Срок до конца жизни: Манафорт попал в лапы Мюллера

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который, в частности, возглавляет расследование якобы «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году, попросил для экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта тюремный срок от 19 до 24 лет за преступления в финансовой сфере.

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Жюри присяжных американского города Александрия в штате Вирджиния признало 69-летнего Манафорта виновным в финансовых махинациях, в результате которых правительство США и ряд учреждений «лишились миллионов долларов». Власти штата согласились с оценкой Мюллера относительно тяжести преступлений Манафорта, передает ФАН.

«Манафорт вел себя так, будто он ставит себя выше закона. Наказание должно отражать серьезность его преступлений и служить сдерживающим фактором для других людей, которые попытаются вести себя подобным образом», — подчеркнул Мюллер.

Неделей ранее американские прокуроры заявили, что Манафорт занимался украинскими политическими вопросами и после предъявления ему обвинений в 2018 году – об этом сообщало издание The Washington Post со ссылкой на судебные документы.

Новые подробности в деле Манафорта появились в частично отредактированной расшифровке стенограммы закрытых слушаний. Слушание, на котором выступала защита Манафорта, проводилось в рамках расследования Мюллера по вопросу возможного нарушения соглашения о сотрудничестве со следствием и лжи прокурорам.

Прокуроры подозревают, что Манафорт лжет и теперь в надежде дождаться помилования от президента США Дональда Трампа,

писала газета со ссылкой на стенограмму слушания.

Как указывалось в WP, прокурор Эндрю Вайсманн предположил, что Манафорт, возможно, солгал, чтобы скрыть схему, по которой он завладел наличной суммой и при этом выполнял неоплачиваемую работу во время предвыборной кампании Трампа.

В прошлом месяце сообщалось, что Манафорт «действовал за кулисами» через «тайных посредников» в январе 2017 года с тем, чтобы назначать нужных людей в администрацию избранного президента. Об этом писало издание Politico со ссылкой на судебные документы, поданные Мюллером.

Так, Манафорт рассказывал об этом Ричарду Гейтсу — своему бывшему заместителю в штабе Трампа и экс-партнеру по бизнесу. Гейтс после того, как пошел на сделку со следствием и признал вину, рассказал о такой возможности Манафорта спецпрокурору по «российскому делу».

Однако неизвестно, были ли усилия Манафорта по продвижению лояльных людей в Белый дом успешными, указывалось в заметке. 15 января команда Мюллера представила суду документы с обоснованием утверждения, что Манафорт нарушил сделку со следствием, лгал после заключения сделки и обещания предоставить достоверную информацию.

31-страничный документ сильно отредактирован, поэтому большая часть информации скрыта, что затрудняет его расшифровку, поясняло Politico. Адвокаты Манафорта напрямую не оспаривают обвинения Мюллера в том, что их подопечный солгал во время сотрудничества со следствием.

Вместо этого они утверждают, что все его искажения «не были преднамеренными» и произошли только потому, что он не был готов к встречам с специальным прокурором, которые начались за несколько дней до того, как он признал себя виновным.

«Господин Манафорт предоставил полную и правдивую информацию в полную меру своих возможностей. Он также предоставил следствию доступ к своим электронным устройствам», — заявил адвокат Манафорта.

Кроме того, сообщалось, что

Манафорт делился информацией с россиянином Константином Килимником, который, как считают власти США, близок к российским спецслужбам,

признали его юристы. Об этом рассказывал американский телеканал CNN со ссылкой на судебные документы юридической команды Манафорта, которые перед подачей в суд по ошибке были отредактированы не полностью.

Манафорт во время предвыборной кампании 2016 года делился с россиянином данными политических опросов и обсуждал российско-украинскую политику, говорится в материале.

Сам американский лидер заявил, что не был в курсе происходящего, передает НСН.

«Нет, я ничего не знал об этом», — сказал Трамп.

В сентябре 2018 года экс-глава штаба Трампа признал себя виновным во лжи. В августе он был осужден по делу о финансовом и налоговом мошенничестве.