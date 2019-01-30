Сенатор — убийца? Арашукова арестовали прямо в Совфеде. LIVE

Арашуков родился в 1986 году, и уже в 18 лет — в 2004 году — стал депутатом городской думы Ставрополя. Его карьера развивалась достаточно стремительно: в 21 год занял должность министра труда Карачаево-Черкессии, после чего успел поработать в Народном собрании КЧР, побыл главой Хабезского муниципального района.

А 18 сентября 2016 года был наделен полномочиями члена Совета Федерации, вошел в состав комитета по экономической политике.

На момент попадания в Совфед ему бы 31 год, и он был самым молодым членом верхней палаты российского парламента.