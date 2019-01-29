Новый Brexit? В Британии голосуют за «план Б» Терезы Мэй. LIVE

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Пожалуй, главный вопрос, из-за которого проект не прошел голосование 15 января — это вопрос границы между Северной Ирландией, которая входит в состав Соединенного Королевства, и Ирландией, которая остается страной-членом ЕС.
Нынешний вариант Brexit предполагает дальнейшее пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка (так называемый «бэкстоп») до тех пор, пока Лондон и Брюссель не найдут способ сохранения прозрачной границы. Сама Тереза Мэй уже заявила, что потребует от ЕС новых переговоров по этой теме.
«Нам необходима сделка, которую поддержит парламент, но для этого необходимо внести некоторые изменения в текст соглашения о выходе из ЕС. Премьер уведомила кабинет министров о том, что необходимо внести юридические изменения в пункты, касающиеся особого таможенно-пограничного режима в Северной Ирландии. Премьер намерена вернуться в парламент с пересмотренной сделкой как можно скорее для того, чтобы дать парламентариям еще раз выразить свое мнение. Если этот документ будет отклонен парламентом, то премьер внесет очередной вариант соглашения на следующий день. К нему также можно будет вносить поправки», — сказал журналистам представитель премьера.
Ситуация осложняется и тем, что Евросоюз уже неоднократно подчеркнул, что не может принять никакой другой вариант соглашения.
План, который предлагает Тереза Мэй, основан на «соглашении о свободной торговле» с Евросоюзом. Кроме того, премьер-министр неоднократно подчеркивала, что Британия должна выйти из единого рынка. На сегодняшний день предполагается, что формально Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего начнется переходный период. В это время стороны согласуют все аспекты дальнейших отношений. Переходный период продлится до конца 2020 года, впрочем, по обоюдному согласию обеих сторон его можно будет и продлить.
В течение этого времени Британия будет оставаться частью Евросоюза во всех смыслах. Правда, у Лондона не будет своих представителей и права голоса в основных структурах ЕС.
От сегодняшнего голосования зависит многое. Всего было предложено 14 различных поправок, которые решат дальнейшую судьбу страны. Тем соглашением, которое уже одобрил Евросоюз, недовольны очень многие. Об этом говорят итоги первого голосования в палате общин. После него противники Мэй запустили уже третью по счету процедуру по вынесению вотума недоверия премьер-министру. В результате Терезе Мэй все же удалось сохранить пост, буквально чудом, обеспечив себе перевес в 19 голосов.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru». Сегодня Великобритания вновь пытается решить судьбу Brexit. 15 января в парламенте состоялось голосование по соглашению, выдвинутому Терезой Мэй и одобренному Евросоюзом. Если бы депутаты приняли сделку, то Британия, наконец, начала выход из ЕС уже не на бумагах, а на деле. Однако на деле голосование обернулось самым масштабным поражением премьер-министра Великобритании почти за целое столетие. В поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против — 432.
После этого премьер-министр должна была предложить «план Б», который, впрочем, практически не отличался от предыдущего. Таким образом, у британских депутатов появилась возможность внести свои предложения касательно соглашения по Brexit. Сегодня, наконец, станет известно, какие поправки будут приняты.