Яйцами и зеленкой: как атаковали генконсульство РФ в Харькове

На Украине около 100 радикалов напали на здание генерального консульства России в Харькове. Вооружены они были яйцами и зеленкой, сообщает телеканал «UA Харьков».

«Участники акции протеста возле генконсульства Российской Федерации в Харькове бросили в здание емкости с зеленкой и яйца»,

— говорится в сообщении телеканала на фейсбуке.

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Отмечается, что свои действия протестанты объяснили тем, что 8 февраля в здании должна была проходить встреча с «пророссийскими организациями» города. Именно ее и собирались прервать люди, разрисованные символикой организаций, запрещенных в России. В руках они держали плакаты «Оккупанты, убирайтесь домой!». Однако настроены радикалы были не слишком агрессивно. Как отметили в полиции, правонарушений во время акции зафиксировано не было.

При этом, непосредственно представитель российского консульства сообщил в комментарии телеканалу, что никаких встреч на сегодня запланировано не было, поэтому истинные цели протестантов по-прежнему остаются неясными.

Ранее, в середине января, украинские радикалы устроили акцию протеста возле здания российского генконсульства в Одессе в поддержку украинских моряков, суд над которыми проходит в Москве. В общей сложности в ней приняли участие около 50 человек, которые жгли дымовые шашки, выкрикивали антироссийские лозунги, бросали банки с краской в ворота представительства. Однако никаких последствий это за собой не повлекло. «Правоохранители вовремя отреагировали, ущерб нанесен не был», — сообщил представитель посольства России на Украине.

Не повезло только одному участнику акции. Как сообщил советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк в эфире телеканала «112 Украина», во время акции

«один из активистов пожелал выразить свою поддержку путем бросания банки с краской в забор дипучреждения», но промахнулся и облил краской полицейских.

После этого правоохранители доставили мужчину в районный отдел для решения вопроса о привлечении его к административной ответственности за хулиганство. Вместе с ним забрали и еще одного активиста. Само консульство продолжило работать в обычном режиме.

В ноябре прошлого года нападению снова подвергалось здание Генерального консульства РФ в Харькове. Сообщалось, что активисты националистических организаций забросали территорию дипмиссии и само здание файерами, дымовыми шашками, бутылками и яйцами. При этом полицейские никакого сопротивления манифестантам не оказывали.

Отметим, что бездействие полицейских могло привести и к серьезным последствиям. Так, один из брошенных файеров попал в дерево, которое мгновенно вспыхнуло и превратилось в огромный пылающий столб. Однако потушить его смогли сами дипломаты, даже не дожидаясь приезда пожарных.

В сентябре 2018 года неизвестные также облили нечистотами и краской автомобили российских дипломатов в Киеве, прокололи шины и сорвали номера. Как сообщает ФАН, инцидент произошел около торгового представительства РФ на Украине. Националисты также оставили оскорбительные надписи на асфальте и закинули на территорию торгпредства дымовые шашки. Как выяснилось позже, их деятельность была направлена против экс-главы Россотрудничества Константина Воробьева, ранее покинувшего свой пост. Так, действия радикалов стали ответом на то, что Воробьев финансировал антиукраинские акции, в том числе «бессмертный полк».

В ответ на это диппредставительство направило ноту протеста в МИД Украины, сообщили в пресс-службе посольства РФ.

Ранее там также отреагировали на деятельность молодых радикалов, в феврале 2018 года напавших на здания двух банков и Россотрудничества в Киеве. В посольстве высказали мнение, что поддержкой «пещерного национализма» на Украине занимается Вашингтон. Как предположили в посольстве, на подобные действия националистов мог вдохновить пример Штатов, отобравших дипсобственность РФ.

Как отметил директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН, США, возможно, и не провоцируют активистов, но косвенно все-таки их поддерживают. «Я не считаю, что они это провоцируют. Но вообще своей поддержкой режима, который подталкивает нацистов к бандитским действиям, косвенно поддерживают», — заключил Погребинский.

Российские дипломаты также призвали США прекратить существующую практику поддержки «пещерного национализма», чтобы не провоцировать дальнейшее развитие практики проявления ксенофобии и экстремизма в Восточной Европе.