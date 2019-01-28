МВД РФ: за рубежом собирают компромат на Россию

Россияне, выезжающие за границу на работу или на постоянное место жительства, могут столкнуться с давлением зарубежных спецслужб, которые попытаются собрать компромат на Россию, заявил заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов. По его словам, особенно это касается пребывания на территории США.

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Он также отметил, что представители спецслужб ведут плотную работу по вербовке российских граждан, которые имеют за границей недвижимость и другие активы. При этом рассчитывать на лояльность американского правосудия не стоит, следствие и суды относятся к россиянам предвзято из-за политического подтекста, подчеркнул он.

«Совершенно очевидно, и мы это уже ощущаем, что с ними (гражданами РФ — «Газета.Ru») ведется целенаправленная работа с целью сбора компрометирующей информации на руководство России и на страну в целом», — сказал Зубов.

В этой связи замминистра назвал сохранение стабильности в стране главной задачей органов внутренних дел.

Ранее министерство иностранных дел РФ выпустило сообщение, которое предупреждало россиян, выезжающих за границу, об угрозе преследования со стороны спецслужб США. Как отметили в ведомстве, американские правоохранители «предпочитают прибегать к арестам российских граждан» не только на территории Штатов, но и в третьих странах, которые имеют с Вашингтоном договоры о выдаче граждан. С 2008 года на территории третьих государств были арестованы уже 46 россиян, в том числе семеро из них — в прошлом году, отметили в российском МИД. Так, в 2018 году в Таиланде был задержан Сергей Медведев, а в Болгарии — Александр Жуков, «который быстро оказался в американской тюрьме».

«Американские спецслужбы не только прибегают к провокациям против наших граждан, но и идут на откровенные похищения, как случилось с гражданским летчиком К.В. Ярошенко, схваченным в 2010 году в Либерии, а затем тайно вывезенным в США, и с Р.В. Селезневым, которого в 2014 году насильственно переправили туда с Мальдивских островов», — говорится в заявлении ведомства.

В МИД также сообщили, что к задержанным россиянам применяются меры психологического воздействия, включая прямые угрозы, а также «такой метод, как жесткие условия содержания (очень холодные или, наоборот, душные камеры, отсутствие нормальных постелей, медицинской помощи и прогулок)». Подобные действия применяются с целью «выбить нужные признательные показания», отмечается в сообщении. В связи с этим министерство рекомендовало россиянам при планировании поездок за границу взвесить имеющиеся риски, особенно если есть предположения о наличии интереса со стороны правоохранительных органов США.

Кроме того, в ведомстве обратили внимание, что Вашингтон предпринимает «враждебные действия», которые мешают российским дипломатам помогать задержанным согражданам за рубежом. Так, в МИД напомнили, что с тех пор как американские власти в 2017–2018 годах закрыли генеральные консульства РФ в Сиэтле и Сан-Франциско, у российских загранучреждений серьезно ограничены возможности для оперативного оказания консульской и правовой поддержки россиянам, которые содержатся в тюрьмах на западном побережье США.

Последний пример задержания американскими правоохранителями гражданина РФ, подозреваемого в шпионаже, — арест Марии Бутиной.

В США девушку обвиняют в работе незарегистрированным иностранным агентом, ей грозит до 15 лет лишения свободы. Москва считает, что Бутина является политической заключенной.

В декабре 2018 года она признала себя виновной по одному из пунктов обвинения. Бутина подтвердила, что участвовала в сговоре против США на протяжении трех лет — с 2015 по 2018 года. Тем самым подозреваемая подтвердила, что нарушила американский закон об иностранных агентах. Благодаря сделки со следствием россиянка может получить более мягкий приговор — пять лет тюрьмы вместо пятнадцати и штраф в размере $250 тыс. По истечении срока заключения Бутину, возможно, депортируют в Россию. Решение о депортации будет принимать не суд, а другие ведомства.

Последнее заседание федерального суда по ее делу состоялось в середине декабря. Перед тем, как спросить Бутину о признании вины, федеральный судья Таня Сью Чуткан задала ей ряд вопросов, чтобы убедиться, что подозреваемая находится в здравом уме. При этом судья отвергла ходатайство адвоката Бутиной о том, что ее тюремное заключение и невыносимые условия содержания могли повлиять на ее волю и способность адекватно принимать решения.

«У нее все хорошо и она компетентна», — заявила Чуткан. Пока судья не стала назначать дату вынесения приговора. Следующее заседание состоится 12 февраля 2019 года.