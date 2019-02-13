Гуайдо все спишет: США простят Венесуэле долг перед Россией

Оппозиционные силы в Венесуэле, возглавляемые Хуаном Гуайдо, в случае прихода к власти не будут отдавать долг России, который превышает $8 млрд, об этом заявил член комитета конгресса США по иностранным делам Брэд Шерман.

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В слушаниях также принимал участие представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. Шерман поинтересовался у Абрамса, ведутся ли с оппозицией переговоры о долге Венесуэлы перед Россией. Абрамс отметил, что оппозиция Венесуэлы обещала платить по «законным долгам», передает ФАН.

В ответ Шерман выразил надежду, что рейтинговые агентства не будут снижать рейтинг Венесуэлы за дефолт по долгам перед РФ.

«Санкции за невыплаты по преступным долгам не должны применяться», — заявил американский политик.

Касательно самого долга, то информация о нем разрознена. Так, по данным блога bmpd, с 2005 по 2016 годы Венесуэла заключила с Россией по линии военно-технического сотрудничества в общей сложности более 40 контрактов, по известным сведениям, на общую сумму около $11,4 млрд.

Из этой суммы российской стороной было предоставлено в кредит только $2,65 млрд (выбранных венесуэльской стороной в счет межгосударственного кредита, предоставленного Россией в 2011 году в обеспечение пакета венесуэльских оборонных контрактов 2009 года).

С учетом процентов и условий реструктуризации,

стоимость венесуэльской реструктуризированной задолженности по данному кредиту сейчас составляет $3,15 млрд.

Кроме того, Россия вложила в нефтяную промышленность Боливарианской Республики $17 млрд. В эту сумму входит и аванс в размере $6 млрд, который «Роснефть» заплатила венесуэльской PDVSA за поставки нефти, передает НСН.

Кроме того, Россия выдала Каракасу кредит на $4 млрд в 2011 году с целью финансирования закупок российских промышленных товаров.

На данный момент у Венесуэлы сохраняется льготный период по госдолгу перед Россией, разъяснял замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

«В последний раз достаточно крупная сумма (платежа) была — больше $100 млн. Предстоящий платеж такой же. У нас фиксированная процентная ставка. Когда начинается период возврата кредита, вместе с процентами гасится часть долга, это классическая схема погашения госдолга», — пояснил замглавы Минфина.

При этом стоит отметить, что Хуан Гуайдо уже получил право распоряжаться активами правительства и центрального банка Венесуэлы, находящимися на счетах американских банков, сообщил госдепартамент США. Речь идет о финансовых счетах кабинета министров и Центробанка Венесуэлы в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и в других американских кредитных организациях.

Банк Англии отказался возвращать президенту Венесуэлы Николасу Мадуро слитки золота на сумму $1,2 млрд.

Утверждалось, что это решение было принято после того, как высокопоставленные американские чиновники попросили перекрыть доступ Мадуро к активам за рубежом.

По словам одного из источников, в их числе госсекретарь США Майк Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Интересно, что три недели назад «Газета.Ru» поговорила с одним из лидеров оппозиции Венесуэлы, депутатом Национального собрания Хуаном Пабло Гуанпиа, и он подтвердил приверженность сторонников Гуайдо признанию всех долгов.

«Эти долги являются обязательными. Они были взяты государством законно на основе заключенного контракта», — отметил политик.

Важно отметить, что в Венесуэле, как и при любой другой демократии, парламент выполняет функции контроля и должен подтвердить государственную задолженность. Новое правительство вместе с парламентом страны — Национальным собранием — должно сертифицировать законно заключенный долг и взять на себя обязательство выплатить или пересмотреть его.

23 января в стране вспыхнули массовые акции протеста. В ходе митинга в Каракасе Хуан Гуайдо объявил себя временным венесуэльским лидером. Он заявил, что его поддерживают вооруженные силы, и выразил намерение провести новые выборы. Между тем сообщается, что армия все же осталась на стороне легитимного главы государства.

Полномочия спикера парламента признал президент США, власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и ряда других стран. Россия, Китай, Турция, Белоруссия, Индонезия, Иран, Италия заняли сторону избранного президента Венесуэлы. По мнению Мадуро, Гуайдо является «марионеткой Вашингтона», а США пытаются совершить в стране переворот.

Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что следит за ситуацией в Венесуэле и в своих действиях будет ориентироваться на решение международного сообщества.

«По поводу Венесуэлы: мы внимательно следим за быстро меняющейся ситуацией. Как и в других случаях, международное сообщество служит ориентиром для официального признания, и мы будем руководствоваться этим», — написал представитель МВФ Джерри Райс на своей странице в твиттере.