Не забудем 23 года угнетений: Крым ответил Порошенко

Крымчане настолько хорошо помнят многолетние угнетения со стороны Киева, что вряд ли захотят снова под власть Украины — так глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе ответил на слова президента Украины Петр Порошенко о «приближении освобождения от враждебного ига».

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«Крымчане никогда не забудут Украину. Прожив там 23 года, крымчане видели, как целенаправленно и последовательно различные люди, которые находились у власти на Украине, пытались обуздать мятежный полуостров, и ничего у них не выходило. Мы никогда не забудем, как нас пытались угнетать в экономическом и духовном смысле», — приводит комментарий российского политика РИА «Новости».

В своем обращении к нации по случаю дня Соборности Украины Порошенко рассказал о своей «ежедневной работе по возвращению Крыма» и заверил, что Киев всегда помнит об украинцах, которые в настоящее время живут на российском полуострове, передает ФАН.

По словам Порошенко, украинские власти каждый день работают для того, чтобы «приблизить день вашего освобождения от враждебного ига». Также украинский лидер снова сказал, что «Москва аннексировала Крым», чтобы заставить Украину отказаться от «избранного пути», а именно — от вступления в НАТО и Евросоюз.

За два дня до этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что стало прологом к присоединению полуострова к России, передает НСН.

По его словам, почва для этих событий была подготовлена почти 30 лет назад. Тогда

на референдуме 20 января 1991 года местные жители проголосовали за восстановление Крымской автономии в составе обновленного Советского Союза.

«По сути, это был «пролог» к Крымской весне. Мы начали свой путь в Россию, который завершился в марте 2014 года», — отметил Аксенов.

Он подчеркнул, что в 1991 году мнение людей не было услышано и крымчане жили в условиях оторванности от России.

Ранее Порошенко в своем новогоднем поздравлении пообещал вернуть Донбасс и Крым с тем, чтобы вся украинская семья «воссоединилась за одним столом».

«Обращаюсь к миллионам соотечественников в Крыму и по ту сторону Донбасса. Мы обязательно вернемся к вам с миром, какой бы длинной ни была дорога. Наша семья непременно воссоединится за столом, за которым Новый год встречают по киевскому времени», — сказал украинский лидер.

Обращаясь к жителям Крыма и Донбасса, Порошенко отметил, что Украина «ничего не хочет больше, чем мира» и призвал украинцев объединиться, потому что «в единстве сила народа».

В конце прошлого года бывший вице-премьер Украины Владимир Семиноженко в эфире украинского телеканала NewsOne заявил, что из-за разрыва отношений с Крымским полуостровом Киев ежегодно теряет сотни миллионов долларов,

По его словам, эти средства могли бы пойти на развитие экономики Украины, однако страна из-за блокады полуострова несет «колоссальные потери».

«То, что завалили вышки, которые передают электроэнергию в Крым, — это тоже негативный вклад», — добавил экс-глава кабмина.

Он также заявил, что

Украина оставила Крым без водоснабжения, чтобы «крымчане еще больше полюбили материковую Украину».

Несколькими днями ранее на Украине правительство одобрило стратегию, предполагающую информационную реинтегреацию Крыма. Документ был подготовлен министерством информационной политики страны.

Согласно имеющейся информации, предполагается проведение информационных кампаний и других мероприятий, которые будут показывать позицию украинской стороны по поводу воссоединения полуострова с Россией.

В ответ на это заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Вадим Первых заявил, что украинская стратегия информационной «реинтеграции» Крыма полна бесполезным набором штампов и всяких мантр.

По его словам, информация о создании данной стратегии направлена на жителей Украины. Он также добавил, что этот документ ждет полное фиаско. Первых подчеркнул, что Киев признал свое поражение в информационной политике по отношению к Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результатов плебисцита не признает.