закрывают глаза на проявления неонацизма в стране. По его словам, определенные проявления неонацизма на Украине «очевидны и бесспорны», в связи с чем объяснима оценка действий Киева, который занимается попустительством в отношении подобных проявлений.

«Это и тот факт, что неонацисты абсолютно не скрывают своих позиций, и они публично говорят о своем отношении к тем или иным событиям, они занимаются героизацией нацистов, говорят о своей приверженности идеологии этих нацистов», — подчеркнул Песков.

Факельные шествия украинских националистов стали происходить в стране гораздо чаще. В апреле во Львове около 1 тыс. человек провели так называемый «марш величия и духа» в честь памяти дивизии СС «Галичина». Дивизия была сформирована 75 лет назад, в 1943 году.

В ходе марша украинские националисты выкрикивали лозунги «Украина превыше всего» и «Галичина» — дивизия героев». Также участники шествия несли флаги с эмблемой дивизии — желтым львом на голубом фоне с тремя коронами. Марш прошел от памятника Степану Бандере по центральным улицам Львова. Дивизия войск СС «Галичина» была набрана из украинских добровольцев в годы Второй мировой войны (1939-1945 годы).

Украинское националистическое формирование использовалось немцами в карательных акциях против французского Сопротивления, польских Армии Крайовой и Армии Людовой, а также югославских и советских партизан. В середине декабря 2018 года Верховная рада Украины одобрила проект празднования памятных дат и юбилеев в 2019 году, согласно которому день рождения организатора украинского националистического движения Степана Бандеры считается официальным праздником.

В 2017 году секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что

более 500 неонацистских группировок численностью более 7 млн человек существуют на Украине и в странах Европы (численность населения всех стран Европы — порядка 750 млн человек — «Газета.Ru»). При этом, по его словам, на Украине они во многом диктуют поведение руководству страны.

«Мы не можем не обратить внимание на то, что происходит в Европе в целом, на Украине это более ярко видно — это неонацизм, потому что мы фиксируем сейчас примерно 500 группировок неонацистских в Европе и на Украине тоже, и это составляет примерно 7 млн человек», — сказал Патрушев.