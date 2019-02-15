Месть Мадриду: националисты развалили правящую коалицию

Выступив с обращением к нации, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что распускает парламент и назначает новые выборы. Они пройдут 28 апреля.

На этот шаг премьера-социалиста вынудила пойти оппозиция, отвергшая предложенный правительством бюджет.

«Между бездействием и призывом испанцев высказать свое мнение я выбираю второе. Испания должна продолжать двигаться вперед, развиваясь с терпимостью и уважением друг к другу, умеренностью и здравым смыслом», — сказал премьер.

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Проект бюджета отвергли консервативная Народная партия и каталонские и баскские националисты, которые традиционно противостоят консерваторам.

Это будут уже третьи выборы за четыре года, что говорит о неустойчивости политической системы Испании, которая не оправилась от кризиса, вызванного событиями в Каталонии.

В этой провинции в 2017 году прошел референдум о независимости. Результаты были противоречивыми: 90,18% проголосовавших выступили за отделение, однако явка составила лишь 43,03%. Мадрид результатов не признал и ввел прямое управление в области, арестовав местных лидеров.

На этой неделе в Испании начался судебный процесс над 12 организаторами неудавшегося референдума о независимости Каталонии. Среди них — бывший вице-президент Каталонии Ориол Жункерас, которому грозит до 25 лет тюремного заключения. Остальные подсудимые — экс-министры и другие представители властей мятежного региона — могут получить от 16 до 17 лет.

Девять человек дожидались судебного процесса в предварительном заключении, остальным повезло чуть больше — им позволили остаться на свободе под залог.

На скамье подсудимых не было главного зачинщика референдума — экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. После того как победа центральной власти в вопросе независимости Каталонии стала очевидной, Пучдемон бежал в Бельгию. Согласно же испанскому законодательству, заочный суд невозможен.

Остальным сторонникам Пучдемона были предъявлены обвинения в подстрекательстве, организации мятежа и неправомерном использовании бюджетных средств. В частности, Мадрид задался вопросом, на какие средства был организован референдум.

«Это самое важное судебное разбирательство, которое мы проводим в области демократии», — заявил глава Верховного суда Испании Карлос Лесмес. По его же словам, процесс будет длиться три месяца, а оглашения приговоров можно будет ожидать к началу мая.

Учитывая эти события, наблюдатели полагают, что

резкая позиция прокататалонских лидеров в парламенте Испании — это месть правительству за репрессии против лидеров каталонцев.

Неприязнь к социалистам заставила представителей партий каталонских и баскских националистов вступить в альянс не только с консерваторами, но и левоцентристской Гражданской партией. Это помогло им собрать голоса, которые сумели не допустить принятия бюджета. Против принятия бюджета проголосовал 191 депутат, за — только 158.

Стоит отметить, что сам Санчес давал понять, что готов идти на уступки в диалоге с каталонцами, которые, правда, не принимают противники сепаратистов. Недавно в центре Мадрида прошла многотысячная акция протеста против политики испанского правительства по снижению напряженности в Каталонии.

По мнению демонстрантов, план премьер-министра Педро Санчеса назначить посредника для переговоров с сепаратистами равносилен измене. «За единую Испанию! Выборы сейчас!» — под таким лозунгом прошла акция.

Протестующих поддержали Народная партия, центристская партия «Граждане» и крайне правая партия «Вокс». Общее количество демонстрантов составило 45 тыс. человек.

Несмотря на поражение по голосованию, правящие социалисты лидируют в опросах общественного мнения. Их поддерживает 24% населения, согласно опросу издания El Pais. Консерваторы сильно отстают, но эксперты отмечают, что

ни одна из партий на данный момент не сможет получить большинства для формирования кабинета.

У правящей партии нет большинства и сейчас: она имеет около трети парламентских мест и правит в альянсе с другими политическими силами.