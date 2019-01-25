«Мюллер идет за мной»: в США будут судить экс-советника Трампа

Бывший политконсультант президента США Дональда Трампа Роджер Стоун арестован во Флориде. Ему предъявлены обвинения по делу о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Позднее его отпустили под залог, который составил $250 тыс.

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Спецпрокурор Роберт Мюллер, возглавляющий это расследование, уже длительное время рассматривает Стоуна как одного из подозреваемых в «российском деле». Теперь же его обвиняют в даче пяти ложных показаний, препятствии правосудию и давлению на свидетеля. Всего Стоуну предстоит отбиваться от обвинений по семи пунктам.

«Обвинительное заключение, которое было оглашено после ареста, содержит семь пунктов: один случай препятствования отправлению правосудия, пять случаев лжесвидетельствования и один случай подкупа свидетеля», — сообщается в заявлении министерства юстиции США.

Известно, что речь идет о взаимодействии Роджера Стоуна с WikiLeaks и главой этой организации Джулианом Ассанжем. Сообщения на эту тему стали появляться в американской прессе еще осенью.

28 августа Роджер Стоун заявил, что ему могут выдвинуть обвинения по «российскому делу». Об этом бывший политический консультант сообщил в письме сторонникам своего фонда.

«Роберт Мюллер идет за мной», — говорилось в письме.

Кроме того, на сайте фонда Стоуна было опубликовано обращение с призывом о помощи. «Несмотря на отсутствие доказательств сговора с Россией, сотрудничества с WikiLeaks или любой другой незаконной деятельности на выборах 2016 года, долгое время помощник Трампа Роджер Стоун был мишенью специального прокурора Роберта Мюллера», — сообщалось на сайте.

Стоун не планирует давать показания против президента США Дональда Трампа, говорилось в его обращении.

Спустя два месяца Мюллер начал изучать связь Стоуна с организацией Ассанжа. Перед президентскими выборами 2016 года WikiLeaks опубликовал переписки руководителей Демократической партии, появившиеся в результате хакерской атаки. Этот инцидент отрицательно повлиял на рейтинг кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Мюллер пытался узнать о взаимодействии Стоуна и Ассанжа, в частности, спецпрокурор расследовал, был ли советник Трампа осведомлен, что организация располагает письмами демократов. Сам Стоун заявлял, что не знал о взломанной электронной переписке демократов.

По версии обвинения, Роджер Стоун солгал на слушаниях в конгрессе о количестве контактов и темах разговоров с WikiLeaks. Представители WikiLeaks заявляли, что основатель организации Джулиан Ассанж не имел никаких контактов со Стоуном. При этом во время президентских выборов 2016 года Роджер Стоун утверждал, что общался с Ассанжем через посредника.

В октябре в руки Роберта Мюллера попала аудиозапись с интервью экс-консультанта предвыборной кампании Трампа, которое состоялось в период с августа 2016-го по апрель 2017 года на шоу Credico.

На записи Стоун и комик Рэнди Кредико неоднократно обсуждают WikiLeaks. В частности, в нем Стоун утверждает, что Кредико служил его посредником между основателей WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время президентских выборов в США 2016 года. Кредико же отрицает данные заявления.

В декабре, впрочем, Роджер Стоун заявил, что не причастен к «российскому вмешательству» и связям с Ассанжем.

«Если у конгрессмена Свалвелла, или конгрессмена Кастро, или конгрессмена Шиффа есть доказательства сговора с русскими или сотрудничества с WikiLeaks с моей стороны, пусть они их покажут. У них ничего нет», — заявил Стоун The Hill.

Тогда же он подчеркнул, что его показания, которые он дал комитету по разведке палаты представителей США «на 100% достоверны». Кстати, Дональд Трамп в своих письменных ответах спецпрокурору заявил, что не слышал от Стоуна о связях с Wikileaks.

Существует и еще один интересный эпизод, связанный с расследованием Роберта Мюллера и роли Стоуна в нем. В мае 2016 года политконсультант Трампа встретился с мужчиной, который пообещал представить компромат на Хиллари Клинтон. Этот человек заявил, что его зовут Генри Гринберг. Эта история стала известна из уст самого Стоуна — он рассказал об этом в интервью The Washington Post. Встречу организовал сотрудник штаба Трампа Майкл Капуто.

По словам Стоуна, Гринберг попросил за информацию $2 млн. «Вы не понимаете Дональда Трампа. Он ни за что не платит», — ответил советник Трампа мужчине и отказал ему.

Через два года Мюллер включил этот эпизод в свое расследование. В свою очередь, Майкл Капуто провел свое собственное расследование и собрал информацию о загадочном мужчине. Согласно досье, которое представили сотрудники трамповского штаба, Генри Гринберг — якобы россиянин, и его настоящее имя Геннадий Васильевич Вострецов. На территории родной страны он имеет несколько судимостей. Но самое главное в досье — это то, что Гринберг являлся тайным осведомителем ФБР. Гринберг (или Вострецов) предоставлял ФБР информацию на протяжении 17 лет, причем под другим именем — Генри Окнянский. За это он получил разрешение на легальное пребывание в США.

Оба сотрудника Трампа заявили, что встреча с Гринбергом была тщательно продуманной операцией спецслужб США с целью дискредитации кандидата в президенты Дональда Трампа. «В тот момент я не понимал, что это операция ФБР, но я сейчас уверен, что это была она», — заявлял Стоун.

Впрочем, остается неизвестным, работал ли Генри Гринберг или Окнянский на спецслужбы в 2016 году, когда встретился со Стоуном. Сам Гринберг в комментарии The Washington Post заявил, что не был информатором ФБР в то время.

«Если вы верите, что [Гринберг] завершил долгую карьеру информатора ФБР, чтобы достать нас в свое свободное время, у меня есть мост в Бруклине, который я хотел бы вам продать», — сказал Майкл Капуто.