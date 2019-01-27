Госпереворот в Венесуэле: кого поддержит армия

Хуан Гуайдо напомнил, что у президента Венесуэлы Николаса Мадуро есть восемь дней для того, чтобы назначить выборы в стране. «Выборы могут быть через шесть, девять, двенадцать месяцев», — сказал Гуайдо, слова которого передают РИА «Новости».

Реклама

Ультиматум о проведении досрочных выборов был выдвинут рядом стран-членов ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон, например, заявил, что если в течение восьми дней не будут объявлены выборы, Париж признает главой страны лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

«Венесуэльский народ должен иметь право свободно решать свою судьбу»,

— написал Макрон. Политик добавил, что Франция находится в контакте со своими европейскими союзниками.

Германия выдвинула аналогичные требования по признанию президента Венесуэлы. Как отмечается в заявлении германского правительства, если в течение восьми дней глава страны Николас Мадуро не объявит о выборах, ФРГ признает временным президентом государства оппозиционного лидера Гуайдо. Эти требования также поддержал премьер-министр Испании Педро Санчес.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, Бразилия, Аргентина, Чили и другие страны. Москва выразила поддержку Мадуро, которого она считает законным президентом.

«Выборы — лучший инструмент для разрешения политических разногласий в любой стране. Гражданин может выразить свою волю через голосование, это идеально для любого государства.

В диктатуре Мадуро граждан лишили права голоса. Поскольку Мадуро был узурпатором, то сначала нужно добиться, чтобы он ушел.

Тогда институты будут спасены», — сказал «Газете.Ru» депутат Национального собрания Венесуэлы Хуан Пабло Гуанипа.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ультиматум стран-членов ЕС, отметила синхронность заявлений политиков: «Заявления делаются не только идентичные, но даже в одно и то же время», — написала в фейсбуке Захарова, отметив, что все они похожи на «хор».

Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Совбезе ООН возложил ответственность за кризис в Венесуэле на президента страны Николаса Мадуро, а также власти Кубы. По его словам,

«бывший режим Мадуро» привел Венесуэлу к гуманитарной катастрофе и вынудил «миллионы венесуэльцев» покинуть страну.

«Бывший президент Мадуро несет полную ответственность за эту трагедию», — сказал Помпео.

Мадуро ранее заявил, что Венесуэла разрывает дипломатические отношения с США. Однако министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что Каракас по-прежнему открыт для диалога с властями Соединенных Штатов.

По его словам, страна все еще намерена наладить общение и диалог с правительством президента США Дональда Трампа. «Это предложение до сих пор в силе», — сказал Арреаса.

В свою очередь, постпред России Василий Небензя призвал Совбез ООН не предпринимать экономические меры в отношении Венесуэлы. Он отметил, что кризис в латиноамериканской стране во многом спровоцирован внешними экономическими ограничениями со стороны ряда стран. При этом, по словам российского постпреда,

именно эти государства больше всех «кричат о страданиях венесуэльского народа».

«(Предлагаем. — «Газета.Ru») воздержаться от дискриминационных экономических мер в отношении этой страны», — сказал Небензя.

Он также заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не нуждается в защите России, поскольку является избранным главой государства, и подчеркнул, что Россия стремится любой ценой избежать «военного сценария», передает РИА «Новости».

По его словам, у Мадуро есть армия, и потому он «хорошо защищен». При этом в Москве считают, что заявления США в этом плане «не настраивают на оптимистичный лад», добавил российский постпред.

Армия в настоящее время действительно сохраняет лояльность Мадуро. Минобороны Венесуэлы даже обвинило военного атташе страны в Вашингтоне Хосе Луиса Сильву в измене родине.

Ранее он признал лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом страны. Как отмечается, минобороны Венесуэлы назвало решение Сильвы «актом трусости».

Впрочем, оппозиция действительно прикладывает усилия к тому, что привлечь армию на свою сторону. Объявивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо на своей странице в твиттере опубликовал текст закона об амнистии для венесуэльских политиков и военных.

Согласно документу, амнистия должна наступить за «расследования, процессы, штрафы и санкции», совершенные в период с 1 января 1999 года по настоящее время. Предполагается устранение гражданской, уголовной, административной, дисциплинарной ответственности.

Гуайдо отметил, что данный закон должен способствовать переходу к политическому процессу с помощью демократических выборов. В тексте указывается, что соратники действующего президента Николаса Мадуро будут реабилитированы для дальнейшей демократической жизни в Венесуэле.