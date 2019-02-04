«Проще назначить новых, чем переизбрать этих»: губернаторов ждут отставки

Три источника «Газеты.Ru», близких к Кремлю, полагают, что в ближайшее время можно ожидать новой волны губернаторских отставок. Еще один осведомленный собеседник, знакомый с ситуацией, также считает такое развитие событий весьма вероятным.

Реклама

В последние годы случаи массового ухода глав регионов со своих постов стали привычным делом. В экспертном и журналистском сообществах это явление даже получило ироничное название «губернаторопад». Этот тренд связан в том числе и с новой кадровой концепцией внутриполитического блока Кремля. Администрация президента предпочитает продвигать на руководящие позиции более молодых политиков. Часто они являются представителями президентского кадрового резерва.

Впрочем, судя по всему, в этот раз замен будет не так много. Источники называют примерно пять кандидатур «на выход».

Известно, что внутриполитический блок постоянно проводит замеры эффективности губернаторов по разным показателям. В прошлом году по итогам заседания президиума Госсовета был утвержден перечень критериев, определяющих эффективность глав регионов. В их число входит и доверие к институтам, в том числе к президенту.

После губернаторских выборов прошлого года, которые в некоторых регионах дошли до второго тура, федеральный центр также обращает внимание на степень популярности губернатора среди электората. Именно низкой популярностью экс-глав Владимирской области и Хакасии Светланы Орловой и Виктора Зимина часто объясняется их поражение.

С учетом всего этого, замена слабых кандидатов перед грядущими выборами выглядит логичной.

RTVI ранее со ссылкой на свои источники также сообщал о вероятности губернаторских отставок. В качестве претендентов на вылет телеканал называл глав Волгоградской и Мурманской областей Андрея Бочарова и Марину Ковтун.

Однако источники «Газеты.Ru» не считают Бочарова основным из возможных кандидатов на вылет. Один из собеседников даже говорит, что у губернатора Волгоградской области «все в порядке».

Сказать то же самое о Ковтун собеседники «Газеты.Ru» не могут: по их словам, шансы на то, что она примет участие в губернаторских выборах этого года, действительно малы. У главы Мурманской области есть конфликты с местными элитами. Источники прочили ее отставку еще в прошлом году, но каким-то образом ей удалось удержаться на своей позиции. В этот раз «принципиальное решение» по ее замене вроде бы принято, говорит близкий к Кремлю источник.

По словам другого собеседника издания, отношения у Ковтун с внутриполитическим блоком Кремля были вполне нормальными, а слухи об ее отставке, скорее всего, распускались недоброжелателями.

Тем не менее, скорее всего, Ковтун действительно покинет свою должность.

Это связано также со «сложностью» региона и планами реализовать в нем несколько федеральных проектов. Для этих целей в Мурманской области будет нужен новый менеджер.

В качестве еще одного кандидата на отставку источники «Газеты.Ru» называют главу Республики Алтай Александра Бердникова. По словам одного из осведомленных собеседников, у него серьезные проблемы с популярностью.

Также под вопросом судьба главы Челябинской области Бориса Дубровского. Напомним, что 31 декабря в одном из домов Магнитогорска произошел взрыв, унесший жизни 39 человек. Один из близких к Кремлю собеседников утверждает, что у губернатора невысокий рейтинг. Источник издания отмечает, что, хотя взрыв не является виной губернатора, это происшествие неминуемо повлияло на его позиции.

Два источника «Газеты.Ru» также солидарны по поводу весьма вероятной отставки губернатора Оренбургской области Юрия Берга. Один из собеседников издания говорит, что губернатор может быть болен.

Еще два источника считают, что позиции главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова также сильно ухудшились.

Двое близких к Кремлю собеседников «Газеты.Ru» считают, что к Темрезову все-таки возникнут вопросы из-за произошедшего на прошлой неделе в стенах Совета Федерации задержания сенатора от исполнительной власти региона Рауфа Арашукова. Ему вменяется совершение особо тяжких преступлений. В частности, он считается заказчиком двух убийств.

Другие собеседники «Газеты.Ru» неоднозначно оценивали последствия этого события для Темрезова. Так, есть мнение, что у главы республики были не такие уж хорошие отношения с Арашуковым, и сенаторский пост представитель этого семейства получил скорее исходя из собственного влияния.

В любом случае, в Карачаево-Черкесии не прямые выборы главы республики. Главу региона там выбирает региональный парламент.

Мнение экспертов

Политолог Виталий Иванов считает, что отставка названных фигур действительно вероятна. Говоря о Бердникове, эксперт отмечает, что для главы Алтая «лишним» был и предыдущий срок. Политик был назначен на эту позицию еще в 2006 году, в те годы, когда прямых губернаторских выборов не было, и прошел через голосование только в 2014 с результатом в 50,63%.

«Он избрался с огромным трудом, там должен был быть второй тур с Владимиром Петровым, экс-премьером республики. Многие тогда говорили о фальсификациях», — отмечает политолог. Иванов также считает, что проблемы с избранием возникли бы и у других упомянутых глав.

«Проще избрать новых губернаторов, чем переизбрать этих.

Дубровский легко может превратиться в нового Зимина, а Ковтун — в новую Орлову. Со всеми вытекающими», — резюмирует эксперт.

Говоря о ситуации в Карачаево-Черкесии, политолог отмечает, что у властей есть больше времени, чтобы определиться с ситуацией в этом регионе. «Если по «прямо-выборным» регионам нужно определиться до мая, то по «косвенно-выборным» — и в июле не поздно», — считает Иванов.

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин отмечает, что отставка главы региона далеко не всегда значит, что у него были какие-то серьезные проблемы или его деятельность невысоко оценивали в Кремле.

«Есть же еще логика транзита», — напоминает эксперт.

По закону, губернатор не может возглавлять субъект РФ более двух сроков подряд. И лучше, если исполняющий обязанности появится пораньше, чтобы успеть нагулять политический вес. В некоторых случаях это может происходить раньше классических 6-12 месяцев. Например, если в регионе планируются какие-то большие федеральные проекты, логично завести кандидата до начала их реализации.

«Или, если в случае инерционного сценария развития субъекта высоки риски снижения показателей социального самочувствия и политических рейтингов», — объясняет Костин. По его мнению, именно по такой логике могут случиться отставки тех же Ковтун и Берга. Для сравнения эксперт приводит ситуацию с уходом экс-губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, чья отставка состоялась в прошлом году.