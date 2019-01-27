«Европа допускает ошибку»: Мадуро ответил на ультиматум

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг ультиматум ведущих стран Европы, потребовавших в течение восьми дней провести новые выборы, сообщает ФАН. В ходе интервью телеканалу CNN Turk он обвинил их в высокомерии.

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«Европа все еще допускает ошибку в отношениях с Венесуэлой. Несмотря на то что мы уже 200 лет являемся независимым государством, они игнорируют нашу историю. Никто не может выдвинуть нам ультиматум», — подчеркнул он.

Он обратил внимание, что у Венесуэлы много хороших друзей в Европе, а мнение лидеров европейский стран не отражает мнения их народа.

«Лидеры в Европе ловят каждое слово, которое выйдет из уст [президента США Дональда] Трампа. Вся Европа следит за Трампом, особенно в случае Венесуэлы», — отметил глава государства.

Мадуро напомнил, что на протяжении последних 20 лет его страна подвергалась постоянным попыткам вмешательства со стороны иностранных государств, в первую очередь — США. Он заявил, что готов к диалогу с нынешним американским лидером, но в то же время выразил сомнение в готовности Трампа справиться с такими проблемами.

Он также выразил готовность к диалогу с оппозицией и вместе с тем обвинил в нарушении Конституции страны спикера парламента страны и лидера оппозиции Хуана Гуаидо, объявившего себя временным президентом.

«Я не судья, это суд будет решать, какие шаги должны предприниматься для обеспечения безопасности нашей страны и нашей конституции», — сказал он.

Действующий глава государства отметил, что планов по переизбранию у него пока нет. Он рассказал, что посещал многие выборы в Венесуэле, и напомнил, что на последних выборах его сторонники одержали победу в 19 из 23 округах страны.

«В то же время были проведены муниципальные выборы. <...> Мы также организовали президентские выборы в прошлом году, и мы выиграли их с результатом 65%», — подчеркнул Мадуро. По его словам, впереди у Венесуэлы только общенациональные парламентские выборы, которые, согласно плану, должны состояться в 2020 году.

Венесуэльский президент также поблагодарил за поддержку президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. «Его звонок со словами поддержки не стал сюрпризом для меня. Господин Эрдоган — храбрый человек, уважающий демократические ценности», — сказал Мадуро.

Ранее в этот же день в ходе экстренного заседания Совбеза ООН ультиматум стран Европейского союза отверг министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, сообщает El Universal.

«С чего вы взяли, что вы можете ставить суверенному народу сроки или ультиматум?» — возмутился он в ответ на требование ряда европейских стран в течение восьми дней назначать в Венесуэле еще одни выборы.

Арреаса отметил, что некоторые «правительства-сателлиты» лишь идут на поводу у США, называя Николаса Мадуро нелегитимным президентом. «Займитесь своими делами, уважайте самоопределение народов», — заявил министр.

Впрочем, конкретного решения на заседании Совбеза ООН принято не было, так как позиции стран разделились на два полярных лагеря относительно варианта решения проблем в стране.

США утверждали, что необходимо усиливать поддержку оппозиционных движений во главе с Хуаном Гуайдо, обещали всестороннюю поддержку «демократическим силам» и рост роли демократических институтов в стране. В поддержку этого варианта выступили Аргентина, Чили, Коста-Рика, Перу, Бразилия и Колумбия.

При этом Боливия, Куба, Сальвадор и Никарагуа заявили, что будут поддерживать избранного президента страны. Россия, Мексика, Уругвай и некоторые другие страны говорили о необходимости диалога между правительством Венесуэлы и оппозиционерами.

Ситуация в Венесуэле обострилась после инаугурации Мадуро 10 января. Венесуэльская оппозиция, ряд западных и латиноамериканских стран не признали результаты последних президентских выборов, прошедших в стране. Он считают, что «некоторые игроки» не были допущены до участия в кампании.

23 января в Венесуэле начались массовые акции протеста. В ходе митинга в Каракасе Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Он сообщил о поддержке со стороны вооруженных сил и намерении провести новые выборы. Его полномочия признал президент США, власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и ряда других стран. Россия и Китай поддержали избранного главу государства.

После заявления военного атташе Венесуэлы в Вашингтоне Хосе Луис Сильва, в котором он признал президентом страны Хуана Гауйдо, Минобороны Венесуэлы обвинило его в измене родине и назвало такое решение Сильвы «актом трусости».