Церковный раскол: Порошенко подписал закон об общинах

Религиозные общины на Украине смогут сами менять юрисдикцию – соответствующий закон подписал президент страны Петр Порошенко.

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«Законом установлено, что решение об изменении подчиненности и внесении изменений или дополнений в устав принимается общим собранием религиозной общины», — сообщили представители президента.

Решение может быть принято только при голосовании двух третей членов общины. Возможно, закон касается и «религиозной общины» самого украинского лидера – днем ранее эмигрировавший с Украины народный депутат, предприниматель Александр Онищенко рассказал, что в доме Порошенко есть собственная церковь, в которой он молится иконам со своим ликом.

«Я был у него дома — у него там своя собственная церковь. В этой церкви находятся иконы, где он изображен в роли святого. Заходит в церковь и молится сам себе», — пояснил Онищенко в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ.

За день до этого на Украине был опубликован полный перечень религиозных организаций, которые согласно новому закону «О свободе совести и религиозных организациях» должны быть переименованы. Список был определен Министерством культуры и размещен в правительственной газете.

В реестр попали в основном церкви, в названии которых содержится отсыл к России: Русская Истинно-Православная церковь, Русская Старообрядческая церковь (Беспоповское согласие), Русская Древлеправославная церковь и другие. Все они в течение четырех месяцев должны сменить название и внести изменения в устав.

В общей сложности переименованию подлежат 566 общин, центров, монастырей, братств, миссий, семинарий и других религиозных объектов.

Украинская православная церковь Московского патриархата уже сделала официальное заявление о намерении оспорить закон в Конституционном суде. Об инициативе рассказал глава юридического отдела УПЦ Александр Бахов.

«Так как имеют место нарушения конституционных норм и принципов, мы инициируем обращение в Конституционный суд», — подчеркнул священник.

Протоиерей заявил, что УПЦ не видит оснований для изменения своего названия. По его словам, в настоящее время законных основания для смены названия УПЦ нет. Бахов также добавил, что религиозные организации УПЦ не обязаны менять свое название.

Чуть ранее Порошенко фразой «всему свое время» ответил на вопрос о возможности захвата храмов канонической Украинской православной церкви.

«И когда кто-то ожидал, что тут же первыми действиями будет штурм лавр, передача всего — нет. Всему свое время, и не надо это ускорять, мы дали возможность всем сделать свой выбор», — цитирует ФАН украинского лидера.

Тремя днями ранее неизвестные разгромили часовню храма канонической УПЦ вблизи села Дубровки. Об этом сообщалось на сайте отделения Национальной полиции Украины по Житомирской области.

«В полицию обратился священнослужитель и рассказал, что ночью неизвестные разбили стекло в окнах общедоступной часовни», — говорилось в отчете местной полиции.

Также

вандалы разбросали церковное имущество, иконы и повредили колодец у храма.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

За день до этого сторонники «новой церкви» напали на храм УПЦ в селе Броница Волынской области.

«Двадцать первого января 2019 года сторонники «перехода» в ПЦУ в волынском селе Броница (Крымно) вскрыли замки на храме УПЦ и вытолкали с церковной территории настоятеля», — говорилось в сообщении церкви.

При этом приехавшая полиция «заметных повреждений» на дверях не зафиксировала.

Накануне этого происшествия «патриарх» раскольнической Православной церкви Украины Филарет (Денисенко) заявил, что Киево-Печерская лавра должна быть отобрана у канонической УПЦ.

«Патриарх» подчеркнул, что Киево-Печерская лавра – «украинская, а не российская святыня», и принадлежать должна ПЦУ. Протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин ранее заявлял, что украинские власти будут отбирать храмы у канонической церкви не с помощью силы радикалов и уличных акций, а «через всякие псевдо-юридические шаги», передает НСН.

Чуть ранее неизвестные подбросили взрывное устройство в притвор кафедрального Спасо-Преображенского собора в Сумах. В результате взрыва никто не пострадал, хотя в этот момент проходило пятничное богослужение и в храме было много людей