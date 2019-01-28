Вице-мисс: какую роль сыграет заместитель Мадуро

Выступая в прямом эфире, Хуан Гуайдо призвал людей участвовать в двух митингах, запланированных на эту неделю. Он призвал людей покинуть свои дома и офисы для мирных протестов в среду, 30 января, и субботу, 2 февраля, сообщает британский телеканал Sky.

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Венесуэльский оппозиционер призвал проводить демонстрации в выходной день в «каждом уголке Венесуэлы» и по всему миру. Гуайдо продолжать оспаривать легитимность избрания действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Сегодня, когда на президента страны — бывшего профсоюзного лидера, а в молодости водителя автобуса — идет огромное общественное давление,

свою роль в возможном политическом транзите в Венесуэле может сыграть вице-президент страны Делси Родригес.

Эта миловидная женщина, хотя и держится в тени Николаса Мадуро, является опытным политиком и занимает вторую по значению конституционную должность в стране — исполнительного вице-президента Боливирианской республики Венесуэла. На свою должность вице-президент назначается президентом страны и находится в его непосредственном подчинении.

Женщина со знаком вопроса

В случае неспособности главы государства выполнять свои обязанности именно вице-президент становится исполняющим обязанности главы государства. К слову, именно так в 2013 году, после смерти Уго Чавеса, в президентском кресле оказался сам Мадуро.

Впервые пост вице-президента появился в стране в 1830 году, но в 1958 был упразднен и вновь восстановлен был уже при власти ныне покойного Уго Чавеса в 1999 году.

Должность вице-президента Венесуэлы 49-летняя Родригес получила в июне 2018 года после избрания Мадуро на второй срок. На этом посту она сменила достаточно одиозного и непопулярного политика Тарека Эль-Айссами.

Несмотря на небольшой опыт пребывания в этой должности, Родригес — опытный политик. С 2014 по 2017 год она была главой МИД страны, а затем некоторое время занимала пост главы Конституционной ассамблеи. Фактически, этот орган был создан президентом Мадуро для противостояния парламенту страны после того, как на выборах 2015 года контроль над законодательной властью взяла оппозиция.

Тот факт, что главой Конституционной ассамблеи стала именно Родригес, говорит о полном доверии к ней со стороны президента.

После того, как Родригес стала во главе Конституционной ассамблеи, телекомпания ВВС даже назвала ее «самым могущественным человеком в стране хотя бы в теории», правда в заголовке сюжета стоял знак вопроса.

Стоит отметить, что в этой должности Родригес заявила, что власти страны приступили к освобождению первой группы политических заключенных. Они были освобождены после переговоров правительства и оппозиции, в которых сторону «чавистов» представляла Родригес.

При этом, занимая эту должность, она мастерски жонглировала словами во время интервью телекомпании «Аль Джазира». Когда ведущая, явно наседая на нее, говорила, что правительство создав ассамблею «консолидирует диктатуру власти» Родригес, поправляя оправу стильных очков, рассуждала о «представительной демократии».

Роль Родригес в нынешней ситуации растет в связи с тем, что в число ее обязанностей также входит кураторство венесуэльских спецслужб: Боливарианская служба разведки напрямую подчиняется офису вице-президента.

«Делси Родригес кажется приятной дамой, но это не самостоятельная фигура, она — верная соратница Мадуро», — говорит «Газете.Ru» специалист по Латинской Америке, автор книги «Венесуэла: траектория политического процесса» Эмиль Дабагян.

В отличие от своего нынешнего шефа профсоюзного вожака Мадуро, у Родригес хорошее образование: она изучала трудовое право в Париже и преподавала в университете. О личной жизни Родригес сегодня известно мало. Однако она в свое время встречалась с известным венесуэльским бизнесменом Альфредо Хосе Ансолой, главой международной компании Smartmatic, производителя технических решений для «умных городов», а также систем для голосования. Ансола умер в 2008 году.

Некоторое время назад в Венесуэле стали распространятся слухи о том, что в лице Родригес нынешний глава страны готовит себе приемника после ухода с поста.

Эксперты проводили параллели с самим Мадуро, который занимал должность вице-президента страны при Уго Чавесе.

Дело семейное

На встрече межправительственной российско-венесуэльской комиссии в мае 2015 года, тогда еще глава МИД Делси Родригес выделялась на фоне суровых мужчин в костюмах. Миловидная и элегантная женщина, казалось, купалась во внимании, которое оказывал ей галантный Дмитрий Рогозин, занимавший в то время должность вице-премьера.

Правда, при этом она не забывала произносить тщательно заготовленные фразы: «Команданте Чавес открыл нам этот путь, а Николас Мадуро идет по этому пути».

Сама Родригес действительно начала свой политический путь во времена президентства Уго Чавеса, став директором по международным делам в ключевом для страны министерстве энергетики. Затем она курировала европейские связи в качестве заместителя министра, а позже — работала в аппарате вице-президента. Тогда эту должность занимал ее брат Хорхе Хесус Родригес, который до этого был мэром Каракаса.

Отец Родригеса, как и его сестры, был видным членом Соцпартии Венесуэлы, однако свою смерть он встретил в полицейских застенках.

Вице-президентство Хорхе Родригеса — интеллигентного врача-психотерапевта — было недолгим: вторым человеком в Венесуэле он был с 2007 по 2008 год. Экс замглавы российско-венесуэльского делового совета Владимир Семаго запомнил его как «достойного человека», который организовывал для него встречу с тогдашним главой «Росатома» Сергеем Кириенко на тему атомной энергетики. Последний в настоящее время занимает пост замглавы администрации Президента России. С декабря 2008 по ноябрь 2017 Хорхе Родригес занимал пост мэра одного из городов страны.

Как и большинство членов кабинета министров Венесуэлы Делси Родригес находится под санкциями, однако Семаго, хорошо знающий венесуэльскую элиту уверен, что при определенных обстоятельствах она вполне может стать «приемлемой фигурой» для диалога с оппозицией.

«Она может стать мостиком для политического перехода», — уверен Семаго.

Однако депутат оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Сулия Хуан Пабло Гуанипа отмечает, что «Родригес несет ответственность за национальную катастрофу, к которой Мадуро привел нас». «Я соглашусь с ней только в том случае, если она решит все исправить и поможет положить конец этому кошмару, в котором живет венесуэльский народ», — говорит «Газете.Ru» политик.

В качестве главы МИД страны Родригес приходилось взаимодействовать с администрацией Обамы, которая пыталась наладить диалог с Венесуэлой. В июне 2016 года Родригес встретилась на саммите Организации американских государств с тогдашним главой Госдепа США Джоном Керри. Стороны обсуждали необходимость «новой эры» в отношениях двух стран. «Сегодня я думаю более конструктивно иметь диалог чем изоляцию», — говорил Керри. Протокольная встреча запечатлела их рукопожатие: высокий смотрящий куда-то в сторону Керри и миниатюрная Родригес, смотрящая куда-то вдаль. Возможно, она задумывалась о будущем.