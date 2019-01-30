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Охота на русских ведьм: что случилось с мэром Риги. LIVE

К мэру Риги Нилу Ушакову пришли с обыском

Мэр Риги Нил Ушаков, известный своими симпатиями к России и русскоязычному населению Латвии, попал в центр внимания латвийского Бюро по борьбе с коррупцией. В офисе и резиденции мэра проводятся обыски. «Газета.Ru» следит за развитием событий в Риге в текстовой онлайн-трансляции.
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16:48

«Даже если его сегодня не уведут в наручниках, происходящее — достаточно веское основание для того, чтобы объявить об уходе с поста. Ушел Андрис Америкс [вице-мэр Риги], Леон Бемхенс [руководитель предприятия «Ригас сатиксме»], Вадим Баранник [председатель комитета по делам транспорта и сообщения Рижской думы]. Время уйти и Ушакову», — заявил он информагентству LETA.

16:36

Тем не менее, на этом сегодняшняя история для Ушакова не заканчивается. Оппозиционные в Рижской думе партии вновь намерены собрать подписи, чтобы созвать внеочередное заседание самоуправления, на котором планируется инициировать голосование за его отставку. Об этом сообщил оппозиционный депутат Вилнис Кирсис.

16:24

В то же время Ушаков подтвердил информацию о том, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провело обыски у него в кабинете в Рижской думе, а также по его месту жительства. Однако о сути дела политик отказался говорить, сославшись на подписанные им документы о неразглашении информации.

16:16

«Ко мне не применен никакой статус. Я не собираюсь уходить с должности», — сказал он журналистам после обысков.

16:13

СМИ опровергают задержание мэра Риги Нила Ушакова. Он уже даже успел дать интервью на латвийскому телевидению.

«Положив руку на сердце, я могу сказать, что моя совесть чиста», — заявил мэр Риги.

16:03

Бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов утверждает, что правоохранительные органы уже задержали Ушакова.

«KNAB задержал мэра города Риги и сейчас везет его в следственный изолятор. Обыски одновременно производятся в рабочем кабинете в Рижской Думе и по месту жительства в особняке в Межапарке», — пишет он.

Впрочем, официального подтверждения этой информации пока не последовало.

15:57

Формальным поводом для обысков вероятно стал скандал с закупкой трамваев и автобусов муниципальным предприятием Риги. 11 декабря местное бюро по предотвращению борьбы с коррупцией обвинило мэрию в коррупции. При проверке обнаружилось, предположительно, множество коррупционных схем.

15:55

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Латвийской Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) проводит обыски в офисе и резиденции мэра Риги Нила Ушакова. Об этом сообщает портал LSM со ссылкой на источники.

Обыски проходят в кабинете Ушакова в Рижской думе и его резиденции. Правоохранители вынесли из кабинета Ушакова несколько портфелей и полиэтиленовых пакетов с папками для документов.

Представители правоохранительных органов пока не дали никаких комментариев.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.