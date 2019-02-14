$500 млн против Трампа: Блумберг вложится в предвыборную борьбу

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг пообещал выделить $500 млн собственных средств на предвыборную борьбу с президентом США Дональдом Трампом в 2020 году. Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники. По их данным, упомянутая сумма является только отправной точкой — реальная цифра может оказаться гораздо внушительнее.

Окончательное решение о своем участии в предстоящих выборах Блумберг примет «в течение трех недель». «Мое решение не зависит о того, что собираются делать другие, — подчеркнул политик. — Оно зависит о того, думаю ли я, что могу что-то изменить».

Однако, даже если экс-мэр передумает участвовать в борьбе за президентский пост, деньги все равно будут потрачены против Трампа. Как отметил сам политик, он намеревается запустить «беспрецедентную информационную кампанию» в поддержку кандидата от демократов.

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Как сообщает издание, с этой целью Блумберг уже собрал политическую команду, которая регулярно собирается в штаб-квартире Bloomberg Philanthropies на Манхэттене, чтобы обсудить различные планы действий. «Пятьсот миллионов — это просто неприличная сумма денег. Это сумасшествие, этого достаточно, чтобы скупить всю рекламу в семи или восьми штатах, которые действительно имеют значение для праймериз», — заявил демократ, знакомый с планами Блумберга, добавив, что «это делается с ясной и конкретной целью: остановить Дональда Трампа».

Заявленная Блумбергом сумма в несколько раз превысит финансовые вложения Трампа, потраченные на предвыборную гонку в 2016 году. По данным СМИ, тогда он вложил $175 млн.

Майкл Блумберг ранее заявлял, что рассматривает выдвижение на пост президента в качестве независимого кандидата. Его заявление вызвало замешательство в партии республиканцев, которые не могут решить, на кого лучше сделать ставку, заявил замдиректора Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в разговоре с НСН. При этом на руку Блумберга может сыграть его успешное руководство Нью-Йорком.

«Республиканцы несколько обескуражены популярностью Трампа среди американцев, но не хотят делать на него ставку, однако, все другие претенденты на президентское кресло непопулярны. Поэтому, не исключено, что республиканцы могут поддержать достаточно известного и популярного экс-мэра Нью-Йорка. Однако такая поддержка уже может быть запоздалой», — полагает американист.

Однако ряд экспертов считает, что намерение Блумберга стать президентом не является серьезным и взвешенным решением.

Как отметил директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев, он говорил об этом и ранее, однако каждый раз менял свою политическую принадлежность и отказывался от участия. «Сложно давать оценку о его возможном участии в гонке. Сейчас Блумберг занял выжидательную позицию относительно того, от какой партии идти на выборы, --заявил политолог. — Если в республиканской партии лидирующие позиции будет занимать Трамп, а в лагере демократов Берни Сандерс, только тогда Блумберг может заявить более что-то определенное».

Рогулев также добавил, что верить предвыборным разговорам и обещаниям кандидатов на пост президента не стоит, так как выполнять их потом редко кто берется. «Разговорам и предвыборным обещаниям кандидатов в президенты не стоит доверять и верить. К примеру, Барак Обама, во время своего президентства, занимая миролюбивую позицию, не смог смягчить внешнюю политику США», — заключил собеседник НСН и подчеркнул, что все претенденты во время избирательной кампании, скорее всего, будут резко и негативно высказываться в адрес России.

Напомним, что Майкл Блумберг занимал пост мэра Нью-Йорка с 2002 по 2013 год. Он также известен как основатель одноименного агентства финансовых новостей и считается одним из богатейших людей США: по последним оценкам журнала Forbes его состояние оценивается более чем в $42 млрд.