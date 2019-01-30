Охота на русских ведьм: что случилось с мэром Риги. LIVE

Бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов утверждает, что правоохранительные органы уже задержали Ушакова.

«KNAB задержал мэра города Риги и сейчас везет его в следственный изолятор. Обыски одновременно производятся в рабочем кабинете в Рижской Думе и по месту жительства в особняке в Межапарке», — пишет он.

Впрочем, официального подтверждения этой информации пока не последовало.