Сенатор — убийца? Арашукова арестовали прямо в Совфеде. LIVE

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«Там целый букет обвинений. Даже статья 210 Уголовного кодекса РФ («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», — так объяснил причины задержания сенатора от Карачаево-Черкесии источник агентства ТАСС.
Следственный комитет России подтвердил информацию о задержании Арашукова.
«После лишения Советом Федерации неприкосновенности сенатора Арашукова следователями СК РФ совместно с СЭБ ФСБ он был задержан в рамках расследуемого уголовного дела», — сообщает СК РФ.
Впрочем, других деталей пока что нет. По каким статьям предъявлено обвинение, тоже пока известно только со слов различных источников в Совфеде.
Арашуков родился в 1986 году, и уже в 18 лет — в 2004 году — стал депутатом городской думы Ставрополя. Его карьера развивалась достаточно стремительно: в 21 год занял должность министра труда Карачаево-Черкессии, после чего успел поработать в Народном собрании КЧР, побыл главой Хабезского муниципального района.
А 18 сентября 2016 года был наделен полномочиями члена Совета Федерации, вошел в состав комитета по экономической политике.
На момент попадания в Совфед ему бы 31 год, и он был самым молодым членом верхней палаты российского парламента.
Примечательно, что заседание верхней палаты парламента в среду началось в закрытом режиме, хотя ранее о подобных планах верхней палаты парламента не сообщалось. Пресс-служба при этом говорила, что сенаторы планируют обсудить оргвопросы, правда, не уточняя, что именно имелось в виду.
В 2010 году в Черкесске убили лидера движения «Адфгэ-Хасэ» Аслан Жуков (движение занимается объединением черкесских организаций). Подозреваемые в причастности к этому убийству на допросах указывали, что в качестве заказчика выступил Арашуков.
На закрытой части пленарного заседания Совет Федерации дал согласие на арест сенатора Арашукова, то есть фактически сняли с него неприкосновенность.
«Лишили неприкосновенности и арестовали Арашукова, убийство в 2010 году», — сообщил источник «Интерфакса».
Также внимание правоохранителей могли привлечь и документы, «на основании которых [Арашуков] стал сенатором от КЧР». Полиция полагает, что они могут оказаться поддельными.
Задержание проводилось в экстренном порядке, поскольку у правоохранителей были основания подозревать, что Арашуков может скрыться.
Сенатора обвиняют сразу по нескольким статьям, в том числе — организация преступной группировки, убийство двух человек и нанесение тяжкого вреда здоровью еще одному человеку, сообщает источник РИА «Новости».
Обычно заседания Совфеда показываются для журналистов на экране.
На этот раз трансляция прервалась буквально за пять минут до начала заседания.
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В зале заседаний Совета Федерации был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, передает РИА «Новости».
«Арашуков был арестован прямо в зале после начала заседаний», — сообщил собеседник агентства.
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