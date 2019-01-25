Долги растут: Совет Европы не может жить без России

Задолженность России перед Советом Европы составляет около €60 млн. По крайней мере, об этой сумме говорит пресс-секретарь генсека СЕ Дэниель Хольтген, сообщает ФАН.

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В беседе с корреспондентом РИА «Новости» Хольтген также указал, что это примерная цифра задолженности РФ.

При этом, данную сумму ранее называл и Тимо Сойни, министр иностранных дел Финляндии — страны-председателя до мая в комитете министров Совета Европы. Он также выразил надежду, что организации удастся найти компромисс по возвращению России к работе в Совете Европы и по выплате долга Москвы.

Отмечается, что решение проблемы действительно необходимо, так как в противном случае Совет Европы рискует прекратить свою деятельность.

Об этом на сессии в ПАСЕ сообщил генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, уточнив, что на данный момент обдумываются перспективы существования организации в случае выхода из нее РФ. Одним из вариантов развития событий является увеличение взносов для остальных стран-членов, а также сокращение работы по ряду направлений.

«Решение ассамблеи (Парламентской Ассамблеи Совета Европы — «Газета.Ru») лишить российскую делегацию права голоса не привело к возвращению Крыма в состав Украины и не улучшило ситуацию с правами человека в России. Наоборот, это привело к кризису внутри организации», — заявил Ягланд парламентариям.

В МИД России такой вариант развития событий также не исключают. По мнению российских парламентариев, в случае выхода России из СЕ, организация может прекратить свое существование в пользу Европейского парламента.

В середине января 2019 года Госдума дала понять, что Россия пока не может сотрудничать с ПАСЕ. В связи с этим РФ также приостановила платеж в этом году, который должен был составить €30 млн.

«ПАСЕ не получит российского взноса. Россия не будет покупать билеты на тот фильм, который она не смотрит. Я считаю, что мы не должны формировать делегацию и направлять ее на январскую сессию в Страсбург для подтверждения полномочий», — заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой по итогам консультаций с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье в Женеве.

Невозможность сотрудничества ранее подчеркнул и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он связал это с тем, что в ее регламент не были внесены поправки об исключении санкционных статей.

«ПАСЕ отошла от принципов демократии, совершенно игнорирует принципы работы парламентских структур, основанных как раз на возможности говорить, озвучивать свою позицию и защищать», — отметил Володин.

При этом осенью 2018 года Совет Европы и сам упоминал о возможности исключения России из организации.

С таким заявлением выступил генеральный секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд в ходе осенней сессии ПАСЕ, добавив, что данный вариант развития событий возможен, если страна-должница не выплатит деньги к июню 2019 года.

Однако вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире НСН прокомментировал сложившуюся ситуацию и выразил сомнения, что Совет Европы решится оперативно исключить Россию, так как в настоящее время многие европейские политики поддерживают конструктивный диалог с нашей страной.

«Это попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Когда Парламентская ассамблея Совета Европы не в состоянии принять никакого, даже самого компромиссного решения в направлении усиления собственного авторитета, в направлении того, чтобы вернуть себе статус площадки для международного диалога и прекратить необоснованную дискриминацию любых делегаций национальных парламентов, в этих условиях, конечно, некоторым функционерам хочется сказать, что «нет-нет, это не наша проблема, мы сейчас эту проблему попробуем решить иначе», — рассказал депутат.

Напомним, что Россия приостановила выплату взносов в бюджет Совета Европы летом 2017 года, помимо этого призвав закрепить положение о том, что никто не имеет права лишать делегацию полномочий.

Права голоса и других полномочий в ПАСЕ наша страна лишилась весной 2014 года из-за ситуации на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Ассамблея неоднократно обсуждала восстановление полномочий России, однако вместо этого происходило обратное — санкции продолжали ужесточаться. На таких условия Москва работать в ПАСЕ отказалась, и в последующие два года даже не пыталась аккредитоваться.