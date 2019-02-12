Интриги и раскол: как Помпео разделяет Европу

Перед поездкой Помпео высокопоставленный чиновник администрации США в беседе с журналистами отметил, что отсутствие вовлеченности Вашингтона в проблемы региона «создали вакуум» в отношениях с европейскими странами.

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Вероятнее всего, учитывая этот вакуум, США будут бороться за восстановление влияния на восточном фланге НАТО, рассказал госсекретарь США Майк Помпео. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Для визита Помпео выбрал три государства Восточной Европы: Венгрию, Словакию и Польшу. Все три имеют различные отношения с Брюсселем, а также по-разному воспринимают Россию, и в Вашингтоне учитывают этот фактор.

В среду Помпео совершит визит в Польшу — последнюю из стран, которые он запланировал посетить на этот раз.

«У них есть субрегиональная специфика. В странах Вышеградской группы оживленно идет дискуссия об отношениях с Россией. США рассчитывают сыграть здесь роль и, понятно, не на российской стороне», — говорит «Газете.Ru» ведущий эксперт ИМЭМО РАН, специалист по проблематике ЕС Сергей Уткин.

Учитывая ситуацию во всех трех странах, которые посещает Помпео, обозреватель издания The Washington Post Исхан Тарор называет его поездку «маршем, вызывающим разногласия».

Стоит отметить, что сотрудничество со странами восточной Европы для внесения определенного диссонанса в политику ЕС — не новая идея для Вашингтона. Во времена правления республиканца Джорджа Буша-младшего США активно использовали идею «старой и новой Европы» для разделения стран, которые поддержали вторжение в Ирак. К «старой Европе» Вашингтон причислял Германию и Францию, которые вместе с Россией выступили против вторжения, а к «новой» — часть стран Восточной Европы.

Троянскому коню посмотрят в зубы

Помпео стал первым с 2011 года госсекретарем США, который посетил Венгрию. Администрация предыдущего президента США Барака Обамы жестко критиковала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, однако нынешних хозяев Белого дома мало интересуют его авторитарные методы правления.

Главная задача Помпео в этом визите заключалась в том, чтобы предупредить венгерских руководителей об опасности вовлечения Будапешта в российскую орбиту.

Как отмечает Bloomberg, послание Помпео нашло отклик в Венгрии, хотя Орбан, в отличие от его коллег из соседних стран, рассматривает Москву скорее как экономического партнера, нежели угрозу безопасности.

Во время встречи с американским госсекретарем его венгерский коллега Петер Сийятро заявил, что Россия не должна «сеять раздор» между странами-членами НАТО. Те же страны, продолжил дипломат, которые критикуют Москву, но продолжают взаимодействовать с ней в энергетической сфере, проявляют «огромное лицемерие».

В Венгрии, критикуя ЕС, стремятся к более тесным отношениям с США. Известно, что Орбан и президент США Дональд Трамп симпатизируют друг другу.

Следующей остановкой Помпео стала Словакия. Премьер-министр страны Петер Пеллегрини неоднократно негативно высказывался о санкциях против России. Политик отмечал, что они наносят вред экономикам стран Европы.

Как отмечает Politico, в последнее время Словакия также оказалась в определенной изоляции со стороны ЕС из-за ситуации с гибелью журналиста, который расследовал связи правительственных чиновников с международной мафией.

Последней остановкой Помпео станет Польша — страна, в которой в скором состоится министерский саммит по Ближнему Востоку, посвященный вопросам Ирана, Сирии и в целом политики США и ЕС на Ближнем Востоке. Тот факт, что Варшава принимает столь важный саммит, на котором будет присутствовать вице-президент США Майк Пенс, свидетельствует о значительной роли Польши.

Правда Варшава, у которой со времен Польской народной республики есть достаточно надежные политические и экономические контакты с Ираном, должна будет выступить европейским союзником США в вопросе санкций против Исламской республики.

Проводя саммит во влиятельном восточноевропейском государстве США хотят таким образом оказать давление в вопросе Ирана на таких европейских союзников как Германия и Франция.

Эти государства недавно разработали специальный механизм по торговле с Ираном в обход санкций США. По иронии судьбы, к Польше, зная о ее особых отношениях с США, руководство Ирана обращалось в прошлом году за помощью в деле с «иранской сделкой».

Варшаве будет трудно занять сбалансированную позицию в этом вопросе. Как отмечает в беседе с «Газета.Ru» один из наблюдателей за ситуацией, Польша практически стала «троянским конем США» в Европе. Правительство президента США Анджея Дуды активно наращивает связи с Вашингтоном в пику ЕС. В польской столице фактически подтверждают это наблюдение: в беседе с изданием Politico,

один из польских официальных лиц называет свою страну «самой проамериканской нацией» в Европе.

Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что надеется на то, что США рассмотрят возможность создания в стране военной базы весной 2019 года. Накануне визита Помпео влиятельная польская газета Rzeczpospolita опубликовала статью, где отметила, что база США может быть предложена Варшаве в случае отказа партнерства с Ираном и Китаем.

В Вашингтоне также хорошо понимают, что стремление обзавестись постоянной базой США связано с жесткой антироссийской политикой Варшавы. «Польша остается одним из самых ревностных поборников антироссийских экономических санкций, хотя ей самой они не приносят ничего хорошего», — сказал в недавнем интервью «Газете.Ru» посол России в Польше Сергей Андреев.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Борис Гуселетов видит в турне Помпео «стремления нынешней администрации США ослабить экономическое влияние России и Китая в Европе в целом, и в Восточной Европе в частности».

«Россию Соединенные Штаты хотят вытеснить с рынка газа, а Китай в принципе в последнее время очень активно работает с этими странами по проекту «Один пояс — один путь», который Вашингтон стремится торпедировать любыми средствами», — пояснил собеседник «Газеты.Ru».