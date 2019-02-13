«Шаг за шагом»: как Аваков в Вашингтоне возвращает Донбасс

Киев представил новую стратегию по реинтеграции Донбасса. О ней на круглом столе в Институте мира в Вшаингтоне рассказал глава МВД Украины Арсен Аваков, сообщает ФАН. По мнению Авакова, чтобы достичь результата, нужно продвигаться «лишь шаг за шагом».

«Предлагаем новый формат, который нуждается в поддержке мировой общественности. Мы назвали нашу стратегию деоккупации и реинтеграции Донбасса «Механизмом малых шагов», — сообщил Аваков.

По его словам, перед введением новой стратегии должен пройти предварительный этап подготовки. Нужно сформировать правовое поле, ввести стратегию коммуникации сторон, определить статус миротворцев из международного контингента, а также разработать мониторинговые и консультативные программы.

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Аваков добавил, что после этих пяти шагов «можно будет сказать и о прочих», зависящих от численности миротворческого контингента и денежных средств, выделенных на восстановление Донбасса. Глава МВД добавил, что новая киевская стратегия предусматривает создание демилитаризованной зоны безопасности в Донбассе и охрану ее силами украинских пограничников.

«В США провели круглый стол с участием экспертов, членов парламента и Госдепа, международных организаций. Обсудили возможности, риски плана по деоккупации Донбасса», — сообщил Аваков в своем твиттере.

Годом ранее президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2019 года. По словам Порошенко, это обусловлено необходимостью обеспечить условия для продолжения процесса мирного урегулирования ситуации в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Однако перед вступлением его в силу Киев поставил самопровозглашенным ДНР и ЛНР ряд условий.

В частности, закон предусматривает необходимость вывода «незаконных вооруженных формирований» с этих территорий. В этой части документа речь идет о «российском присутствии», в котором Киев постоянно обвиняет Москву. Россия неоднократно отвергала подобные заявления, а украинские политики и военные признавались, что доказать присутствие «российских войск» на территории Донбасса Киеву доказать так и не удалось.

В пояснительной записке к законопроекту, внесенному Порошенко, также сообщается, что причиной для продления срока является необходимость обеспечить условия для продолжения процесса мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

В конце февраля 2018 года Петр Порошенко подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», названный впоследствии законом о реинтеграции Донбасса. Согласно указу президента Украины, Донбасс объявлен временно оккупированной территорией, передает НСН.

В теле закона, в частности, указывалось, что «страна-агрессор (так на Украине называют Россию. — «Газета.Ru») оккупировала» ряд районов в Донецкой и Луганской областях.

При этом в июле 2017 года в интервью изданию «Апостроф» замминистра по делам оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что у властей страны нет юридических доказательств присутствия ВС России в Донбассе. «Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие в Донбассе регулярной российской армии», — подытожил украинский политик. В феврале 2019 года глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе Эртурул Апакан заявил, что на Украине нет российских военных, и это факт, а не мнение.

Война на юго-востоке Украины началась весной 2014 года, когда части Донецкой и Луганской областей страны провозгласили себя независимыми республиками после госпереворота в Киеве. Новые украинские власти в ответ на это запустили так называемую антитеррористическую операцию (АТО) против ополчения ДНР и ЛНР, в Донбассе началась полномасштабная гражданская война, в которой, по последним данным, погибли около 13 тыс. человек, из них порядка половины — мирные жители, до полутора миллионов человек бежали в другие страны и области.