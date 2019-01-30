Курсы валют$ 66.12 (+0.112) 75.56 (+0.088)
Москва: -3°C
Сенатор — убийца? Арашукова арестовали прямо в Совфеде. LIVE

Сенатора Арашукова арестовали прямо в зале заседаний Совета Федерации

Валерий Шарифулин/ТАСС
В Совете Федерации прямо в зале заседаний был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Сенатора обвиняют сразу по нескольким статьям. В их числе — организация преступной группировки, убийство и нанесение тяжкого вреда здоровью. «Газета.Ru» в режиме онлайн следит за происходящими событиями.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
11:24

«Там целый букет обвинений. Даже статья 210 Уголовного кодекса РФ («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», — так объяснил причины задержания сенатора от Карачаево-Черкесии источник агентства ТАСС.

11:13

Следственный комитет России подтвердил информацию о задержании Арашукова.

«После лишения Советом Федерации неприкосновенности сенатора Арашукова следователями СК РФ совместно с СЭБ ФСБ он был задержан в рамках расследуемого уголовного дела», — сообщает СК РФ.

Впрочем, других деталей пока что нет. По каким статьям предъявлено обвинение, тоже пока известно только со слов различных источников в Совфеде.

11:11

Арашуков родился в 1986 году, и уже в 18 лет — в 2004 году — стал депутатом городской думы Ставрополя. Его карьера развивалась достаточно стремительно: в 21 год занял должность министра труда Карачаево-Черкессии, после чего успел поработать в Народном собрании КЧР, побыл главой Хабезского муниципального района.

А 18 сентября 2016 года был наделен полномочиями члена Совета Федерации, вошел в состав комитета по экономической политике.

На момент попадания в Совфед ему бы 31 год, и он был самым молодым членом верхней палаты российского парламента.

11:07

Примечательно, что заседание верхней палаты парламента в среду началось в закрытом режиме, хотя ранее о подобных планах верхней палаты парламента не сообщалось. Пресс-служба при этом говорила, что сенаторы планируют обсудить оргвопросы, правда, не уточняя, что именно имелось в виду.

11:05

В 2010 году в Черкесске убили лидера движения «Адфгэ-Хасэ» Аслан Жуков (движение занимается объединением черкесских организаций). Подозреваемые в причастности к этому убийству на допросах указывали, что в качестве заказчика выступил Арашуков.

11:02

На закрытой части пленарного заседания Совет Федерации дал согласие на арест сенатора Арашукова, то есть фактически сняли с него неприкосновенность.

«Лишили неприкосновенности и арестовали Арашукова, убийство в 2010 году», — сообщил источник «Интерфакса».

10:58

Также внимание правоохранителей могли привлечь и документы, «на основании которых [Арашуков] стал сенатором от КЧР». Полиция полагает, что они могут оказаться поддельными.

10:56

Задержание проводилось в экстренном порядке, поскольку у правоохранителей были основания подозревать, что Арашуков может скрыться.

10:55

Сенатора обвиняют сразу по нескольким статьям, в том числе — организация преступной группировки, убийство двух человек и нанесение тяжкого вреда здоровью еще одному человеку, сообщает источник РИА «Новости».

10:53

Обычно заседания Совфеда показываются для журналистов на экране.

На этот раз трансляция прервалась буквально за пять минут до начала заседания.

10:50

Здравствуйте, дорогие читатели «Газеты.Ru».

В зале заседаний Совета Федерации был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, передает РИА «Новости».

«Арашуков был арестован прямо в зале после начала заседаний», — сообщил собеседник агентства.

Мы следим за развитием событий, оставайтесь с нами.