ГКЧП по-американски: Трамп идет на крайние меры

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что президент США Дональд Трамп намерен объявить режим чрезвычайного положения в стране. Об этом сообщает CNBC.

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По словам Макконнелла, Сенат скоро проголосует по законопроекту, который необходим, чтобы избежать в пятницу возобновления шатдауна — частичного закрытия правительства из-за прекращения его финансирования. Палата представителей также должна проголосовать по этой инициативе в четверг.

Этот законопроект предполагает, что правительственные организации продолжат работу в течение финансового года, однако их финансирование будет сокращено на $5,7 млрд, которые Трамп собирается потратить на строительство пограничной стены с Мексикой.

Очевидно, в рамках соглашения с демократами в конгрессе, о котором сообщалось в начале недели, Трамп не получил достаточно средств на обещанную стену.

Поэтому президент США намерен ввести на границе режим чрезвычайного положения. При режиме ЧП он сможет потратить значительные суммы денег на выполнение своего главного предвыборного обещания.

Еще 26 января, когда Трамп все же объявил о приостановке рекордного по продолжительности 35-дневного шатдауна, он пригрозил, что если соглашение не будет достигнуто, он введет 15 февраля режим ЧП на границе с Мексикой.

«Позвольте мне сказать совершенно ясно: у нас действительно нет выбора, кроме как выстроить мощную стену или установить стальной барьер.

Если конгресс не пойдет с нами на справедливую сделку, то 15 февраля либо вновь будет приостановлено финансирование работы правительства, либо я воспользуюсь полномочиями, которые у меня имеются в соответствии с [национальными] законами и конституцией США, чтобы урегулировать эту чрезвычайную ситуацию. Мы добьемся укрепления безопасности», — заявил глава Белого дома.

Специалист по американскому конституционному праву Александр Домрин считает, что Трамп вполне может пойти на введение режима ЧП, чтобы добиться своего.

«Чрезвычайное положение вводилось в Америке и не раз, не только из-за участия в войне, но и из-за забастовок, например. Просто это временное перераспределение полномочий в пользу президента. Если оно произойдет, то у Трампа будут деньги из резервного фонда, там их больше, чем та сумма, которая ему нужна, чтобы построить стену», — отмечал ранее в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт.

По его словам, отказ президента вводить чрезвычайное положение говорит о том, что он надеялся заручиться согласием демократов. Однако строительство стены для Трампа все же важнее.

«Теоретически это возможно, это не будет нарушать конституцию. Трамп мог это сделать в ходе первого шатдауна, но он пошел на компромисс с демократами, демократы протянутую руку не восприняли. Поэтому дальше идет следующий шатдаун, а если они и дальше будут упираться, то будет ЧП.

Все в рамках конституции, никакой узурпации власти, никакого переворота», — рассуждал Домрин.

В то же время политическая команда президента США Дональда Трампа пришла к выводу, что самый долгий в американской истории шатдаун не повлиял на его перспективы участия в президентской гонке на выборах в 2020 году, пишет Politico.

В предвыборном штабе президента США убеждены, что это лишь укрепило положение Трампа на ключевых фронтах предвыборной битвы.

Кроме того, проведенный в последние дни частичной приостановки работы правительства опрос показал, что множество избирателей поддержали его стремление построить стену на границе с Мексикой.

Так, 61% опрошенных «поддерживают позицию президента по безопасности границ», а 52% избирателей согласны с тем, что текущая ситуация на границе между Соединенными Штатами и Мексикой представляет угрозу национальной безопасности для США, следует из результатов опроса. Кроме того, 53% избирателей поддерживают строительство пограничной стены или возведение какого-либо барьера для улучшения безопасности.

«Избиратели считают, что нынешняя ситуация на границе представляет угрозу национальной безопасности, и большинство поддерживает строительство стены или барьера», — ответили Politico инициаторы опроса из команды Трампа.